Újabb részletek derültek ki a 14. havi nyugdíjról

„Be kell vezetni a 14. havi nyugdíjat” – nyilatkozta az Indexnek a miniszter. A miniszter szerint ez lenne a legjobb módja annak, hogy a nyugdíjasok részesüljenek a reálbér-emelkedésből.

„A teljes 14. havi nyugdíj bevezetése azt jelentené, hogy a nyugdíjak 8 százalékkal emelkednének, az inflációt meghaladó mértékben” – hangsúlyozta a miniszter.

Hozzátette, mivel a kormány a nyugdíjakat minden évben az inflációhoz igazítja, ez a plusz 8 százalék teljes egészében valódi, reálértékben is érzékelhető növekedésnek számít.

Nagy Márton egyúttal elmondta, a kormány jelenleg dolgozik a bevezetés módján, ütemezésén. A költségvetési fegyelem miatt 2–3 éves bevezetési időt tart reálisnak, de döntés erről még nem született.