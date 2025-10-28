1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Újabb részletek derültek ki a 14. havi nyugdíjról

Két-három év alatt vezetnék be, erről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszélt.

„Be kell vezetni a 14. havi nyugdíjat” – nyilatkozta az Indexnek a miniszter. A miniszter szerint ez lenne a legjobb módja annak, hogy a nyugdíjasok részesüljenek a reálbér-emelkedésből.

„A teljes 14. havi nyugdíj bevezetése azt jelentené, hogy a nyugdíjak 8 százalékkal emelkednének, az inflációt meghaladó mértékben” – hangsúlyozta a miniszter.

Hozzátette, mivel a kormány a nyugdíjakat minden évben az inflációhoz igazítja, ez a plusz 8 százalék teljes egészében valódi, reálértékben is érzékelhető növekedésnek számít.

Nagy Márton egyúttal elmondta, a kormány jelenleg dolgozik a bevezetés módján, ütemezésén. A költségvetési fegyelem miatt 2–3 éves bevezetési időt tart reálisnak, de döntés erről még nem született.


Számolja ki mennyit kell havonta félreraknia, hogy nyugodt időskora legyen!

 

