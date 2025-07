Újabb részletek derültek ki a 3 százalékos lakáshitelről

A korábbi hírekkel ellentétben Gulyás elmondta: nem tervezik időkorlátossá tenni a hitelfelvételt, nem zárják le egy idő után a programot. A megvásárolható ingatlanokkal kapcsolatban viszont árkorlátozást vezetnek be. Az Otthon Start keretében megvásárolható lakások maximális vételára 100 millió, a házaké 150 millió forint lehet, és további feltétel, hogy a négyzetméterenkénti ár nem haladhatja meg a bruttó 1,5 millió forintot.

Az is a célok között van, hogy ebben a korosztályban is lehetővé tegyék, hogy maximálisan 10 százalékos önerővel felvehessék az igénylők a támogatott hitelt, jelenleg ez a korosztály csak legalább 20 százalékos önerővel vehet fel lakáshitelt az adósságfék-szabályok miatt.

A hitelt azok vehetik fel, akik első lakásukat vásárolják meg, a pontos szabály az, hogy belterületi ingatlanban legfeljebb 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezhet. Életkorbeli korlát nem lesz, 40 év fölött is felvehetik a hitelt.

A jövő héten indul az Otthon Start hitelprogramról szóló társadalmi egyeztetés – jelentette be Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a kormányinfón. A program fogadtatása pozitív, a társadalom és a bankok is mellé álltak, szeptembertől folyósítani fogják az új hitelt.

A társadalmi vita a jövő héten kezdődik, a korábbi hírek szerint nem lesz időkorlátja az Otthon Start hitel felvételének. A 10 százalékos önerőt a 40 év fölötti hitelfevevőkre is kiterjesztenék.

