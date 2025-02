Újra eljött a nullás lakossági számlák kora a bankoknál

Újra előhúzták a tarsolyból a nulla forintos számlavezetési díjjal kínált csomagjaikat a bankok: ismét minden, a lakossági piacon jelentősebb részesedéssel rendelkező szereplő kínálatában szerepel olyan konstrukció, amelynél bizonyos feltételek teljesítésekor nem kell számolni ezzel a költségtétellel.

A hangsúly persze ezeknél a számlacsomagoknál is feltételeken van, hiszen a díjmentes számlavezetés sincsen ingyen. A leggyakoribb feltétel, hogy egy adott összegű jóváírás történjen meg minden hónapban a számlán: ez lehet kifejezetten jövedelem érkeztetése, de egyes szolgáltatóknál csak maga a jóváírás alapfeltétel, és az sem gond, ha az esetleg több részletben érkezik a számlára. A meghatározott összegű jóváírás mellett szintén gyakori, hogy jelentősebb összegű megtakarítás meglétét várják el a bankok – ez elsősorban a prémium számlákra jellemző.

Kapcsolódó cikk Ha Ön is aggódik a bankszámladíjak miatt, akkor van is rá oka Ismét közeledik a banki díjemelés időszaka.

A másik irány, hogy az ingyenes számlavezetésért cserébe aktív számlahasználatot várnak el a szolgáltatók: vagyis előírják, hogy egy vagy több banki műveletből – például kártyás vásárlási tranzakcióból vagy átutalásból – hány darabnak, és milyen összegben kell teljesülnie.

Fontos a számlavezetés díja, de nem az egyedüli tétel

„A banki számlavezetéshez kapcsolódó költségeknek jelentős eleme a számlavezetési díj, így jelentős vonzerőt jelent, ha ezt a tételt megúszhatja az ügyfél. Azt is figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy a számla használatánál számos egyéb költséggel – például a készpénzfelvétel, az átutalások díjával, vagy a csoportos beszedések költségével is számolni kell, tehát érdemes alaposan megvizsgálni, hogy az adott bank mit vár el a díjmentes számlavezetésért cserébe” – nyilatkozta lapunknak Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Hozzátette: ezzel együtt a díjmentes számlavezetés lehetőségét érdemes lehet kihasználni, hiszen ha elvárt feltételek összhangban vannak a bankhasználati szokásokkal, jelentős költségmegtakarítás érhető el az adott bankszámlánál.

A BiztosDöntés.hu szakértője arra is felhívta a figyelmet, hogy – mint minden akciónál – a nullás számlacsomagoknál folyamatosan, minden hónapban teljesíteni kell a kedvezményhez szükséges feltételeket: ellenkező esetben a pénzintézet azonnal áttér a normál árazásra, ami adott esetben havi több ezer forintos többletköltséget is jelenhet. Arra is érdemes figyelni Gergely Péter szerint, hogy a nulla forintos számlacsomag-díj sok esetben egy meghatározott időpontig – két-három évig – van érvényben, azt követően egy sztenderd számlacsomagba sorolódik át az ügyfél. Ilyenkor érdemes lehet a bankon belüli csomagváltás eszközével élni, hiszen a sztenderd csomagra való automatikus áttérés igen drága is lehet az ügyfél szempontjából.

Új ügyfelek előnyben

A nulla forintos számlavezetési díjas számlacsomagok mellett az utóbbi időszakban megjelent, számlanyitási akcióikat is fenntartják a bankok, vagyis szerencsés esetben a díjmentes számlavezetés mellett több tízezer forintos egyszeri jóváírásban is részesülhet az új szolgáltatót kereső ügyfél. A jóváírási akciókra is igaz ugyanakkor, hogy érdemes alaposan megvizsgálni a feltételeket, hiszen egyetlen elem kihagyása is elég ahhoz, hogy elessünk a kedvezménytől.

A CIB Bank az ECO és az ECO Plusz számláknál kínál díjmentes számlavezetést. Az ECO számlánál az a feltétel, hogy legalább a havi minimálbérnek megfelelő jóváírás érkezzen a számlára – akár több részletben is. Ha ez teljesül, a számlavezetésen kívül díjmentesen hozzáférhetők még az internet alapú elektronikus szolgáltatások, az első évben elengedik a betéti kártya éves díját, illetve díjmentesek az Intesa Sanpaolo bankcsoport külföldi ATM-jeiből történő készpénzfelvételek is.

Az Erste a Privilégium X bankszámla nulla forintos havi ügyfélkapcsolati díjjal igényelhető, ha egy összegben legalább 225 ezer, vagy két részletben minimum 300 ezer forint jövedelem érkezik havonta a számlára, és az ügyfél elektronikus számlakivonatot is igényel. A díjcsomagon belül korlátlan számú forint- és devizaszámla nyitható, miközben a netbanki felületen, illetve mobilon keresztül benyújtott átutalási megbízások, és rendszeres utalások is ingyenesek 50 ezer forintos értékhatárig. Az 50 ezer forintos értékhatár feletti résznél 0 forint plusz 0,45 százalékos, de legfeljebb 20 ezer forintos tranzakciós díjat számol fel a pénzintézet. Az utóbbi tarifa érvényes a beszedési megbízásoknál is.

Érdemes lehet a bankon belüli csomagváltás eszközével élni

Fotó: Depositphotos

Az Erste Privilégium X számlacsomagjánál is él a most futó bankszámla nyitás akció: ennél 40 ezer forintos, egyszeri jóváírást kaphatnak azok az online számlát nyitó ügyfelek, akik teljesítik a kért feltételeket, illetve a megelőző fél évben nem volt Erstés folyószámlájuk. Emellett az Erste március végéig futó akciójában az értékpapírszámlát nyitó ügyfelek 40 ezer forintot kaphatnak Arany befektetési alapban, ha havi legalább ötezer forint értékben rendszeres befektetést indítanak, és azt legalább egy évig fenn is tartják. Fontos, hogy az Ersténél az értékpapírszámla-nyitási akció a lakossági folyószámláétól függetlenül is működik, tehát már meglévő Erstés ügyfelek is igénybe vehetik – ha az elmúlt hat hónapban nem volt értékpapírszámlájuk a pénzintézetnél.

A Gránit Bank Kamat Plusz nevű bankszámlájánál feltétel nélkül nulla forint a számlavezetési díj. Emellett kiemelkedő, évi 3,50 százalékos látra szóló kamat jár a számlán lévő egyenlegre, ha a számlára legalább havi 200 ezer forint jóváírás érkezik. (A kiemelt kamat 100 millió forintos egyenlegig érvényes.) A Kamat Plusz számlánál is él a bank számlanyitási akciója: a szelfivel számlát nyitó ügyfelek 40 ezer forintos egyszeri jóváírást kaphatnak, illetve ha ajánlókóddal nyitnak számlát, további 10 ezer forintnyi ajándékpénzben részesülhetnek.

A K&H Kényelmi plusz számlacsomagját a közepes számlaforgalmat bonyolító ügyfeleknek ajánlják. A feltételeket teljesítő ügyfeleknek itt is díjmentes a számlavezetés, az első évben elengedik a betéti kártya éves díját, miközben díjmentesek az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások, és a K&H Telecenter, illetve a K&H mobilinfo szolgáltatásnak is nulla forint a havi díja.

A MagNet Banknál ugyan nincsen kifejezetten nulla forintos számlavezetési díjjal kínált számlacsomag, de három lakossági konstrukciónál is – Csillag, Diamond, Házhozszámla – becsületkasszás számlavezetési díjat alkalmaz a pénzintézet. Utóbbi lényege, hogy maga az ügyfél határozhatja meg, hogy mennyit fizet a számlavezetésért: a megjelölt össze 0 és 1000 forint között mozoghat. Az elektronikus ügyintézést preferáló ügyfeleknek ajánlott Házhozszámla számlacsomagban díjmentes a NetBankon vagy MobilBankon megadott havi első kettő bankon belüli idegen számlára történő átutalás maximum 100 ezer forintig, és a havi első kettő más banknál vezetett számlára történő átutalás, szintén eddig az összeghatárig. Emellett díjmentes valamennyi csoportos beszedési megbízás teljesítése.

Az MBH Banknál a Prémium Számlacsomaggal rendelkező ügyfeleknek adott a nulla forintos számlavezetési díj lehetősége: ehhez 8 millió forintos összesített egyenleg szükséges, és az, hogy az ügyfél elektronikus számlakivonatot igényeljen.

Az OTP Banknál a beszédes nevű Grátisz számlacsomagnál adott a díjmentes számlavezetés lehetősége, ha a számlára a minimálbér összegét elérő jövedelem érkezik legalább kéthavonta egyszer (ez most akciósan 150 ezer forint), vagy a számlához értékpapírszámla is kapcsolódik, vagy az ügyfél rendelkezik a banknál a megjelölt hiteltermékek valamelyikével.

A Raiffeisen Bank Aktív számlájánál 40 ezer forintos egyszeri jóváírás jár az új ügyfeleknek, ha teljesítik a pénzintézet által meghatározott három feltétel egyikét. Utóbbi lehet megfelelő nagyságú havi jóváírás, a kellően aktív számlahasználat, de nullázódhat a díj a megfelelő hiteltermékeket igénybe vevő ügyfeleknél is.

Az UniCredit Bank most futó akciójában a Mobil Aktív Plusz és Ikon Plusz csomagok havi számlavezetési díja online számlanyitás vagy online számlaigénylés estében nulla forint hat hónapon keresztül. A terhelt számlavezetési díjat a terhelést követő hónap utolsó banki munkanapjáig a bank teljesen jóváírja. Az akció keretében nyílt Mobil Aktív Plusz és Ikon Plusz számlacsomagnál – az említett feltételek teljesítésekor – egyszeri, 35 ezer forint összegű jóváírásban is részesülhet az ügyfél. A jóváíráshoz szükséges havi rendszeres jövedelem a Mobil Aktív Plusz számlánál minimum 300 ezer, az Ikon Plusz számlánál pedig legalább 400 ezer forint.