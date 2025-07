Úsznak a hitelben a magyar családok, és csak most jön a java

Sosem látott összegben vettek fel hitelt a magyar családok májusban. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint a háztartások hitelfelvétele csaknem 140 milliárd forinttal haladta meg a múlt hónapban a törlesztésekét, így május végén 11 595,7 milliárd forintos új csúcson tetőzött a hitelállomány. Gyakorlatilag minden fontosabb hiteltípusra óriási volt a kereslet.

A személyi hitelek szerződéses összege hajszál híján elérte a 100 milliárd forintos lélektani határt, amire a történelem során korábban sosem volt példa. Összesen 31 557 személyikölcsön-szerződést írtak alá a hónapban, ez is historikus csúcsnak számít. Egy átlagos igénylő csaknem 3,2 millió forintot vett fel a bankjánál.

A támogatott hitelek közül egyértelműen a munkáshitel az idei év slágere. Május végéig több mint 24 ezren vették már fel a kamatmentes kölcsönt, a folyósított összeg megközelítette a 94 milliárd forintot, vagyis a többség a maximális 4 millió forintot vagy ahhoz közeli összeget igényel. A másik támogatott hitel, a babaváró kevésbé kelendő. Az idén öt hónap alatt alig 8 ezren vették fel, a szerződéses összeg meghaladta a 88 milliárd forintot, vagyis ennél a hitelnél is a legtöbben a maximális összeget kérik, ami 11 millió forint.

Háromszor annyian vesznek fel munkáshitelt, mint babavárót

Fotó: Depositphotos

Kapcsolódó cikk Nem is gondolná, mit vesz a többség a munkáshitelből A bankok nem igazán látnak nagy üzletet benne.

A babaváró támogatáshoz viszont vállalni kell, hogy öt éven belül gyerek születik, össze kell házasodni, és elválni sem tanácsos annak, aki kamatmentesen szeretné visszafizetni a tartozást. Az ugyanis válás esetén még akkor is piaci kamatozásúvá válik, ha a házaspárnak megszületett a gyereke.

Lakáscélú hitelből 148,6 milliárd forint volt a májusi szerződéses összeg, ami csaknem 15 százalékkal magasabb a tavalyinál, és nagyon közel jár a mindenkori havi rekordhoz. A történelmi csúcs 2022 májusában volt, akkor még lehetett igényelni a jegybank Zöld Otthon Programjában kedvezményes lakáshiteleket. 153,9 milliárd forintnyi lakáshitelt helyeztek ki akkor.

Ez a rekord hamarosan megdőlhet persze, hiszen a kormány most harangozott be egy kedvezményes lakáshitel-programot az első lakásukat megvásárlóknak. A 3 százalékos kamatú, maximum 50 millió forintos lakáshitel új lökést adhat az egyébként is élénk lakáshitelpiacnak.