Utazás időskorban? A legtöbb biztosító korlátozza a biztosítás időtartamát

A Bank360 áttekintése alapján több biztosító is életkorhoz köti az utasbiztosítás egyes feltételeit. A korlátozások elsősorban a sürgősségi egészségügyi ellátás fedezetét, a biztosítás maximális időtartamát, valamint a fizetendő biztosítási díjat érintik.

A Groupama Biztosító például a 65 és 80 év közötti ügyfelek számára már csak a Bázis és Komfort utasbiztosításokat kínálja sürgősségi betegségi ellátásra, ráadásul jelentősen alacsonyabb biztosítási összeghatárral. Míg a Bázis csomag alaphelyzetben 25 millió forintos fedezetet biztosít, idősebb ügyfelek esetében ez 5 millió forintra csökken. A Komfort csomagnál 100 millió helyett 15 millió forint a fedezeti limit, a Prémium konstrukció pedig ebben a korosztályban már nem érhető el.

A biztosítás időtartama is változik az életkor előrehaladtával. A Groupamánál a 65–80 év közötti ügyfelek legfeljebb 90 napra köthetnek utasbiztosítást, míg 80 éves kor felett ez maximum 30 nap. Emellett a 65–80 éves korosztály számára 100 százalékos a 80 év felettiek számára pedig 250 százalékos pótdíjat számít fel a biztosító. Utóbbiaknál ráadásul már kizárólag balesetből eredő sürgősségi orvosi ellátásra nyújt fedezetet, betegség esetén nem.

A nyugdíjasok szívesen utaznak, de a biztosítók velük szigorúbbak.

Fotó: Fotó forrása: Facebook Az Európai Utazási Biztosító (EUB) szintén korlátozza a biztosítás időtartamát az idősebb ügyfelek esetében. A 70 és 80 év közötti biztosítottaknál a fedezet legfeljebb az utazás első 30 napjára, 80 éves kor felett pedig az első 21 napra érvényes. Emellett bizonyos speciális biztosítási termékek kizárólag meghatározott életkorú ügyfelek számára érhetők el.

Az Alfa Biztosító Európa-szerte érvényes utasbiztosításánál a 90. életév betöltése jelenti a felső korhatárt, éves bérlet esetén azonban már a 70 évesnél idősebb ügyfelek sem köthetnek szerződést. A biztosító emellett a 70 év feletti ügyfeleknél szigorúbb feltételeket alkalmaz a már meglévő krónikus betegségekkel kapcsolatban is.

Az Allianz Biztosítónál szintén találhatók életkorhoz kapcsolódó korlátozások. Az Útitárs utasbiztosítás Amerika, Ausztrália, Óceánia és Új-Zéland területére legfeljebb 80 éves korig köthető meg, míg 70 éves kortól 100 százalékos pótdíjat kell fizetni. Az Extrém sportok utasbiztosítás csak 70 éves korig érhető el, az Útitárs Platina konstrukciónál pedig 70 év felett az egészségügyi ellátás fedezete legfeljebb 200 millió forint.

A Colonnade Atlasz Direct utasbiztosítása alapvetően 80 éves korig köthető meg, téli sportok esetében azonban már 70 év, a biztosító által kockázatosnak minősített sporttevékenységeknél pedig 65 év a felső korhatár. Emellett a 70 év feletti ügyfelek legfeljebb 30 napos utazásra köthetnek biztosítást.

A Bank360 szerint a példák jól mutatják, hogy az idősebb utazók számára különösen fontos a biztosítási feltételek részletes átnézése. Nem elegendő kizárólag a díjakat összehasonlítani, azt is érdemes megvizsgálni, hogy az adott biztosítás milyen egészségügyi kockázatokra nyújt fedezetet, mekkora összeghatárig térít, milyen hosszú utazásra érvényes, illetve tartalmaz-e életkorhoz kapcsolódó korlátozásokat. Egy megfelelően kiválasztott utasbiztosítás váratlan egészségügyi probléma esetén jelentős anyagi terhektől óvhatja meg az utazókat.

Mennyibe kerül egy ilyen utasbiztosítás?

A Bank 360 utasbiztosítási kalkulátora szerint egy városnéző, 11 napos olaszországi utazás biztosítása 10-20 ezer forintba kerül, ha a biztosított 73 éves és repülővel utazik. Az orvosi ellátásra maximum 25 millió és 800 millió forint között fizet a biztosító, míg az útipoggyászra vonatkozó biztosítási összeg 250 ezer és 800 ezer forint között mozog.

Ezzel szemben, ha a fentiekkel megegyező paraméterekkel kalkulálunk, csupán azzal a különbséggel, hogy a biztosított életkora csak 37 év, az ajánlott biztosítások díjai 5 ezer és 10 ezer forint között mozognak, míg például az orvosi ellátás összege 25 millió forinttól a limit nélküli kategóriáig terjed. Ami az útipoggyászt illeti, ezen a téren nincs változás – az összegek 250 ezer és 800 ezer forint között mozognak.