Utaznak a magyarok, és biztosítást is egyre többen kötnek

Fokozódott az idén a magyarok utazási kedve, legalábbis erre utalnak a Netrisk utasbiztosításokra vonatkozó adatai. A bővülésben pedig szerepet játszik a húsvéti hosszú hétvége is, amikor sokan látogatnak külföldre. Az első negyedévében összesen több mint 80 ezer utasbiztosítást kötöttek Netrisknél, ami közel 13 százalékos emelkedésnek felel meg éves összevetésben.

„A kötések számát nézve hasonló mértékű volt a bővülés idén márciusban is, amihez hozzájárult az is, hogy sokan már előre megkötötték a húsvéti hétvégére szóló utasbiztosításukat. Jellemzően már a húsvéti hetet megelőző hét második felében megnő a kötések száma, a tavalyi húsvétot megelőző időszakban 2024-hez képest 60 százalékos volt a bővülés. Persze vannak, akik közvetlenül az indulás előtt kötik meg a biztosítást, így az hétvége előtt még egy újabb hullámra számítunk” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.

A szakember elmondta, hogy az első negyedévben a legnépszerűbb célország Ausztria volt, hiszen sokan az ottani síparadicsomokat keresik fel, 10-ből 4-en síelni utaztak ebben az időszakban. Áprilistól már inkább a városlátogatások kerülnek a fókuszba, ennek köszönhetően például olaszországi, spanyolországi célpontok is kiemelkedő népszerűségnek örvendenek. Átlagosan egyébként az első negyedévben 6 napra utaztak el a magyarok a Netrisk adatai szerint.

Mennyibe kerül egy nap?

Az utasbiztosítások egy főre és egy napra jutó átlagdíja 920 forintot tett ki az első negyedévben, szemben az egy évvel korábbi több mint 840 forinttal.

Az első negyedévben pedig az átlagdíjak meghaladták a 11 ezer forintot, ami éves szinten közel 8 százalékos emelkedésnek felel meg. Az átlagdíjak növekedésében nagy szerepe van az afrikai (15 százalékos éves növekedés) és ázsiai utak (27 százalékos éves növekedés) biztosítási díjaiban tapasztalható jelentős emelkedésnek. Az afrikai utak száma egyébként ugyan alacsony bázisról, de 44 százalékos éves növekedést produkált, amit elsősorban az Egyiptomba és Marokkóba irányuló utak hajtottak.

Az utasbiztosítások díjai még így is marginális tételt jelentenek az utazási kiadásokhoz képest. Besnyő Márton példaként azt mondta, hogy a KSH-adatok szerint a 2-4 napos külföldi utazásoknál a magyarok fejenként naponta 40 ezer forintot költöttek. A biztosítási díj nemcsak ehhez képest mondható elenyészőnek, hanem egy esetleges káreseményhez köthető kiadásokhoz is, legyen szó például autószállításról, vagy kórházi ellátásról.

Fontosak a szolgáltatások is

Azonban nem feltétlenül mindig a díj a legfontosabb tényező, figyelembe kell venni a szolgáltatásokat is. Az utasbiztosítás kiválasztásánál számos tényezőt érdemes szem előtt tartani: többek között a tervezett programokat, az utazás módját, a fedezetek körét és a különböző kizárásokat is fontos figyelembe venni. Másfajta biztosításra van szükség tehát egy búvártúrához és másra egy buszos városnézéshez. Az sem mindegy, hogy mivel utazik valaki, egy autós útnál érdemes assistance-szolgáltatással kombinált utasbiztosítást kötni, amely megoldást nyújt az esetleges műszaki hiba esetére. Ezért érdemes a különböző ajánlatokat összehasonlítani és az adott utazáshoz a legmegfelelőbbet választani.

A magyarok egyébként tudatosak, ha az utasbiztosításokról van szó: a Netrisk saját kutatása szerint a magyarok túlnyomó többsége elképzelhetetlennek tartja, hogy ne kössön biztosítást külföldi útjaira, az elmúlt 2 évben külföldre utazók 78 százaléka tett így, ráadásul minden második utasbiztosítást már online kötnek meg.