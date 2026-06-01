Utolsó figyelmeztetés a NAV-tól

A NAV ma éjfélig mintegy 400 ezer cégtől vár tao-, és több mint 100 ezer társaságtól kivabevallást.

Június 1. éjfél kiemelt adózási határidő több mint félmillió cég számára – közölte a NAV. Ez a határideje a társasági adó- (tao), a kisvállalati adó- (kiva) bevallásoknak, továbbá az élelmiszerlánc-felügyeleti díjról szóló bevallásnak is.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is figyelmeztető levelekkel és elektronikus megoldásokkal könnyítette meg a határidő betartását. A mulasztások megelőzésére ugyanis külön figyelmet fordítottak.

Mint közölték, csaknem 50 ezer olyan cégnek küldtek figyelemfelhívó levelet, amely korábban késve vagy egyáltalán nem nyújtotta be a társasági adó bevallását. Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallást mintegy 80 ezer vállalkozástól várja ma éjfélig a NAV, a határidő közeledtére legutóbb május 26-án hívta fel a figyelmet az adóhivatal.

A bevalláshoz szükséges ELMDIJ-űrlap legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) tölthető ki és küldhető be – ismertették.

Az értesítések célja, hogy a cégek elkerüljék a komolyabb következményeket és a jelentős bírságokat – írja közleményében a NAV. A határidő figyelmen kívül hagyása akár egymillió forintos mulasztási bírsággal is járhat.

Napokon belül megtudhatjuk, hogyan néz ki majd a vagyonadó

Tömegek rohanták meg a nyugdíj- és egészségpénztárakat

Nyugdíj? Ezzel nyugodtan számolhat júniusban

Fontos hírt árult el Magyar Péter a jövő nyugdíjasairól

Intézkedett a hatóság, miután ezrek panaszkodtak a közszolgáltatásokra

Nem elég a pénzecske: sor végén a magyar bérhelyzet

Dübörög a lízingpiac, megjött a magyarok kedve

Lázasan készülnek a BL-döntőre, a fizetések is megváltoznak

