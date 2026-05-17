Személyes pénzügyek Infláció

Vágtázik: toronymagas a magyas infláció – sokan érzik

A mostani, jócskán két számjegyű szintnél rosszabbat is érzékeltek már a középkorúak.

A középkorúak átlagosan 18 százalékos éves inflációt érzékeltek, ami számottevő javulást jelent a korábbi évekhez képest. A Digital Hungary oldala úgy fogalmaz a témában, hogy a medián érték a 15–19 százalékos sávba került,

miközben egy évvel korábban még a 20–24 százalékos tartományban volt – írják a K&H biztos jövő kutatására hivatkozva.

Van javulás

Ez a jelentés az első negyedévben vizsgálta azt, hogy a 30-59 évesek milyen inflációt érzékeltek a mindennapokban és mire számítanak a jövőben. A következő tizenkét hónapra vonatkozó várakozások kedvező irányba mozdultak el: a megkérdezettek átlagosan 7 százalékos áremelkedésre számítanak a tavaly mért 11 százalék után.

A válaszadók

  • 11 százaléka árcsökkenést vár,
  • 19 százalék stagnálást valószínűsít, míg
  • 70 százalék továbbra is áremelkedésre számít.

Bár még mindig a tényadathoz képest jóval magasabb inflációt érzékelnek a 30-59 évesek, a helyzet javult a korábbi helyzethez képest a K&H biztos jövő kutatása szerint.

Kiszabadult a 22-es csapdájából

Az első negyedéves eredmények szerint az érzékelt éves infláció átlaga 2026. februárjában 18 százalék volt, ami érdemi csökkenést jelent a korábbi mérésekhez képest, hiszen tavaly ugyanebben az időszakban 22 százalékos volt az átlag. A részletes adatokból kiderül, hogy míg 2023 elején még a 40 százalék feletti inflációérzet is sokaknál megjelent, 2024-ben és 2025-ben pedig a 20–24 százalékos sáv számított jellemzőnek, addig 2026-ra már az alacsonyabb kategóriák felé tolódtak a válaszok. A mediánérték immár a 15–19 százalékos sávban van, a leggyakrabban megjelölt kategória pedig az 5–10 százalékos tartomány lett.

