Jó hírt hoz az év eleje, és ezt magyarok milliói érezhetik meg a pénztárcájukban

Az év első hónapjaiban jellemzőek a díjemelések a lakossági bankszámláknál, ez 2026 év elején nem történik majd így; elmarad a szokásos, az előző évi inflációt követő díjemelési hullám a bankok által vállalt önkéntes moratórium miatt – mondta el az Economx kérdésére Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A cikk emlékeztetett, a lakossági bankszámlák díjainak önkéntes befagyasztását a kormányzattal és a Magyar Nemzeti Bankkal folytatott egyeztetéseket követően, áprilisban vállalták a bankok, részt vállalva ezzel az infláció ellen folytatott küzdelemben.

Mint írták, a megállapodás értelmében a piaci szereplők a 2025. eleji szinthez tértek vissza a lakossági bankszámlák árazásánál – akik pedig árat emeltek addigra, utólag térítették vissza a különbözetet –, miközben vállalták, hogy 2026. június 30-ig nem érvényesítik a kondíciókban az inflációs hatást – amire jogszabályi felhatalmazás alapján lenne lehetőségük, és egyéb okból sem hajtanak végre áremelést.