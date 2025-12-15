1p
Jó hírt hoz az év eleje, és ezt magyarok milliói érezhetik meg a pénztárcájukban

Nem lesz díjemelés ezen a téren.

Az év első hónapjaiban jellemzőek a díjemelések a lakossági bankszámláknál, ez 2026 év elején nem történik majd így; elmarad a szokásos, az előző évi inflációt követő díjemelési hullám a bankok által vállalt önkéntes moratórium miatt – mondta el az Economx kérdésére Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A cikk emlékeztetett, a lakossági bankszámlák díjainak önkéntes befagyasztását a kormányzattal és a Magyar Nemzeti Bankkal folytatott egyeztetéseket követően, áprilisban vállalták a bankok, részt vállalva ezzel az infláció ellen folytatott küzdelemben.

Mint írták, a megállapodás értelmében a piaci szereplők a 2025. eleji szinthez tértek vissza a lakossági bankszámlák árazásánál – akik pedig árat emeltek addigra, utólag térítették vissza a különbözetet –, miközben vállalták, hogy 2026. június 30-ig nem érvényesítik a kondíciókban az inflációs hatást – amire jogszabályi felhatalmazás alapján lenne lehetőségük, és egyéb okból sem hajtanak végre áremelést.

 

Egy bankszámla is elég lehet az olcsó devizaváltáshoz

Egyre több banknál érhető el kedvezményes árfolyamon történő devizaváltás, ami egyrészt leegyszerűsítette, másrészt olcsóbbá is tette az idegen fizetőeszközök vásárlását – derül ki a BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatokból. Most pedig befektetési céllal is érdemes lehet vásárolni: a forint árfolyama másfél-két éves csúcson ingadozik az euróval szemben.

Láthatatlan tűz égeti lassan a magyarok ezermilliárdjait

Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon. A legnagyobb baj ezzel az, hogy ez az összeg jellemzően nem kamatozik, így az inflációnak megfelelően veszít a vásárlóértékéből. De vajon van olyan megoldás, amivel lekötés nélkül ellensúlyozni lehet az éves áremelkedés pénzzabáló hatását?

Nagy lehetőség az Otthon Start kiterjesztése a külterületre, ám vannak még nyitott kérdések

2026. január 1-jétől kiterjesztik az Otthon Start hitelprogramot a külterületi lakóingatlanokra, ezzel a BiztosDöntés.hu számításai szerint akár több tízezer otthon válthat elérhetővé. Mindez alapvető változást hozhat a magyar ingatlanpiacon, különösen a vidéki térségekben. Mi tudható jelenleg, és mire készüljenek azok, akik szeretnének külvárosba, vidékre költözni?

Nyugodtan rátölthet a hétvégén a benzinkutakon

Mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökken szombaton. A benziné jobban.

Megjelent a határozat a lakossági energiatároló-programról

A kormány újabb támogatással segíti a lakosságot a zöldenergia felhasználásában és tárolásában.

Vége az ősz legizgalmasabb pénzügyi versenyének – egy győri csapat nyert

Egy győri csapat nyerte meg a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyt. Az ország minden pontjából érkeztek csapatok a pénzügyi tudatossági verseny döntőjére, a legjobb 4 közé a győrieken kívül ceglédi, székesfehérvári és békéscsabai diákok jutottak be.

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Év végi beszélgetésünkben Fabriczki Ritával, az OTP Bank megtakarítási területének vezetőjével és Varga Cintiával, a prémium szolgáltatások szakértőjével járjuk körbe a Tartós Befektetési Számla és a Nyugdíj Előtakarékossági Számla előnyeit. Megmutatjuk, melyik megoldás illik különböző élethelyzetekhez, milyen szempontokat érdemes mérlegelni számlanyitás előtt, és hogyan lehet hosszú távon tudatosan tervezni.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

A lakáspiac aktuális kihívásaira és a finanszírozási termékek iránti növekvő keresletre reagál megújult termékével a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Az új Otthontervező Lakásszámla egyszerre kínál rugalmas megtakarítási lehetőséget és kedvezményes hitelt, akár 35 %-os bónusszal (EBKM: 3,83-3,90%)1, vagy akár 3,5 %-os hitelkamattal (referencia THM Kamatbónusszal 5,04-5,31%)2,3. Jakabfalvy Dóra, a Fundamenta üzleti divíziójának ügyvezetője szerint a konstrukció célja, hogy ügyfeleik az öngondoskodás útjára lépve, kiszámítható feltételek mellett valósíthassák meg lakáscéljaikat.

Kiderült az igazság a kamatstopról

Sokkal kevesebb család szorul rá a kamatstopra, mint ahogyan azt a kormány állítja. Az Orbán-kabinet 273 ezer család megsegítéséről beszél, a Magyar Nemzeti Bank viszont csak 21 ezer sérülékeny kamatstopos adóst azonosított a legfrissebb jelentésében. A gyermektelen babavárósok közül minden nyolcadik kerülhet bajba.

Jobb lehet holnap az autósoknak – itt vannak a friss üzemanyagárak

Csütörtökön mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökken.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.
A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

Interjú Bálint Attilával.

Interjú Bálint Attilával.

