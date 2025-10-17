Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Változott az átlagkereset: mennyi személyi kölcsönt lehet vele felvenni?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggel publikált adatai szerint idén augusztusban bruttó 683 300 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete, míg a nettó átlagkereset 472 600 volt – ekkora jövedelemmel akár 15 millió forint személyi kölcsönt is felvehetnek az igénylők.

A keresetek mediánértéke bruttó 563 400, illetve nettó 394 300 forint volt, ami viszont kisebb teret hagy a hiteligénylőknek – írja közleményében a Bank360 pénzügyi szakportál.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint 2025 augusztusában bruttó 683 300 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete. Ugyanezen időszakban a nettó átlagkereset 472 600 forint volt. A nettó keresetek mediánja továbbra sem érte el a 400 ezer forintot – augusztusban 394 300 forint volt, míg a bruttó keresetek mediánértéke 563 400 forint. A KSH számításai szerint mindez azt jelenti, hogy a bruttó átlagkereset 8,7 százalékkal, a nettó átlagkereset pedig 9,2 százalékkal múlta felül a 2024 azonos időszakában regisztrált értékeket.

Ugyanezen időszakban a bruttó mediánbér 8,9 százalékkal, a nettó pedig 10 százalékkal emelkedett. A reálkereset emelkedése 4,7 százalék volt év/év alapon.

Mindenképp számoljunk utána!
Fotó: Pixabay

Mekkora személyi hitelre elég az átlagbér?

A fenti számok tükrében érdemes megnézni, mekkora személyi kölcsön vehető fel a jelenlegi átlag- és mediánbérből. A jegybanki főszabályok (jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató – JTM) szerint az augusztusi átlagos nettó jövedelemnek a maximum a fele, vagyis 236 750 forint lenne törlesztőrészletre fordítható. A nettó mediánbér esetén ugyancsak az összeg felével, vagyis 197 150 forinttal számolhatunk.

A Bank360 kalkulátorával elvégzett számítás szerint előbbi esetben akár a jelenleg elérhető legnagyobb, 15 millió forintos személyi kölcsön összeget is felvehetnénk, feltéve, hogy kellően hosszú, 8 éves futamidővel számolunk. Ezekben az esetekben ugyanis 223 ezer – 228 ezer forint között mozognak a jelenlegi ajánlatok havi törlesztőrészletei (THM 9,97 százalék – 10,81 százalék).

A mediánbér esetén legalább 2 millió forinttal kisebb hitelösszeggel kell számolnunk – 13 millió forint esetén, 8 éves futamidő mellett már találhatunk olyan ajánlatot a piacon, amelynek 195 ezer forint alatt marad a havi törlesztőrészlete.

Amennyiben valaki rövidebb, mondjuk 5 éves futamidőben gondolkodna, úgy a nettó átlagkeresetből körülbelül 11 millió forint személyi hitelt tudna felvenni. Ilyen paraméterek mellett ugyanis már találni olyan ajánlatot, amelynek 231 ezer – 234 ezer forint közötti a havi törlesztőrészlete (THM 9,97 százalék – 10,98 százalék).

A nettó mediánérték mellett pedig körülbelül 9 millió forint személyi hitel vehető fel, amennyiben 5 éves futamidővel számolunk. Ilyen esetben 189 ezer – 194 ezer forint közöttiek a legolcsóbb ajánlatok havi törlesztőrészletei (9,97 százalék – 11,07 százalék).

A bankok szigorúbbak is lehetnek

Itt azonban érdemes megjegyezni, hogy a bankok a jegybanki szabályoknál szigorúbb feltételeket is szabhatnak, így könnyen lehet, hogy a valóságban az adós nem vállalhat magára akkora hitelt, amelynek törlesztőrészlete elérné a jövedelme 50 százalékát. A bankok ugyanis az ügyfelek kiadásai, illetve az ügyfelek által elmondottak alapján igyekeznek minél jobban feltárni azok anyagi helyzetét, és annak fényében dönteni, hogy hitelezhető-e az ügyfél, és ha igen, milyen mértékben. Tehát nem pusztán a jövedelem mértéke alapján döntenek.

Ez egyébként mindkét félnek az érdeke – értelemszerűen a bank is olyan ügyfeleket szeretne hitelezni, akik képesek a kölcsönt visszafizetni, illetve az ügyfél szempontjából sem érdemes ennyire kifeszíteni a jövedelmet.

Ügyfélként érdemes csak akkora kölcsönt vállalni, amit még kényelmesen lehet törleszteni a tervezett kiadások mellett is – javasolják a Bank360 szakértői.

