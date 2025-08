Van egy kis baj Orbán Viktor egymilliós ígéretével

Gergely Péter szerint fontos látni, hogy a bankok részéről ez a díj nem extra nyereség, hanem a futamidő végéig be nem szedett kamat kompenzációja. Ugyanakkor, ha a támogatási program célja valóban az, hogy az állami dolgozók lakhatási terhei csökkenjenek, érdemes lenne jogszabályi szinten kezelni az előtörlesztési díjmentességet is – legalábbis az állami támogatásból történő előtörlesztések esetében.

Az egyik megoldás az lenne, ha az állam havonta utalná az összeget, amit az érintett dolgozók a havi törlesztéshez csatolhatnának. Igen ám, de a legtöbb régi hitel havi részlete nem éri el a 83 ezer forintot, tehát ez a módszer is korlátokba ütközne – hiszen a cél nem az, hogy az adós „pénzt kapjon”, hanem az, hogy az állam a lakhatási terheket csökkentse. A rendszer havi bontása ráadásul bonyolultabb elszámolást, monitoringot is igényelne. Így marad az egyösszegű előtörlesztés – banki díjjal.

A lakhatási támogatás elvileg felhasználható előtörlesztésre is – ám a jogszabályok itt költségtérítést engednek a bankoknak – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A hitelintézeti törvény (2009. évi CLXII. törvény) szerit a bank jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségek megtérítésére, ha a hitelkamat rögzített – márpedig a lakáshitelek többsége ilyen.

Ez a megállapítás nemcsak a 2021-es „mélypontra” igaz. Egy 2018 júniusi hitelfelvétel esetén a THM 4,58% körül alakult, az akkori 8,5 milliós átlaghitel törlesztése havi 54 200 ezer forint körül mozgott – a mostani 83 ezer forintos támogatás tehát ebben az esetben is teljes havi fedezetet biztosít.

Az új program értelmében az állami foglalkoztatottak akár évi 1 millió forintos támogatást is kaphatnak meglévő lakáshitelük törlesztésére, illetve önerőként történő felhasználásra. Ez havi bontásban 83 333 forintot jelent. A BiztosDöntés.hu számítása szerint, ha valaki például még a kamatemelkedés előtt, 2021 tavaszán vett fel egy akkor átlagosnak mondható 9,5 millió forintos lakáshitelt, 3,99 százalékos THM mellett, akkor a havi törlesztőrészlete mindössze 57 400 forint volt. A mostani támogatás tehát teljes egészében lefedheti az érintett ügyfél éves törlesztési terhét.

A kormány állami alkalmazottaknak kínált új lakhatási támogatása keretében január 1-jétől a lakáshitelek törlesztésének és az új lakáshitelek önerejének a támogatására a „közszolgálati dolgozók” évi 1 millió forintot kaphatnak. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a támogatás összege a legtöbb esetben a teljes fennálló törlesztőrészletet fedezni képes. Ugyanakkor a támogatás konstrukciójának apró részletei, elsősorban az előtörlesztés szabályai, akár tízezrekben mérhető különbséget is okozhatnak a kedvezményezettek számára.

