Van egy kis csavar az ingyenes készpénzfelvételről hozott rendeletben

A Bankmonitor elemzése szerint akár a megemelt, kötelezően biztosított 300 ezer forintos díjmentes készpénzfelvételi limitnél is többet vehetnek fel a banki ügyfelek április elsejétől.

Idén február 1-től megemelte a kormány a havonta ingyenesen felvehető készpénz összegét 150 ezerről 300 ezer forintra. Ezzel a lehetőséggel egy számla esetén, havi két alkalommal élhetnek a banki ügyfelek, méghozzá annál, amelyiknél most vagy korábban nyilatkozatot tesznek vagy tettek erről.

E mellett azonban az úgynevezett Alapszámlához kapcsolódóan is létezik díjmentes készpénzfelvételi lehetőség.

Az Alapszámlát minden banknak a jogszabályi előírások alapján kell bizosítania a lakossági ügyfeleknek, természetes személyeknek. A csomagban külön díjat az alábbi szolgáltatásokért nem számíthat fel a bank:

Ingyen kell bankkártyát biztosítani.

Havi két alkalommal összesen legfeljebb 150 ezer forint összegben díjmentesen vehet fel készpénzt bármely hatai ATM-ből, VAGY havi egy alkalommal a saját bankfiókban ingyen vehető fel 50 ezer forint készpénzben.

Havi négy alkalommal, összesen legfeljebb 100 ezer forint díjmentesen átutalható.

Nem terhelhető díj a forint befizetésekért és a bankkártyás vásárlásokért.

Ingyenesek a számlára érkező csoportos beszedési megbízások.

Azok, akik ilyen Alapszámlával rendelkeztek, de külön nem nyilatkoztak a készpénzfelvételről, február 1-től hátrányban voltak, hiszen náluk megmaradt a 150 ezer forintos limit. Ezt a helyzetet orvosolta a Magyar Közlönyben csütörtök este kiadott rendelet, amely az Alapszámla esetén is megduplázza a limitet.

Azonban a rendeletben szerepel az is, hogy az Alapszámla ingyenesen biztosított szolgáltatása és a hozzá kapcsolódó díjak nem érintik a jogszabályi díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget. De mit jelent ez pontosan? Ami biztosnak tűnik, hogy az Alapszámla szabályai nem írhatják felül a másik jogszabály alapján biztosított díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget.

Ez azt jelenti, hogy ha valaki az adott hónapban a bankfiókban vesz fel először 50 ezer forint készpénzt, akkor azt Alapszámláról ingyen megteheti. Ezen csomaghoz kapcsolódó lehetőség alapján nem vehetne fel már 300 ezer forintot ingyen bankautomatából, de ha tett nyilatkozatot az ingyenes készpénzfelvételről, akkor az alapján mégis érvényes rá ez a díjmentes készpénzfelvételi lehetőség is. Vagyis így havonta akár 350 ezer forintot is fel lehetne venni mindenféle költség nélkül.