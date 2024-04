Van egy nagy trükk a postai ingyenes készpénzfelvét körül

Bár a Nemzetgazdasági Minisztérium már április elején közölte, egy olyan törvénymódosítást kezdeményez, mely szerint a bankjegykiadó automaták mellett a postai ügyfél-kiszolgálási pontokon is lehetővé teszi az ingyenes készpénzfelvételt, és az erre vonatkozó törvény szerda este meg is jelent a Magyar Közlönyben, a rendelkezés csak jövő év január 1-jétől hatályos – írja a Bank360.

A posta POS-termináljain csak januártól lehet díjmentesen készpénzt felvenni

Fotó: MTI

A pénzügyi portál aláhúzza, az ingyenes készpénzfelvét, mely 2014 februárja óta létezik, csak magánszemélyek számára, havonta két alkalommal, összesen 150 ezer forintig költségmentes. Ez fog kibővülni a jövő év elején azzal, hogy

„a posta vagy annak a pénzforgalmi közvetítője által üzemeltetett POS-terminál útján” felvett összegre is érvényes lesz ez a könnyebbség.

Figyelmeztetnek viszont, hogy a harmadik vagy a 150 ezer forintos keretet átlépő készpénzfelvét már díjköteles.

Megjegyzik, a 150 ezer forintos keretet a reálértékének csökkenése ellenére tíz éve nem emelték meg, ám az még így is alacsonyabb, mint a bankautomatákból havonta egy ügyfél által átlagosan felvett összeg.

2023 júliusától elvileg vásárlással egybekötött készpénzfelvételre, úgynevezett cash-backre is módja van a magánszemélyeknek, ami a 150 ezres kereten felül még plusz, legfeljebb 40 ezer forint összegben. Ezzel a lehetőséggel azonban egyelőre szinte egyáltalában nem tudnak élni, mert a cash-backet nem vezette be újabb kereskedő (addig és azóta a Penny hálózatában lehet ezt megtenni bizonyos OTP-s kártyákkal), az ilyen készpénzfelvétel elterjedésének ráadásul egyelőre technikai akadályai is vannak – zárul a Bank360 cikke.