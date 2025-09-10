Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Személyes pénzügyek Lakáshitel Otthon Start

Van egy nem várt hatása is a kormány csodafegyverének

mfor.hu

Úgy nőhet a házasságkötések száma az Otthon Start miatt, hogy ez nem is feltétele az igénylésének.

A házasságkötések száma 2021 óta csökken Magyarországon, míg 4 évvel ezelőtt 72 030 pár kelt egybe, tavaly már csak 46 561 pár kötötte össze anyakönyvvezető előtt az életét. Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint ezt a negatív trendet fordíthatja meg a szeptember 1-jén elindult Otthon Start hitel annak ellenére, hogy a támogatott konstrukciónak nem feltétele sem a gyerekvállalás, sem a házasság.

Kérdés azonban, hogy a várható fellendülés mennyire lesz tartós, hiszen a Babaváró hitel 2019-es megjelenését követően is mintegy harmadával nőtt a házasságkötések száma, 2021-től azonban ismét csökkenő trendet láthatunk. A Babaváró hitel iránti érdeklődés is megcsappant az évek során, hiszen míg a 2019-es indulást követő első fél évben 78,6 milliárd forint értékben kötöttek ilyen hitelszerződést a bankok egy átlagos hónapban, addig 2025-ben 18,11 milliárd forint volt a havi átlag.

Csak házasok vásárolhatnak közös tulajdonú otthont az Otthon Starttal

A szakértő szerint több oka is van annak, hogy a legfeljebb 3 százalékos kamatú kölcsön hatására nőhet a házasságkötések száma. Az egyik ok az, hogy kizárólag házasok igényelhetik együttesen a támogatott hitelt, ami azt jelenti, hogy esetükben mindkettőjük jövedelmével számol a bank, a megvásárolt ingatlanban pedig mindketten tulajdonosok lesznek.

Mivel az Otthon Start program keretében biztosított FIX 3 százalékos lakáshitelről szóló kormányrendelet szerint kizárólag a támogatott személy – házaspárok együttes igénylőnek számítanak, így mindketten azok – szerezhet tulajdonjogot az ingatlanban, az élettársak nem tehetnek szert közös tulajdonú otthonra a konstrukcióval. Ez azt jelenti, hogy hiába adják össze például közösen az önerő összegét a hitelhez, a másik fél nem szerezhet tulajdonjogot.

Boldogító igenek
Boldogító igenek
Fotó: Depositphotos

Egyedüli igénylőként a hitelhez szükséges igazolt nettó jövedelem előteremtése is nehezebb lehet, ugyanis adóstárs kizárólag házastárs vagy szülő lehet. Mivel emiatt az élettárs jövedelmével nem számol a bank, az igénylő legfeljebb a szülei segítségére számíthat, ha önállóan nem rendelkezik elegendő jövedelemmel. Különösen igaz ez akkor, ha valaki az 50 millió forint összegű Otthon Start hitelt piaci lakáshitellel is kiegészítené.

A támogatások halmozásának is feltétele a házasság

Fülöp Norbert Attila szerint az is növelheti a házasulási hajlandóságot, hogy az otthonteremtési támogatások kombinálásának is feltétele jobbára a házasság. A kamatmentes Babaváró hitelt például kizárólag olyan házasok igényelhetik, ahol a feleség még nem töltötte be a 35. életévét, de a legfeljebb 3 százalékos kamatú CSOK Plusz hitel igénylésének is feltétele – a gyerekvállaláson túl – a házasság.

Egyedül a Falusi CSOK támogatás igényelhető akár egyedülálló szülők számára is – ha legalább két gyermeket nevelnek. Ám itt szűkíti a lehetőségeket, hogy ez a program kizárólag a jogszabályban nevesített kistelepüléseken használható fel lakásvásárlásra vagy építésre az Otthon Starttal együtt.

A bankok is ringbe szálltak

Nem csak a lakásvásárlók tesznek meg mindent a sikeres igénylés érdekében, a bankok között is kiélezett a verseny a BiztosDöntés.hu szakértője szerint. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy három pénzintézet is 3 százalék alatti kamattal kínálja az Otthon Start konstrukcióját. A Gránit Bank 2,85 százalékos kamata a legalacsonyabb, az UniCreditnél 2,90 százalék, míg a CIB Banknál 2,95 százalék a kamat. Az alacsonyabb kamat pedig 50 millió forint hitelösszeg és 25 éves futamidő esetén akár 1,2 millió forinttal kevesebb teljes visszafizetést eredményezhet.

Ezen kívül egyszeri jóváírást is adnak a bankok azoknak, akik náluk veszik fel a támogatott hitelt. A Gránit, az Erste, a CIB és a K&H Bank 200-200 000 forint jóváírással csábít, míg az UniCredit és a Raiffeisen Bank 100 000 forintot fizet, az MBH Banktól pedig 100 000 forint értékű Mol ajándékkártyát kaphatnak az igénylők, ha teljesítik a meghatározott feltételeket.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ebből indul ki a kormány, amikor a nyugdíjkorrekciót számolja

Ebből indul ki a kormány, amikor a nyugdíjkorrekciót számolja

Az augusztusi inflációs adat 1,5 százalékkal haladja meg a januárit, éppen ekkora korrekcióra számíthatnak a nyugdíjasok. 

Feleannyit se ér a Babaváró, mint amikor bevezették

Feleannyit se ér a Babaváró, mint amikor bevezették

Az Otthon Start utáni áremelkedés tovább csökkentheti a Babaváró hitel értékét, aminek csak egyszer emelték a maximális keretét, 10 százalékkal.

Erősen rajtolt az Otthon Start

Erősen rajtolt az Otthon Start

Erős startot vett a héten elindult, a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton a Facebook-oldalán.

Elszámolta magát a kormány, így több tízezer forintot kell fizetnie a nyugdíjasoknak

Elszámolta magát a kormány, így több tízezer forintot kell fizetnie a nyugdíjasoknak

Az év eleji 3,2 százalékos nyugdíjemelés nem fedezi a várhatóan 4,7 százalákos éves inflációt. 

Össztűz alá kerültek a bankok

Össztűz alá kerültek a bankok

Bőven ad nekik munkát a hétfőn elindult, kedvezményes, 3 százalékos kamatozású lakáshitelt elérhetővé tevő Otthon Start Program.

Gigantikus hitelboomot hoz az Otthon Start

A lakossági hitelezés pörög, de a vállalati beruházások a földbe álltak – derült ki a 63. Közgazdász-vándorgyűlés csütörtöki napján, hol bankvezérek ültek le egy asztalhoz.

Ajándékot ad az Aldi és a Lidl a magyar nyugdíjasoknak

Ajándékot ad az Aldi és a Lidl a magyar nyugdíjasoknak

Kiegészítik a nyugdíjas utalványokat.

Hitelért kapkod az ország, egyre kevesebben jönnek ki a fizetésükből 

Hitelért kapkod az ország, egyre kevesebben jönnek ki a fizetésükből 

Sorban állnak a háztartások a bankoknál a hitelért, viszik lakásra és fogyasztásra is. A lakáshitelek és a személyi hitelek piacán is érik az új rekord, a munkáshitelből viszont nem fogy annyi, amennyit a kormány tervezett. A folyószámlák ugyanakkor egyre nagyobb mínuszba kerülnek, vagyis a családok egyre nehezebben jönnek ki a jövedelmükből, a nyárra a 13. havi nyugdíj is elfogyott. 

Akciókkal versenyeznek a fiatalokért a bankok

Akciókkal versenyeznek a fiatalokért a bankok

Így a számlanyitás nem terheli meg az iskolakezdés miatt már egyébként is kiköltekező családokat.

Szigorít a kormány a nyugdíjasokra vonatkozó szabályokon

Szigorít a kormány a nyugdíjasokra vonatkozó szabályokon

Az élettársi kapcsolatban élő idős honfitársainknak 2026-tól nehezebb lesz hozzájutni az ellátáshoz.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168