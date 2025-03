Van lakása? Akkor jobb, ha a következő egy hétben nagyon figyel

„Mára szinte mindenkit elért az az információ, hogy egy néhány perces kalkuláció akár 20-30 ezer forintos díjmegtakarítást is eredményezhet, ezért a tavalyinál is többen tekintik át kalkulátorok segítségével az aktuális díjkínálatot – mondta dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. – Az előző évi kampány tapasztalatai alapján az idei időszak végére is felpöröghet a szerződésváltások száma: az utolsó hét során még további 100-120 ezer biztosítást cserélhetnek le a lakástulajdonosok, és körülbelül ugyanennyien egyezhetnek meg jelenlegi biztosítójukkal arról, hogy meglévő szerződésük feltételeit kedvezőbbre cserélik.”

Az Insura.hu közvetítői csatornáin márciusban megkötött lakásbiztosítási szerződéseket átlagosan 42.100 forintos díjon kötik, ezen belül az online kötött szerződések átlagdíja 36 100 forint körül mozog. Ezek az értékek mintegy 3 százalékkal alakulnak a tavalyi kampány hasonló értékei felett. A piacon lakásbiztosítási termékeket kínáló 14 biztosító közül négyen: a Groupama, az Uniqa, az Alfa és a Köbe szerezték meg az új kötések 66 százalékát. Idén a szerződések egyötöde kerül ki az MNB standard követelményeinek megfelelő minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (MFO-k) közül.

Az új szerződések igénybevételekor az ügyfelek tudatosan élnek a különféle díjkedvezmények lehetőségével, így például az elektronikus kommunikáció választásával – tízből kilencen vállalták a papírmentes kapcsolattartást. Ugyancsak 90 százalék azok aránya, akik már nem tartanak igényt a csekkes befizetésre, az egyösszegű éves díj befizetésével pedig 61 százaléknyian spórolnaktovábbi 5-10 százalékot a díjaikon.

A lecserélni kívánt szerződések felmondásainak legkésőbb március 31-e, hétfő éjfélig be is kell érkezniük a meglévő biztosítókhoz, ellenkező esetben a szerződés érvényben marad, és annak sorsáról legközelebb a szerződés szerinti évforduló időszakában lehet döntést hozni. Az összehasonlító portálok zöme az utolsó napon már csak – cégenként eltérő – korlátozásokkal fog befogadni új igényeket. Az Insura.hu oldalain például este 10-ig lehet majd a szerződést felmondani.