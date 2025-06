Van olyan csalástípus, amivel már lehetetlen átverni az OTP-ügyfeleket

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A probléma ugyanakkor valóban nincs megoldva, jogos az MNB törekvése, hogy szektorszinten és további jelentős mértékben csökkenjenek a csalások – írja az OTP. Azt is hozzáteszik: az új szabályoknak és elvárásoknak ugyanakkor figyelemmel kell lenniük arra, hogy ezek a csalások nem a banki rendszereket érintik, hanem az ügyfelek figyelmetlenségét vagy gyanútlanságát, esetleg hiszékenységét használják ki.

Az OTP Bank ügyfeleinek kárára sikeresen végrehajtott pénzforgalmi visszaélések volumenét felére sikerült visszaszorítani az egy évvel ezelőtti szinthez képest. Ennek hátterében azok az intézkedések állnak, amelyeket az OTP Bank több milliárd forintos ráfordítással, magasan a szabályozói és felügyeleti elvárások felett hozott meg. A bank felsorolja az intézkedéseket és az azokra költött forrásokat is – több, mint 3 milliárd forintot fektetett adatalapú csalások elleni saját fejlesztésekbe, beleértve tranzakciófigyelő algoritmusokat, mesterséges intelligenciát, valamint ügyfélbarát biztonsági megoldásokat (azonnali letiltás, telefonos ügyintéző, alacsony alap utalási limit). Ezen felül évente 1 milliárd forintot költ nemzetközi szinten bevált külső biztonsági szolgáltatásokra. Dedikált fejlesztői és 33 fős osztályt hozott létre a digitális biztonság és a csaláskezelés érdekében, amely állandó kapcsolatban van a rendőrséggel. Emellett jelentős összeget fordít ügyféledukációra és részt vesz a Kiberpajzs platformban, valamint az ELTE-vel közösen létrehozott KIBERLAB-ban végzi a pénzügyi visszaélések megelőzésének kutatását.

A bankok is tesznek a csalók ellen, de az ügyfelek sem lehetnek felelőtlenek. Fotó: Depositphotos

A Magyar Nemzeti Bank adatcsalásokra vonatkozó „öt csapás” intézkedéscsomagja egy valós társadalmi problémára reagál, egy olyan bűncselekmény-típus hatásait igyekszik csökkenteni, illetve a bankokra átterhelni, amellyel szemben az OTP Bank évek óta nagy erőkkel és jó eredményekkel küzd – írja friss közleményében a bank. Ezzel arra az intézkedéscsomagra reagálnak, amelyről az Mfor is beszámolt:

