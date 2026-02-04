Váratlan hiba az egyik magyar nagybanknál, elnézést kérnek az ügyfelektől

A Portfolio cikke szerint a K&H Bank mobilbankjában és netbankjában nem látható sem a számlaegyenleg, sem a számlatörténet, a netbanki felületen elérhető tájékoztatás szerint „a szolgáltatásban átmenetileg kimaradások tapasztalhatóak”.

A portál kérdésére a bank kommunikációs osztálya azt közölte, hogy „technikai hiba miatt jelenleg fennakadások tapasztalhatók a K&H e-bank és K&H mobilbank szolgáltatások működésében.” Hozzátették, a hiba elhárításán kiemelt prioritással dolgoznak, az ügyfelek szíves elnézését kérik.