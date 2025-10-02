Váratlan pénzeső az alacsony jövedelmű nyugdíjasoknak

Karácsony Mihály kifejtette, hogy méltányossági nyugdíjemelést azok kérhetnek, akiknek járandósága nem haladja meg a havi 140 ezer forintot (a videóban 38.55-nél találhatóak a részletek). Mindössze egy kérelmet kell benyújtani.

A szakember arról tájékoztatott, Nagy Márton nekik küldött írásában azt ígérte, hogy minden jogosult megkapja az emelést, ennek immár nem szab határt a költségvetés. Az erre a célra elkülönített 1 milliárd forintos keretet kinyitották.

Az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke most arra kéri az értelmiséget, hogy segítsék mindenütt az időseket a kérelmek megírásában. Karácsony Mihály elmondta, a nyugdíjemelés mértéke ilyen esetekben minimum 3 ezer maximum 8 ezer forint lehet, vagyis havonta, pozitív elbírálás esetén, ennyivel hoz több pénzt a postás.

Farkas András nyugdíjszakértő hangsúlyozta, a mostani bejelentésnek nagy a jelentősége, mert ő eddig minden januárban arról tájékoztatta az időseket, hogy azonnal adják be kérelmeiket, mert az erre félretett kormányzati összeg nagyon gyorsan elfogy.

Tavaly a kérések körülbelül egyharmadát elutasították:

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény végrehajtásáról:

„Kivételes nyugellátás emelés” 2024-ben

- Tárgyévben benyújtott kérelmek száma: 46.634 darab

- Tárgyévben elbírált kérelmek száma: 45.523 darab

- Tárgyévben engedélyezett kérelmek száma: 30.114 darab

- Egy főre jutó átlag: 4.689 forint/hó

Nyugdíjszervíz című műsorunkat éjjel-nappal elérhetik a [email protected] e-mail címen. Várjuk kérdéseiket, véleményüket.