Váratlanul keveset drágult a kgfb?

Alig emelkedett a tavalyi átlagszinthez képest.

Félidejénél tart a november 2-án kezdődött év végi kgfb-kampány: az Insura.hu adatai szerint az első két hétben a személygépkocsival rendelkező ügyfelek 34 ezer forintos átlagdíjon kötöttek új szerződést, ami csupán néhány százalékkal tér el az egy évvel korábban mért 32 800 forintos szinttől – közölte a biztosításközvetítő.

A közlemény szerint az év végi kampányban érintett mintegy 400 ezer személyautó üzemben tartói december 1-jéig választhatnak, hogy új kötelező biztosításra váltanak vagy jelenlegi szerződésüket folytatják a következő évben is.

Ennek eldöntésében kiemelt szerepe van a meglévő biztosító által a következő évre megajánlott, úgynevezett indexdíjnak, amit a január 1-jei évfordulóval szerződőknek törvényi előírás alapján november 11-ig már meg kellett kapniuk. Ez az a díj, amihez képest a többi biztosító ajánlatát hasonlítani tudják.

Javában benne vagyunk a kampányban
Fotó: Depositphotos

Érdemes utánaszámolni

A közlemény idézte Kozma Gábort, az Insura.hu vezérigazgatóját, aki azt javasolta, hogy aki nem kapta meg a díjértesítőt, annak érdemes mielőbb kapcsolatba lépni biztosítójával vagy a szerződésben közvetítő alkuszával.

Kiemelték, hogy a díjak alakulása az egyes díjazási szegmensekben nagyon eltérő mintát követhet. Az eddigi szerződők többsége jelentős, akár 10 ezer forint feletti megtakarítást is el tudott érni a váltással. Ugyanakkor vannak olyanok, akik csak minimális díjcsökkenést érhetnek el egy átszerződéssel, sőt, olyanok is, akiknek jövőre mélyebben kell majd a zsebükbe nyúlniuk, mint idén különösen akkor, ha az elmúlt év során káreseményt okoztak.

Ezért minden érintett autósnak ajánlott összehasonlítani az egyes biztosítók kínálatát a fennmaradó csaknem két hét során – ismertette közleményében az Insura.hu.

Arra is kitértek, az eddigi szerződésváltók közel kétharmada a kgfb-vel foglalkozó biztosítók közül három szereplőnél: a Genertelnél, a K&H-nál és a Signalnál kötötte meg az új biztosítását.

