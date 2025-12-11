Vége az ősz legizgalmasabb pénzügyi versenyének – egy győri csapat nyert

Az ország minden megyéjéből és Budapestről érkező középiskolás csapatok töltötték meg december 10-én a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem UniZone hallgatói centrumát. A Privátbankár.hu által évek óta szervezett, egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny országos döntőjén 20, technikumi és szakképző iskolai diákokból álló csapat mérte össze tudását, így kísérő tanáraikkal együtt százan vettek részt az egész napos programon.

Október 21-én, az első fordulóban még közel 800 csapat indult el a versenyben, közülük 200 csapat jutott be a novemberben zajló második fordulós küzdelmekbe – a versenynapokról és a továbbjutókról folyamatosan jelentek meg a beszámolók a Privátbankár és más médiumok oldalain. Az országos döntőbe jutott csapatok emellett a közösségi médiás megjelenéseket is felpörgették: mind a 20 csapat egy-egy videóval és fotóval nevezett be a végső versenybe, amelyek a Klasszis Média TikTok- és Instagram-oldalára is felkerültek, de a Junior Klasszis Facebook-oldalon is megtalálhatóak.

A szerdai országos döntőben 30 kérdésből álló kvíz-kérdéssorral „melegítettek be”, a pontvadászat során nem csak a biztosításokkal, befektetésekkel, hitelekkel, adózással kapcsolatos kérdésekre kellett válaszokat adniuk, hanem azt is el kellett dönteniük, milyen kiszerelésű terméket érdemes a boltban megvásárolni megadott adatok alapján. A négyfős csapatok ezt követően szóbeli feladatban adhattak számot tudásukról – egyebek mellett részvénybefektetésről, kriptodevizákról, betétvédelemről, zöld pénzügyekről, béren kívüli juttatásokról is kérdezte őket a szakértő zsűri.

A zsűriben azon partnerek, támogatók szakértői foglaltak helyet, akik korábban a tananyag és a feladatok összeállításában és a második forduló zsűrijeiben is részt vettek. A Diákhitel Központ elnök-vezérigazgatóján kívül a Fundamenta Lakáskassza, a Gránit Alapkezelő, a Magyar Államkincstár, a Magyar Biztosítók Szövetsége, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a házigazda Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem is segítette kérdéseivel a diákokat, és döntöttek a továbbjutó csapatokról. A zsűri elnöke Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök, a Corvinus Egyetem professzora volt.

Végül négy csapat jutott be a döntőbe, ahol egy utolsó szóbeli feladat és egy ábraelemzés várt rájuk – életbiztosításról, cégalapításról, a forint erősödésének hatásairól, az inflációról beszéltek a csapatok, az ábrákon pedig a foglalkoztatottság, a beruházások, az ingatlanárak alakulásával kapcsolatos grafikonok köszöntek vissza.

A verseny végeredménye, az első 4 helyezett:

1. Raklók – Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum

Csapattagok: Horváth Réka, Vasvári-Tóth Lilla, Koller Ábel Áron, Szabó Gabriella

Felkészítő pedagógus: Polgár Csilla

2. Teknőcök – Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum

Csapattagok: Kántor Boglárka, Berei Erzsébet, Sedró Kornél Patrik, Kákes Milán

Felkészítő pedagógus: Dombiné Mirkó Ilona

3. 4Mon-K-ey – Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum

Csapattagok: Gugi Bors, Kiss Dániel, Sturcz Ábel, Fekete Dávid

Felkészítő pedagógus: Vagyonné Hübler Nóra

4. Black Pillers – Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium

Csapattagok: Recski Levente, Reisz Nándor, Szák Dániel, Lichtenstein Levente

Felkészítő pedagógus: Uhrin Györgyi

A csapatok és a felkészítő pedagógusok a támogatóknak és a szervezőknek köszönhetően számos nyereményben részesülhettek, a CIB Bank és a Privátbankár pedig kétnapos szakmai tanulmányutat szervez az első három helyen végzett csapatnak. A nyertes csapatok és a nyeremények teljes listáját a juniorklasszis.hu weboldalon tették közzé.

Folytatása következik!

Az ünnepélyes eredményhirdetésen mind a támogatók képviselői, mind a szervező Privátbankár.hu munkatársai jelezték: továbbra is szilárdan állnak a pénzügyi tudatosság fejlesztését szolgáló kezdeményezés mellett, így a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenysorozat tovább folytatódik.

Tavasszal a gimnáziumok diákjai mérhetik össze tudásukat, ősszel pedig újra a technikumok és szakképző iskolák diákjaira kerül majd sor. Érdemes követni a Junior Klasszis Facebook-oldalt, ahol a szervezők folyamatosan jelentkeznek a versenyekkel kapcsolatos hírekkel.