4p
Személyes pénzügyek Oktatás

Vége az ősz legizgalmasabb pénzügyi versenyének – egy győri csapat nyert

mfor.hu

Egy győri csapat nyerte meg a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyt. Az ország minden pontjából érkeztek csapatok a pénzügyi tudatossági verseny döntőjére, a legjobb 4 közé a győrieken kívül ceglédi, székesfehérvári és békéscsabai diákok jutottak be.

Az ország minden megyéjéből és Budapestről érkező középiskolás csapatok töltötték meg december 10-én a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem UniZone hallgatói centrumát. A Privátbankár.hu által évek óta szervezett, egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny országos döntőjén 20, technikumi és szakképző iskolai diákokból álló csapat mérte össze tudását, így kísérő tanáraikkal együtt százan vettek részt az egész napos programon.

Október 21-én, az első fordulóban még közel 800 csapat indult el a versenyben, közülük 200 csapat jutott be a novemberben zajló második fordulós küzdelmekbe – a versenynapokról és a továbbjutókról folyamatosan jelentek meg a beszámolók a Privátbankár és más médiumok oldalain. Az országos döntőbe jutott csapatok emellett a közösségi médiás megjelenéseket is felpörgették: mind a 20 csapat egy-egy videóval és fotóval nevezett be a végső versenybe, amelyek a Klasszis Média TikTok- és Instagram-oldalára is felkerültek, de a Junior Klasszis Facebook-oldalon is megtalálhatóak.

A szerdai országos döntőben 30 kérdésből álló kvíz-kérdéssorral „melegítettek be”, a pontvadászat során nem csak a biztosításokkal, befektetésekkel, hitelekkel, adózással kapcsolatos kérdésekre kellett válaszokat adniuk, hanem azt is el kellett dönteniük, milyen kiszerelésű terméket érdemes a boltban megvásárolni megadott adatok alapján. A négyfős csapatok ezt követően szóbeli feladatban adhattak számot tudásukról – egyebek mellett részvénybefektetésről, kriptodevizákról, betétvédelemről, zöld pénzügyekről, béren kívüli juttatásokról is kérdezte őket a szakértő zsűri.

A zsűriben azon partnerek, támogatók szakértői foglaltak helyet, akik korábban a tananyag és a feladatok összeállításában és a második forduló zsűrijeiben is részt vettek. A Diákhitel Központ elnök-vezérigazgatóján kívül a Fundamenta Lakáskassza, a Gránit Alapkezelő, a Magyar Államkincstár, a Magyar Biztosítók Szövetsége, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a házigazda Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem is segítette kérdéseivel a diákokat, és döntöttek a továbbjutó csapatokról. A zsűri elnöke Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök, a Corvinus Egyetem professzora volt.

Végül négy csapat jutott be a döntőbe, ahol egy utolsó szóbeli feladat és egy ábraelemzés várt rájuk – életbiztosításról, cégalapításról, a forint erősödésének hatásairól, az inflációról beszéltek a csapatok, az ábrákon pedig a foglalkoztatottság, a beruházások, az ingatlanárak alakulásával kapcsolatos grafikonok köszöntek vissza.

A verseny végeredménye, az első 4 helyezett:

1. Raklók – Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum
Csapattagok: Horváth Réka, Vasvári-Tóth Lilla, Koller Ábel Áron, Szabó Gabriella 
Felkészítő pedagógus: Polgár Csilla

2. Teknőcök – Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum
Csapattagok: Kántor Boglárka, Berei Erzsébet, Sedró Kornél Patrik, Kákes Milán
Felkészítő pedagógus: Dombiné Mirkó Ilona

3. 4Mon-K-ey – Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum
Csapattagok: Gugi Bors, Kiss Dániel, Sturcz Ábel, Fekete Dávid 
Felkészítő pedagógus: Vagyonné Hübler Nóra

4. Black Pillers – Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium
Csapattagok: Recski Levente, Reisz Nándor, Szák Dániel, Lichtenstein Levente
Felkészítő pedagógus: Uhrin Györgyi

A csapatok és a felkészítő pedagógusok a támogatóknak és a szervezőknek köszönhetően számos nyereményben részesülhettek, a CIB Bank és a Privátbankár pedig kétnapos szakmai tanulmányutat szervez az első három helyen végzett csapatnak. A nyertes csapatok és a nyeremények teljes listáját a juniorklasszis.hu weboldalon tették közzé.

Folytatása következik!

Az ünnepélyes eredményhirdetésen mind a támogatók képviselői, mind a szervező Privátbankár.hu munkatársai jelezték: továbbra is szilárdan állnak a pénzügyi tudatosság fejlesztését szolgáló kezdeményezés mellett, így a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenysorozat tovább folytatódik.

Tavasszal a gimnáziumok diákjai mérhetik össze tudásukat, ősszel pedig újra a technikumok és szakképző iskolák diákjaira kerül majd sor. Érdemes követni a Junior Klasszis Facebook-oldalt, ahol a szervezők folyamatosan jelentkeznek a versenyekkel kapcsolatos hírekkel.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Év végi beszélgetésünkben Fabriczki Ritával, az OTP Bank megtakarítási területének vezetőjével és Varga Cintiával, a prémium szolgáltatások szakértőjével járjuk körbe a Tartós Befektetési Számla és a Nyugdíj Előtakarékossági Számla előnyeit. Megmutatjuk, melyik megoldás illik különböző élethelyzetekhez, milyen szempontokat érdemes mérlegelni számlanyitás előtt, és hogyan lehet hosszú távon tudatosan tervezni.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

A lakáspiac aktuális kihívásaira és a finanszírozási termékek iránti növekvő keresletre reagál megújult termékével a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Az új Otthontervező Lakásszámla egyszerre kínál rugalmas megtakarítási lehetőséget és kedvezményes hitelt, akár 35 %-os bónusszal (EBKM: 3,83-3,90%)1, vagy akár 3,5 %-os hitelkamattal (referencia THM Kamatbónusszal 5,04-5,31%)2,3. Jakabfalvy Dóra, a Fundamenta üzleti divíziójának ügyvezetője szerint a konstrukció célja, hogy ügyfeleik az öngondoskodás útjára lépve, kiszámítható feltételek mellett valósíthassák meg lakáscéljaikat.

Kiderült az igazság a kamatstopról

Sokkal kevesebb család szorul rá a kamatstopra, mint ahogyan azt a kormány állítja. Az Orbán-kabinet 273 ezer család megsegítéséről beszél, a Magyar Nemzeti Bank viszont csak 21 ezer sérülékeny kamatstopos adóst azonosított a legfrissebb jelentésében. A gyermektelen babavárósok közül minden nyolcadik kerülhet bajba.

Jobb lehet holnap az autósoknak – itt vannak a friss üzemanyagárak

Jobb lehet holnap az autósoknak – itt vannak a friss üzemanyagárak

Csütörtökön mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökken.

Erre számíthatunk a bankszámlák jövő évi díjainál

Erre számíthatunk a bankszámlák jövő évi díjainál

A bankok önkéntes moratóriuma 2026 júniusáig befagyasztotta a lakossági számlák díjait, de utána díjemelés jöhet.

Új termékekkel rukkol elő a Netrisk.hu

Belép a banki termékek piacára az online biztosításközvetítő Netrisk.hu, az oldalon a személyi kölcsönöket és Otthon Start konstrukciókat már össze lehet hasonlítani, és hamarosan elindul a jelzáloghitel- és a bankszámla-összehasonlító kalkulátor is – mondta a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a társaság keddi budapesti sajtóbeszélgetésén.

Vitték mint a cukrot az MBH Bank részvényeit

Az MBH Bank november 24-én meghirdetett nyilvános részvényértékesítési tranzakciója iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott, az eladásra felkínált összes részvény darabszámát meghaladó lakossági igény érkezett, ezért a bank a bejelentett határidő előtt 3 nappal, december 9-én, délben lezárta a lakossági részvényigénylést a beérkezett igények teljesítése érdekében – közölte a pénzintézet az MTI-vel kedden.

Havi több ezer forintot bukhat, ha erre nem figyel oda

Havi több ezer forintot bukhat, ha erre nem figyel oda

Hamarosan sok magyarországi munkavállalónak kell döntenie arról, milyen béren kívüli juttatásokat szeretne igénybe venni jövőre.

Itt vannak a 2026-os autópálya-matricák, ekkor veheti meg őket

Itt vannak a 2026-os autópálya-matricák, ekkor veheti meg őket

Hétfőtől elérhetőek a 2026-os autópálya-matricák.

A magyarok számára a legterhelőbb az inflációs nyomás a visegrádi négyek közül

A magyarok számára a legterhelőbb az inflációs nyomás a visegrádi négyek közül

A magyarok csak nagyobb erőfeszítés árán tudnak félretenni és számlák befizetéskor is gyakrabban ütköznek anyagi korlátokba, mint a régió más országaiban – derül ki az Intrum legfrissebb kutatásából.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció

Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció (x)

Több ezer rászoruló ember ünnepe válhat szebbé.
Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Interjú Bálint Attilával.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168