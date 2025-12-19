Vége lehet az alapszámla ingyenességének

4p
Egy Európai Uniós szabályozás hívta életre az alapszámlát. Ez egy olyan csomag, melynek a számlavezetési díját jogszabály rögzíti, melyért cserébe a szolgáltatások meghatározott körét kell ingyen biztosítani.

Az alapszámla jelenleg nem csak a szolgáltatások meghatározott körét kínálja ingyen, hanem még számlavezetési díjat sem kell fizetni utána mindaddig, amíg az infláció tartósan 4 százalék alá nem csökken. A novemberi tényadat és az MNB decemberi inflációs előrejelzése alapján ez az időpont hamarabb elérkezhet, mint korábban várták – hívja fel a figyelmet a Bankmonitor.

Előnyök és hátrányok is származhatnak a szerződésből
Fotó: DepositPhotos.com

Mi érhető el díjmentesen egy alapszámlánál?

Az alapszámlánál a szolgáltatások alábbi körét kell díjmenetesen biztosítania a bankoknak:

  • Egy bankkártya
  • Bankautomatából történő készpénzfelvétel havonta legfeljebb két alkalommal, összesen maximum 150 ezer forint összegben. VAGY pénztári készpénzfelvétel havonta egy alkalommal, legfeljebb 50 ezer forint összegben. (Az ATM-ből történő díjmentes készpénzfelvétel várhatóan az ingyenes készpénzfelvétel általános megemelésével növekedhet ezen számlánál is.)
  • Havonta legfeljebb 4 darab papír alapon, vagy elektronikus csatornán keresztül megadott átutalási megbízás összesen legfeljebb 100 ezer forint összegben.

Ezek mellett nem számíthat fel díjat a bank a bankkártyát vásárlások után, a számlára történő forint készpénz befizetések után, illetve a számlára beérkező beszedési megbízások után sem.

A számlán a megbízások számát nem lehet korlátozni, de a fentieken túlmenően a bank a hirdetményében meghatározott díjakat beszedheti az egyes megbízások, tranzakción után.

Az infláció mértéke akár csökkenhet is
Fotó: DepositPhotos.com

Milyen kedvezmény kapcsolódik az alapszámla számlavezetési díjához?

Az alapszámla számlavezetési díjának maximális értékét is jogszabály rögzíti. Ez hazánkban az előző évre érvényes minimálbér összegének a 0,5 százaléka. Ez a havi díj az idei évben 1334 forint lenne.

Ugyanakkor az MNB és a kereskedelmi bankok megállapodása alapján ezt a díjat sem számítják fel egészen addig, amíg az infláció nem tér vissza tartósan – 3 hónapon keresztül – az MNB tolerancia sávjába, azaz nem csökken 4 százalék alá.

Novemberben 3,8 százalék volt az éves áremelkedés, ez már a KSH által mért tényszám. Az MNB várakozásai alapján a decemberi és januári érték is 4 százalék alatt lesz.

Az MNB a napokban a 2025-ös évre 4,4 százalékos éves átlagos inflációt jelzett, ennek eléréséhez bőven 4 százalék alatti decemberi inflációs érték kell. A jövő év elejére pedig a jegybank azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy az éves áremelkedés átmenetileg a célérték, azaz 3 százalék alá csökken.

Meglehet tehát a három egymást követő hónap, így elvileg februártól már standard díjat vonhatnak az alapszámla után. Ez ráadásul már az idei bruttó minimálbér fél százaléka, azaz havi 1454 forint lesz.

Ki nyithat egyáltalán alapszámlát?

Alapvetően azok nyithatnak alapszámlát, akiknek nincs Magyarországon forint bankszámlájuk és nincs rendelkezési joguk sem ilyen számla felett. Az is nyithat ilyen alapszámlát, akinek van sima számlája, rendelkezési joga sima számla felett, de jelen esetben elvárás, hogy a kérdéses korábbi számla, rendelkezési jog lezáruljon, megszűnjék. Annak az alapszámláját lezárja a bank, aki később nyitna sima lakossági folyószámlát.

Fontos, hogy alapszámla mellé nem lehet hitelkeret beállítani, igényelni, ehhez normál bankszámlára lenne szükség.

Azt tudni kell, hogy léteznek teljesen ingyenes sima bankszámlák is, melyeknél a számlavezetésért és megbízásokért sem kell fizetni. Ezeknél arra kell figyelni, hogy meghatározott összeg jóváírásra kerüljön minden hónapban a számlán – itt elegendő lehet a minimálbér is akár –, a megbízások netbankon, mobilapplikáción keresztül legyenek megadva, illetve az értesítések PUSH üzenetben érkezzenek.

