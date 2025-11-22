3p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Végre lezárulhat a devizahitelesek válsága?

mfor.hu

Ehhez csak az kell, hogy a kétharmados kormánytöbbségű parlament áldását adja a DK törvényjavaslatára.

Mi, baloldaliak, felkészültünk a kormányváltás utáni időkre és pontosan tudjuk, hogy mit akarunk tenni az új parlamenti ciklusban – írja a lapunknak küldött közleményében a Demokratikus Koalíció (DK). Már most megvannak azok a konkrét törvényjavaslataink, amiket az új parlamenti ciklus legelső ülésén fognak benyújtani. Ezeket mutatják be minden hét szombatján. 

Az első a DK devizahiteles törvényjavaslata, amely lezárná a több százezer magyar családot sújtó devizahiteles válságot, amit a Fidesz az elmúlt 15 évben nem tudott és nem is akart megoldani. 

A DK törvényjavaslata szerint:

  • rendezni kell a devizahitelesek valódi jogvédelmét és a tisztességtelen szerződések következményeit, összhangban az Európai Unió Bíróságának ítéleteivel, amelyek kimondták a devizahiteles szerződések érvénytelenségét és az eredeti állapot visszaállítását. 

  • minden, 2001 és 2014 között kötött devizaalapú fogyasztói hitelszerződés érvénytelen, mivel a bankok olyan átláthatatlan és teljesíthetetlen feltételeket alkalmaztak, amelyek alapján a fogyasztók nem ismerhették meg a valós árfolyamkockázatot. A bankok ezeket a szerződéseket egyoldalúan a saját javukra alakították, az árfolyamkockázat teljes terhét pedig az adósokra hárították.

  •  a bank kizárólag a ténylegesen folyósított forintösszegre tarthat igényt, minden további befizetést – kamatot, kezelési költséget, árfolyamkülönbözetet – vissza kell térítenie a fogyasztónak. Ez a megoldás biztosítja, hogy a fogyasztók visszakapják mindazt, amit a tisztességtelen szerződési feltételek miatt fizettek ki.

  • a törvény hatálybalépésétől kezdve minden végrehajtási eljárást és kilakoltatást fel kell függeszteni a végleges elszámolás lezárultáig. A DK szerint elfogadhatatlan, hogy emberek kerüljenek az utcára úgy, hogy közben a Fidesz éveken át a gyenge forintból hasznot húzott, és a bankokkal együttműködve a valós segítséget megtagadta a devizahitelesektől. Ne az adósoknak kelljen egyenként harcolniuk a bankokkal szemben, hanem az állam lépjen fel helyettük a pénzügyi szektorral szemben, így védve meg a magyar családok lakhatását és jogait.

  • A devizahitelesek kérhetik ügyük újranyitását, ha korábban hibás, a fogyasztói jogokat figyelmen kívül hagyó döntés született. Ez biztosítja, hogy senki ne essen el a valós jogvédelmtől csak azért, mert ügye évekkel ezelőtt, hibás jogértelmezés alapján zárult le.

  • A fogyasztó akár vagyoni, akár nem vagyoni – például pszichés – kár megtérítését is kérheti.

