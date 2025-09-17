Veszélyes szinteken a magyarok adóssága?

Évtizedes csúcsra emelkedett a nyári hónapokban a lakossági folyószámla jellegű tartozások összege – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A júniusi 337,3 milliárd forint után ugyanis július végén is 336,6 milliárd forinttal tartoztak a családok folyószámlahitel vagy hitelkártya-tartozás címén a bankoknak. Ennél magasabb összegű adósságot utoljára 10 évvel ezelőtt, 2015 júliusában jegyeztek a jegybanki statisztikák.

Már nem a karácsony jelenti a hitelcsúcsot

Gergely Péter szerint nem számít meglepetésnek, hogy a nyári hónapokban megugrik a lakossági megújuló (rulirozó) hiteltartozás, hiszen ilyenkor hajlamosabbak vagyunk kicsit messzebbre nyújtózkodni, mint ameddig a takarónk ér. Egy nyaralás, egy ház körüli felújítási munka, vagy éppen a tanévkezdést megelőző bevásárlások miatt gyorsan nőhetnek a kiadások. Nem véletlen, hogy az emberek rendszeresen a nyári hónapokban veszik fel a legtöbb személyi kölcsönt is, már rég nem a karácsony előtti időszakban vannak a hitelcsúcsok – emlékeztet a BiztosDöntés.hu szakértője.

Azok számára, akiknek valóban rövid ideig – legfeljebb néhány hétig vagy 2-3 hónapig – jelent megterhelést a nyáron megugró kiadások finanszírozása, a több éves törlesztés helyett vonzóbbnak tűnnek a folyószámlahitelek, amibe a kamatozó hitelkártya-követelések is beletartoznak.

Gergely Péter ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy mind a hitelkártya, mind a folyószámlahitel kamatok messze meghaladják a személyi kölcsönökét. Júliusban például a kamatszintek évi 21 százalék felett álltak, miközben a személyi kölcsönök MNB által kimutatott kamatszintje évi 16 százalék alatt volt.

Milyen a plasztiklap-járás?

Fotó: Depositphotos

Amiben alapvető eltérés mutatkozik a korábbi folyószámla-jellegű hitelcsúcshoz képest, az a tartozások szerkezete. A háztartások folyószámlahitel tartozása „csak” 6 éves csúcson van: 2025 július végére a folyószámlahitel egyenlegek összege meghaladta a 172,5 milliárd forintot, ennél magasabb szintekkel utoljára 2019 őszén találkozhattunk – emlékeztet a szakértő.

Gergely Péter szerint figyelmeztető, hogy a folyószámlahitel tartozások összege éves összesítésben júliusban 7,6 százalékkal növekedett, sőt 2025 során még egyszer sem volt 5 százaléknál alacsonyabb az emelkedés mértéke. Mindez Gergely Péter szerint azt jelzi, hogy a hitelkeret kihasználás az inflációt meghaladó mértékben emelkedik.

Csúcson ragadt a hitelkártya-tartozások összege is

Példa nélküli azonban, hogy a nyári hónapokban stabilan 165 milliárd forint körül volt a lakosság kamatozó hitelkártya-tartozásainak összege. A történelmi csúcsnak számító júniusi 166,8 milliárd forinthoz képest júliusra ugyan közel ötmilliárd forinttal csökkent a tartozások összege, ám a 164,1 milliárd forint még így is a második legmagasabb érték az MNB statisztikáiban.

A BiztosDöntés.hu szakértője szerint azonban némileg árnyalja a képet, hogy az MNB adatai szerint tavaly 9 év után ismét tartósan növekedni kezdett a kibocsátott hitelkártyák száma. Így az éves szinten 3-4 százalékkal emelkedő hitelkártya-tartozás hasonló mértékű bankkártyaszám-bővüléssel párosul. Ennek köszönhetően az egy hitelkártyára jutó 140 ezer forint körüli tartozás lényegében megegyezik a tavaly nyári értékkel.

Gergely Péter szerint ősz elején a folyószámla-jellegű hiteltartozások emelkedése megtorpanhat, ám október-novemberben új csúcsokra számíthatunk.