Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Személyes pénzügyek Hitel

Veszélyes szinteken a magyarok adóssága?

mfor.hu

Soha nem tartoztak még ennyivel a hitelkártyáik után.

Évtizedes csúcsra emelkedett a nyári hónapokban a lakossági folyószámla jellegű tartozások összege – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A júniusi 337,3 milliárd forint után ugyanis július végén is 336,6 milliárd forinttal tartoztak a családok folyószámlahitel vagy hitelkártya-tartozás címén a bankoknak. Ennél magasabb összegű adósságot utoljára 10 évvel ezelőtt, 2015 júliusában jegyeztek a jegybanki statisztikák.

Már nem a karácsony jelenti a hitelcsúcsot

Gergely Péter szerint nem számít meglepetésnek, hogy a nyári hónapokban megugrik a lakossági megújuló (rulirozó) hiteltartozás, hiszen ilyenkor hajlamosabbak vagyunk kicsit messzebbre nyújtózkodni, mint ameddig a takarónk ér. Egy nyaralás, egy ház körüli felújítási munka, vagy éppen a tanévkezdést megelőző bevásárlások miatt gyorsan nőhetnek a kiadások. Nem véletlen, hogy az emberek rendszeresen a nyári hónapokban veszik fel a legtöbb személyi kölcsönt is, már rég nem a karácsony előtti időszakban vannak a hitelcsúcsok – emlékeztet a BiztosDöntés.hu szakértője.

Azok számára, akiknek valóban rövid ideig – legfeljebb néhány hétig vagy 2-3 hónapig – jelent megterhelést a nyáron megugró kiadások finanszírozása, a több éves törlesztés helyett vonzóbbnak tűnnek a folyószámlahitelek, amibe a kamatozó hitelkártya-követelések is beletartoznak.

Gergely Péter ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy mind a hitelkártya, mind a folyószámlahitel kamatok messze meghaladják a személyi kölcsönökét. Júliusban például a kamatszintek évi 21 százalék felett álltak, miközben a személyi kölcsönök MNB által kimutatott kamatszintje évi 16 százalék alatt volt.

Milyen a plasztiklap-járás?
Milyen a plasztiklap-járás?
Fotó: Depositphotos

Amiben alapvető eltérés mutatkozik a korábbi folyószámla-jellegű hitelcsúcshoz képest, az a tartozások szerkezete. A háztartások folyószámlahitel tartozása „csak” 6 éves csúcson van: 2025 július végére a folyószámlahitel egyenlegek összege meghaladta a 172,5 milliárd forintot, ennél magasabb szintekkel utoljára 2019 őszén találkozhattunk – emlékeztet a szakértő.

Gergely Péter szerint figyelmeztető, hogy a folyószámlahitel tartozások összege éves összesítésben júliusban 7,6 százalékkal növekedett, sőt 2025 során még egyszer sem volt 5 százaléknál alacsonyabb az emelkedés mértéke. Mindez Gergely Péter szerint azt jelzi, hogy a hitelkeret kihasználás az inflációt meghaladó mértékben emelkedik.

Csúcson ragadt a hitelkártya-tartozások összege is

Példa nélküli azonban, hogy a nyári hónapokban stabilan 165 milliárd forint körül volt a lakosság kamatozó hitelkártya-tartozásainak összege. A történelmi csúcsnak számító júniusi 166,8 milliárd forinthoz képest júliusra ugyan közel ötmilliárd forinttal csökkent a tartozások összege, ám a 164,1 milliárd forint még így is a második legmagasabb érték az MNB statisztikáiban.

A BiztosDöntés.hu szakértője szerint azonban némileg árnyalja a képet, hogy az MNB adatai szerint tavaly 9 év után ismét tartósan növekedni kezdett a kibocsátott hitelkártyák száma. Így az éves szinten 3-4 százalékkal emelkedő hitelkártya-tartozás hasonló mértékű bankkártyaszám-bővüléssel párosul. Ennek köszönhetően az egy hitelkártyára jutó 140 ezer forint körüli tartozás lényegében megegyezik a tavaly nyári értékkel.

Gergely Péter szerint ősz elején a folyószámla-jellegű hiteltartozások emelkedése megtorpanhat, ám október-novemberben új csúcsokra számíthatunk.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Erre elég a júliusi átlagkereset az Otthon Start lakáshitellel

Erre elég a júliusi átlagkereset az Otthon Start lakáshitellel

A KSH szerint a bruttó átlagkereset 9 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,4 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit júliusban. A nettó mediánérték nagyobb mértékben, 10,7 százalékkal emelkedett, míg a reálkereset 4,9 százalékkal növekedett.

Nagy leállás jön az OTP-nél, itt van melyik napokon

Nagy leállás jön az OTP-nél, itt van melyik napokon

Több napon át lesznek szünetek.

Szavazzon! Megadóztassák a kiemelkedő vagyonokat?

Szavazzon! Megadóztassák a kiemelkedő vagyonokat?

Az adóbevezetés mostanában kulcstéma.

Térképen mutatjuk, hol futhat bele a NAV ellenőrzésébe!

Térképen mutatjuk, hol futhat bele a NAV ellenőrzésébe!

Zajlanak az őszi adóhatósági razziák.

Nem jött be a kormány terve? A többség nem hiszi el, hogy Magyar Péterék adót emelnének

Nem jött be a kormány terve? A többség nem hiszi el, hogy Magyar Péterék adót emelnének

Megjelent egy új kutatás a magyarországi adókérdésekről.

30 ezer forintos utalvány: itt van, mire lehet elkölteni

30 ezer forintos utalvány: itt van, mire lehet elkölteni

Akármit nem lehet venni rajta.

Komoly erők lassították a lakbérek növekedését augusztusban

Komoly erők lassították a lakbérek növekedését augusztusban

Augusztusban lassabban emelkedtek a bérleti díjak – derül ki a KSH–ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adataiból.

A legjobban keresők személyi-jövedelemadója az Európai Gaztasági Térségben.

Tanulságos ábra – itt megnézheti, hogy az európai országokban mekkora a személyi jövedelmadó teteje!

Egy kis adalék a személyi-jövedelemadó vitához a legjobban keresők európai adókulcsait bemutatva.

Van egy nem várt hatása is a kormány csodafegyverének

Úgy nőhet a házasságkötések száma az Otthon Start miatt, hogy ez nem is feltétele az igénylésének.

Ebből indul ki a kormány, amikor a nyugdíjkorrekciót számolja

Ebből indul ki a kormány, amikor a nyugdíjkorrekciót számolja

Az augusztusi inflációs adat 1,5 százalékkal haladja meg a januárit, éppen ekkora korrekcióra számíthatnak a nyugdíjasok. 

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168