Vigyázat! Aki nem figyel, annak fizetnie kell a készpénzfelvételért

Mint arról beszámoltunk, február 1-jétől az ingyenes készpénzfelvétel felső határa a kétszeresére emelkedik, havonta kétszer maximum 300 ezer forint erejéig lehet ATM-ből díjmentesen készpénzt felvenni.

A változás kapcsán a BiztosDöntés.hu szakértői több fontos dologra is felhívták a figyelmet.

1. Nyilatkozat nélkül nincs ingyenesség

A törvényi ingyenes készpénzfelvétel lehetősége nem jár automatikusan, arról nyilatkozni kell, aki viszont már nyilatkozott korábban, annak ezt nem kell újra megtennie. Az OTP és a K&H Banknál erre netbankban, mobilbanki alkalmazásban és bankfiókban egyaránt van lehetőség, míg az UniCredit, a Raiffeisen és a Gránit Bank esetében bankfiókban, illetve netbankban lehet ezt megtenni. A CIB Banknál kizárólag a CIB24 non-stop telefonos ügyfélszolgálaton vagy bankfiókban, személyesen van mód nyilatkozni. Az MBH Bank ügyfelei a mintegy 400 fiókban nyilatkozhatnak személyesen, míg a korábbi MKB és Budapest Bank ügyfelek ezt az MBH Bank netbanki felületén is megtehetik.

2. A kedvezmény személyhez kötött, nem bankszámlához

Személyenként egy bankszámlához igényelhető az ingyenes készpénzfelvétel lehetősége, ezért annak, akinek több számlája van, választania kell. Ha valaki nem arról a számlájáról vesz fel pénzt, amelyikre nyilatkozott, az bizony fizetni fog. Ha viszont valaki leadja egy számlájához a nyilatkozatot, akkor az ingyenesség automatikusan megszűnik a másik számlán, így annak törlése nem a számlatulajdonos feladata.

3. Bankfiókban nem jár az ingyenesség

Három módon lehet havonta ingyenesen készpénzt felvenni: magyarországi forint ATM-ekből, a Magyar Posta POS termináljain keresztül, valamint egy 300 000 forinttól elkülönülő, 40 000 forintos keretből vásárláskor, az erre felkészült üzletek pénztáraiban. Ha valaki bankfiókban vesz fel készpénzt, annak minden esetben díja van, aminek a minimális költsége akár 1 000 – 2 000 forint, felső korlát pedig sok esetben nincs is.

4. Fontos, hogy hányszor vesz fel pénzt valaki

2026. február 1-től havonta legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb 300 000 forint vehető fel készpénzben banki ATM-ből és postai POS terminálon keresztül együttesen. A keret nem külön értendő, ezt ugyanis a BiztosDöntés.hu szakértői szerint sokan még mindig elrontják.

Ugyanakkor a vásárlás során felvehető készpénz plusz lehetőséget jelent, így összességében 340 000 forinthoz lehet díjmentesen hozzájutni minden hónapban.

5. Előfordulhat, hogy az ATM miatt csúszik ki valaki az ingyenességből

Az ATM-eknél az egy tranzakcióval felvehető készpénz mennyisége nem lehet 300 000 forintnál kevesebb, pontosabban a bankok nem határozhatnak meg kisebb limitet. Ugyanakkor elfordulhat, hogy a készülék töltöttsége alacsony, így kevesebb pénzt tud csak kiadni. Ebben az esetben érdemes átgondolni, hogy így is elegendő ingyenes készpénzhez jutunk-e a hónapban, és ha nem, akkor inkább törölni a tranzakciót, és másik automatánál próbálkozni. (Ha például már felvettünk 100 000 forintot a hónapban, az ATM pedig csak 150 000 forintot tud kiadni, akkor 50 000 forinttal kisebb összeghez juthatunk hozzá díjmentesen.)