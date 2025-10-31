Vigyázat! Új módszerekkel támadnak a banki csalók

Meghökkentő adatokat tett közzé szeptember közepén a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Ezek szerint a banki csalók beleerősítettek, az adathalászok soha nem csapolták meg annyira a banki ügyfelek számláit, mint 2025 második negyedévében. Ráadásul a magánszemélyek mellett már a vállalatokat is egyre nagyobb számban verik át.

Bártfai Gáborral, a CIB Bank információbiztonsági vezetőjével számba vettük a legtipikusabb csalási módozatokat, emellett azt, hogy ezek ellen hogyan lehet hatékonyan védekezni. S arról is szó esett, hogyha mégis átvertek minket, akkor mit tehetünk.

Ezek az információk már csak azért is lényegesek a banki ügyfelek számára, mert a csalások miatt keletkezett károkat csaknem teljes egészében – az MNB adatai szerint 98 százalékban – a kárvallottak viselik. Ez is indokolja a Varga Mihály jegybankelnök által meghirdetett úgynevezett öt csapás intézménye – Bártfai Gábor azt is megosztotta velünk, hogy a CIB hol tart ezek adaptálásában.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:02: Beköszöntés

0:30: Mennyi áldozatot szednek a bűnözők, és kik a tipikus áldozatok.

4:28: A leggyakoribb csalástípusok: a biztonsági számla, a bankok nevével történő visszaélések

8:10: Az apróhirdetéses csalások jellemzői

11:49 Az adahalászok módszerei, a túlságosan kedvező ajánlatok és a híres emberek nevével történő visszaélések

17:30 Mit tehet egy áldozat, ha meglopják, hogyan kaphatja vissza a pénzét?

21:01 Hol tartanak a bankok a csalások elleni felkészülésben, mennyi csalást tudnak megakadályozni?

28:30 Elköszönés

Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el.

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>