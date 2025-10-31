2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Személyes pénzügyek CIB Bank Kiberbiztonság Podcast Videók

Vigyázat! Új módszerekkel támadnak a banki csalók

Herman Bernadett
Herman Bernadett

Rekordot döntött a bankszámlák elleni támadások száma. A Klasszis Podcastban Bártfai Gáborral, a CIB Bank információbiztonsági vezetőjével jártuk körül, melyek a tipikus csalási módozatok és hogyan védekezhetünk ellenük.

Meghökkentő adatokat tett közzé szeptember közepén a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Ezek szerint a banki csalók beleerősítettek, az adathalászok soha nem csapolták meg annyira a banki ügyfelek számláit, mint 2025 második negyedévében. Ráadásul a magánszemélyek mellett már a vállalatokat is egyre nagyobb számban verik át.

Bártfai Gáborral, a CIB Bank információbiztonsági vezetőjével számba vettük a legtipikusabb csalási módozatokat, emellett azt, hogy ezek ellen hogyan lehet hatékonyan védekezni. S arról is szó esett, hogyha mégis átvertek minket, akkor mit tehetünk.

Ezek az információk már csak azért is lényegesek a banki ügyfelek számára, mert a csalások miatt keletkezett károkat csaknem teljes egészében – az MNB adatai szerint 98 százalékban – a kárvallottak viselik. Ez is indokolja a Varga Mihály jegybankelnök által meghirdetett úgynevezett öt csapás intézménye – Bártfai Gábor azt is megosztotta velünk, hogy a CIB hol tart ezek adaptálásában.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:02: Beköszöntés

0:30: Mennyi áldozatot szednek a bűnözők, és kik a tipikus áldozatok.

4:28: A leggyakoribb csalástípusok: a biztonsági számla, a bankok nevével történő visszaélések

8:10: Az apróhirdetéses csalások jellemzői

11:49 Az adahalászok módszerei, a túlságosan kedvező ajánlatok és a híres emberek nevével történő visszaélések

17:30 Mit tehet egy áldozat, ha meglopják, hogyan kaphatja vissza a pénzét?

21:01 Hol tartanak a bankok a csalások elleni felkészülésben, mennyi csalást tudnak megakadályozni?

28:30 Elköszönés

Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el.   

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Pénz áll a házhoz a kormányhivatali dolgozóknál

15 százalékkal emelkedni fog január elsejétől a kormányhivatali dolgozók bére.

Újabb részletek derültek ki a 14. havi nyugdíjról

Újabb részletek derültek ki a 14. havi nyugdíjról

Két-három év alatt vezetnék be, erről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszélt.

Túlterheltség, munkahely, pénz – ezek miatt aggódnak leginkább a magyarok

Túlterheltség, munkahely, pénz – ezek miatt aggódnak leginkább a magyarok

Minden második magyar rendszeresen él át negatív stresszt, amelynek legfőbb okozója a túlhajszolt életmódunk, a munkahelyi, családi vagy párkapcsolati konfliktusaink, miközben minden harmadik ember szorong állandó jelleggel az anyagiak miatt. Az NN Biztosító kutatása azt is feltárta, hogy az egyes generációk mi miatt aggódnak a leginkább és melyik a stressznek leginkább kitett korosztály.

A 41 évesnél idősebb várandós nőkre is véglegesen kiterjesztenék a CSOK Pluszt

A 41 évesnél idősebb várandós nőkre is véglegesen kiterjesztenék a CSOK Pluszt

Az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a kormány módosítana a CSOK Plusz szabályain. A házaspárok életkorára vonatkozó feltételhez nyúlna hozzá a jogalkotó – írja a Bankmonitor.

Januárban indul a kormány új lakáspiaci fegyvere – itt vannak a részletek

Januárban indul a kormány új lakáspiaci fegyvere – itt vannak a részletek

Társadalmi egyeztetésre került.

Hol van az én 28 millió forintom? 

Hol van az én 28 millió forintom? 

Egy átlagos családnak 28 millió forintos megtakarítása van a statisztikák szerint, a valóság azonban egészen más képet mutat. Hogy mi ennek az oka, arról beszélt Herman Bernadett, lapunk főmunkatársa a Trend FM hétfői adásában. 

Ketyeg az óra: aki nem kap észbe időben, jelentős pénzekről csúszhat le

Ketyeg az óra: aki nem kap észbe időben, jelentős pénzekről csúszhat le

Figyelnie kell a nyugdíjpénztári tagoknak.

Érdekes adat érkezett a magyarországi szegénységről – A hét ábrája

Érdekes adat érkezett a magyarországi szegénységről – A hét ábrája

Megjelentek az Eurostat 2024-es szubjektív szegénységi számai.

Még rövidebb lett a bankok feketelistája

Még rövidebb lett a bankok feketelistája

Szeptemberben 654 ezer lakossági mulasztást tartottak nyilván a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR), ami csaknem tizedével kevesebb a múlt év véginél.

Idén is diákok ezreit mozgatja meg az ősz legizgalmasabb pénzügyi versenye

Jelentős érdeklődés mellett indult el a Privátbankár pénzügyi tudatossági versenye. A Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! vetélkedőn a technikumok és szakképző iskolák diákjai szállnak harcba az elengedhetetlen tudásért és persze a milliós összértékű nyereményekért.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168