Visszaszóltak a bankok a kormánynak

Az államilag támogatott otthonteremtési programok – például a CSOK Plusz vagy a Babaváró hitel – nyomán megélénkült lakáshitel-keresletre új, kombinált hitelkonstrukciókkal reagálnak.

A bankok sorra vezetik be a kombinált hitelkonstrukciókat, amelyekben a CSOK Plusz mellé felvett piaci lakáshitel kedvezményes kamatozással érhető el. Ez a verseny már most zajlik, de az Otthon Start megjelenése után bizonyosan tovább éleződik – mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, aki szerint a 3 százalékos támogatott hitel mellé kínált piaci hitelkamat kulcskérdéssé válhat a bankok ügyfelekért folyó versenyében.

Az államilag támogatott otthonteremtési programok – például a CSOK Plusz vagy a Babaváró hitel – nyomán megélénkült lakáshitel-keresletre a bankok új, kombinált hitelkonstrukciókkal reagálnak. Ezek lényege, hogy ha az ügyfél a támogatott hitel mellé piaci kamatozású lakáshitelt is igényel, utóbbira jelentős kamatkedvezményt kaphat – emlékeztet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A megoldás célja, hogy a családok számára a teljes finanszírozási csomag kedvezőbbé váljon: csökkenjen a piaci hitel kamata és így a havi törlesztőrészlet, miközben a támogatott hitel előnyei is érvényesülnek. A bankok ezzel a megoldással igyekeznek kihasználni az állami támogatások generálta keresletet, és saját piaci hiteleiket is vonzóbbá tenni a hitelfelvevők számára.

A legnépszerűbb ajánlatok

Jelenleg a legtöbb hazai bank kínál ilyen „páros” vagy „duó” lakáshitel konstrukciót.

CIB „Duó” kamatkedvezmény a Végig FIX Lakáskölcsönhöz kapható, ha az ügyfél a maximálisan igénybe vehető CSOK Plusz hitelt is felveszi a piaci lakáshitel kamata kedvezményesen, évi 5,95 százalék. További feltétel legalább 600 ezer forint igazolt havi jövedelem, és az, hogy a piaci hitel összege ne haladja meg a támogatott hitel összegét.

Gránit Banknál A “2 az 1-ben” hitel már 2024 januárjától él, a 2,89 százalékos kamatú CSOK Plusz Lakáshitel mellé a Gránit Bank feltételek nélkül, évi 6,80 százalékos kamatra kínál piaci lakáshitelt.

Az Erste július végén vezette be Páros lakáshitelét, mely 0,3-0,6 százalékpontos kamatkedvezményt biztosít a 10 éves kamatperiódusú piaci lakáshitelre, ha az ügyfél egy kamattámogatott lakáshitelt (például CSOK Plusz) is igényel. A kedvezmény pontos mértéke a hitelösszegtől és a vállalt havi jóváírástól függ; a legkedvezőbb kamat évi 6,14 százalék, ami 10 millió forint feletti kölcsönnél és minimum 400 000 forint havi jövedelem érkeztetése esetén érhető el.

K&H Bank külön “kombi” termékkel ugyan nem jelentkezett, de júliustól a partneri csatornákon keresztül igénylőknek egyebek mellett 5,99 százalékos kedvezményes kamatszintet ígér akkor, ha az igénylő a piaci hitel mellé K&H CSOK Plusz támogatott hitelt is felvesz.

Az MBH Bank már márciusban piacra lépett Duo lakáshitelével. Ennél a konstrukciónál a piaci lakáskölcsön kamata fix 6,1 százalék, feltéve hogy az ügyfél a hitelt CSOK Plusz otthonteremtési kamattámogatott hitellel vagy Falusi CSOK hitellel együtt veszi fel. A kedvezményes kamatot az MBH akció keretében 2025. szeptember 30-ig kínálja.

Az OTP Banknál a CSOK Plusz Lakáshitellel együttesen igényelt piaci lakáshitel esetén 0,5 százalék egyedi kamatkedvezmény jár a piaci hitel standard kamatából a teljes futamidőre. A speciális kamatkedvezményt az OTP Évnyerő CSOK Plusz konstrukció részeként vezették be.

Az UniCredit Bank a piaci kamatozású jelzáloghitel már 6,14 százalékos kamattal elérhető, ha az ügyfél egyúttal CSOK Plusz hitelt is igénybe vesz.

Gergely Péter szerint a kombinált hitelakciók a közeljövőben tovább fognak sokasodni, különösen a 3 százalékos kamatozású Otthon Start hitel bevezetésével. A BiztosDöntés.hu szakértője szerint az 50 millió forintos plafonnal igényelhető Otthon Start hitel indulása után a bankok versengenek majd az ügyfelekért. Ezen versenyben fontos lehet, hogy a szabályok szerint lakás esetében 100, ház esetében 150 millió forintos felső határ eléréséhez az 50 milliós támogatott hitel sokaknak nem lesz elegendő, így az ügyfelek kiegészítő piaci kölcsönre szorulnak.

A bankok számára kifizetődő a kombinált hitel

A bankoknak megéri kamatkedvezményt adni erre a kisebb részösszegű piaci hitelre, hiszen a támogatott hitel kamatát az állam által garantált, jelenleg az 5 éves állampapírhozam 110 százalékához +1 százalékhoz kötött kamatszinten jelenleg jobb megtérülést biztosít a jelenlegi piaci kamatoknál. Vagyis a kombinált hitellel a bank egyszerre tud jelentős volumenű, államilag támogatott hitelt és kisebb összegű piaci hitelt kihelyezni. Bár ez utóbbihoz a standard feltételekhez képest kamatkedvezményt ad, de így is profitábilisan tudja kihelyezni forrásait – ráadásul a kedvezményekkel vonzóbbá teszi a teljes kombi hitel termékét.

Összességében a bankok számára üzletileg is kifizetődő, hogy kedvezményekkel csábítják a támogatott konstrukciók mellé a hiteligénylőket – a családok számára pedig a kialakuló verseny kedvezményesebb, olcsóbb finanszírozást biztosít.

