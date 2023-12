Zöldülnek a biztosítók, az ügyfelek észre se fogják venni

Ajánlást adott ki az MNB a hazai biztosítóknak az éghajlatváltozási, környezeti kockázatok azonosításáról, kezeléséről és közzétételéről, illetve az üzleti tevékenység során a környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítéséről.

Mint azt Holczinger Norbert a Fenntartható pénzügyek főosztály vezetője egy háttérbeszélgetésen elmondta, ez egyben a szektorban működő vállalatok érdeke is.

Az ajánlást 2025. január 1-jétől kell alkalmazniuk a biztosítóknak, úgy, hogy ezt megelőzően – még a szabályozás hatályba lépése előtt – önértékelést kell elvégezniük az ajánlásban megfogalmazott elvárások tekintetében.

A piac szereplői a felelősségi kárviselésen át egészen a befektetések átértékelődéséig számos módon kitettek a klíma- és környezeti kockázatoknak, így a zöld fordulat esetükben is kiemelten fontos.

Kapcsolódó cikk Ilyen rendkívül extrém esetekre is lehet biztosítást kötni Nem egyszerű és nem is olcsó, de emberrablás vagy váltságdíj kifizetése is biztosítható.

Drágább lesz a biztosítás?

Intézményi befektetőként a biztosítók – például az ESG, zöld államkötvények jegyzésével – keresleti oldalról is hozzájárulhatnak Magyarország karbonszegény, fenntartható gazdaságra való átállásához – közölte az MNB.

Látva a piaci folyamatokat, ez azt is feltételezné, hogy a biztosítások ára ügyféloldalon is nőni fog.

Beszélgetéseinkből az szűrhető le, hogy itt már kényszerhelyzetben vannak a szolgáltatók.

Ha sarkosan fogalmazunk,

oldják meg.

Nekik is fel kell ismerniük a saját tevékenységük esetleges káros környezeti hatásait és a működésükkel kapcsolatos fenntarthatósági kockázatokat. Ezek nyomán tudnak, a környezeti hatásokat is figyelembe véve, megalapozott stratégiai, üzleti döntéseket hozni – véli az MNB.

Lesz ennek hatása?

Az MNB korábbi beszélgetéseinken azt fejtegette, hogy egy ajánlásnak, ami a nevéből adódóan nem kötelező, sokszor nagyobb hatása van, mint egy rendeletnek. Holczinger kérdésünkre elmondta, hogy számos konzultációt tartottak a kérdésben iparági képviselőkkel.

Többek között a 2025-ös bevezetés is ennek az eredménye, lévén akkor látják magukat a piaci szereplők olyan helyzetben, amikor eleget tudnak tenni a felvázolt elvárásoknak.

Az ajánlás elvárja a biztosítóktól, hogy a vállalatirányítási rendszereik átalakítása nyomán igazgatási, irányító és felügyelő testületeik kellően fel tudják mérni a klímaváltozási és környezeti kockázatokat.

Ajánlott az MNB részéről, hogy a biztosítók hozzanak létre az éghajlatváltozással, környezeti kockázatok kezelésével és kontrolljával foglalkozó szervezeti egységet („ESG központ”) vagy/és nevezzenek ki felelős vezetőt („fenntarthatósági vezető”).

Az ilyen káresetekre már zöld forrásból kell készülniük a biztosítóknak. Fotó: Depositphotos

Ez leginkább a fiatalabb felhasználók érdekeit szolgálhatja. Holczinger kérdésünkre kifejtette, hogy hiába a sokat emlegetett alulbiztosítottság a magyar piacon, a fiatalabb ügyfeleknek már szempont, hogy a szolgáltatójuk környezettudatos legyen.

Az MNB elvárja, hogy a biztosítók alakítsanak ki belső irányelveket, melyek szabályozzák, hogy az éghajlatváltozáshoz köthető és környezeti kockázatok értékelése és nyomon követése hogyan épül be a biztosítási folyamatba.

Értékelniük kell rövid-, közép- és legalább 10 éves távlatban is a klímaváltozáshoz köthető és környezeti kockázatoknak való – szektorális, földrajzi, egyes termékekre vonatkozó – kitettségüket, valamint a befektetési döntéseik meghozatalánál is figyelembe kell venniük a környezeti kockázatokat.