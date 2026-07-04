Zsebre megy: így változtat a kormány az iskolakezdési támogatások miatt

Soha nem vettek fel ennyi személyi kölcsönt a magyarok

Májusban a személyi hitelek piacán történelmi csúcsot ért el az új szerződések összege, több mint 131 milliárd forintot vettek fel a háztartások. Az újonnan kötött lakáshitel-szerződések szerződéses összege viszont csökkent az előző hónaphoz képest, a kihelyezett összeg 253 milliárd forint volt. A hazai lakáshitelpiac azonban így is jól teljesít, a volumen már az év első öt hónapjában megközelítette az 1 300 milliárd forintot – írja közleményében a Bank360.