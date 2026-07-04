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Zsebre megy: így változtat a kormány az iskolakezdési támogatások miatt

mfor.hu

Súlyos forintok múlnak majd a kormány következő lépésén a pénzügyminiszter szerint.

Kármán András pénzügyminiszter szombaton közösségi oldalán jelentett be egy információt a kormány friss támogatása kapcsán. Tudatta:

Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a százezer forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni.

Teljesül az ígéret

Kármán András Facebook-bejegyzésében azt írta: nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy

  • könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent a számukra.

Nemcsak arra vagyok büszke, hogy a Tisza választási kampányban tett vállalását sikerült megvalósítani, hanem arra is, hogy mindezt – az előző kormánytól örökölt – nehéz költségvetési körülmények között sikerült végrehajtani – közölte a tárcavezető.

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