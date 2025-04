Zsiday Viktor: „Nem fogjuk tudni kifizetni a nyugdíjakat”

Zsiday Viktor szerint a jövőben elkerülhetetlen lesz a nyugdíjkorhatár emelése is, sőt, hosszabb távon még az inflációt követő nyugdíjemelések fenntarthatósága is kérdésessé válhat, ami komoly társadalmi problémát vetít előre.

Ez egy nagyon nagy dilemma az összes fejlett országban, így Magyarországon is, hiszen a társadalom egyre öregszik.

A portfóliómenedzser konkrét számításokkal is alátámasztotta állítását: egy 3 százalékos inflációval és 2 százaklékos reálnövekedéssel jellemezhető gazdaságban a költségvetési bevételek évi 5 százalékkal növekednek, miközben az inflációkövető nyugdíjemelés csak 3 százalékos kiadásnövekedést eredményez. Ez lehetővé teszi a kormány számára a nyugdíjkiadások arányának fokozatos csökkentését.

