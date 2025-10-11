Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Kezd tisztulni, mit kezdene a Tisza a gazdasággal a Fidesz után – Ez Viszont Privát

Gáspár András – Havas Gábor – Izsó Márton – Vég Márton – Wéber Balázs

Az Orbán Viktor által ígért repülőrajt helyett a magyar gazdaság továbbra is a kifutópályán vesztegel: a héten újabb kínos adat látott napvilágot az iparról, és a fogyasztás sem pörgeti a gazdaságot. Hogyan lesz ebből gazdasági növekedés? Miből finanszírozzák majd az újabb választási osztogatást? Miért ragaszkodik a kormány az orosz olajhoz? Miért bízik jobban egy „háborús vezetékben”, mint a horvátban? Miért tudta növelni előnyét a Tisza az ellenkampány ellenére is? És mit jelent a „cseh Fidesz” győzelme Magyarországra nézve? Erről is vitatkozott hangsúlyozottan szubjektív műsorunkban, az Ez Viszont Privátban Gáspár András lapigazgató, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Vég Márton újságíró.

 

Fejezetek:

00:00 Intro, beköszön.

01:44 Megint elhúzott a Tisza – nem hat az ellenkampány? Bóvliveszély. Osztogatás 2.0.

18:36 Mit tenne a gazdasággal Magyar Péter?

22:07 Zuhan az ipar. Miből lesz itt növekedés?

34:01 A nagy orosz olajbiznisz. Körbebombázott vezeték. Mozgásban a Mol.

45:06 Cseh választások. Bicikliseket utáló párt. Babis, a milliárdos. Vidék vs. főváros.

58:07 Elköszön.

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

A korábbi adások itt érhetők el.

 

Kilépünk az EU-ból? “Ha elsárkányosodik az asszony elválsz, nem?” – Olvasói kommentek

Kilépünk az EU-ból? „Ha elsárkányosodik az asszony, elválsz, nem?" – olvasói kommentek

Nem jönnek az uniós pénzek, melynek oka többnyire, hogy a jogállamisági feltételek nem teljesülnek. Vajon alkalmazkodnunk kellene, vagy kilépnünk a kellemetlenné váló kapcsolatból? Olvasóink ezt a kérdést válaszolták meg a héten a hozzászólások között.

Tényleg a költségvetési hiánytól függ a szuverenitás?

Tényleg a költségvetési hiánytól függ a szuverenitás?

Orbán Viktor szerint Ukrajna nem szuverén, mert külső segítség kell, hogy a kiadásait finanszírozni tudja. Érdemes megnézni, hogy ezen logika mentén mely országok esetén merül fel a szuverenitás elvesztése. Jegyzet.

Magyar Péter és Kármán András a Tisza Párt sajtótájékoztatóján 2025. szeptember 23-án.

“Egy átlag magyar állampolgárnak jóval rosszabb, mint a Kádár-korszak végén” – olvasói kommentek

Hét elején a Tisza Párt sajtótájékoztató keretében igyekezett felvázolni, mire számíthatnak tőlük a nyugdíjasok. Nyugdíjas SZÉP-Kártya? Áfacsökkentés? Minimálnyugdíj? Olvasóink megírták, hisznek-e Magyar Péternek.

Wéber Balázs, Bózsó Péter, Vég Márton

Milliárdokért kampányolnak, de kinek? Ki az, aki még bizonytalan? Ez Viszont Privát

A héten írtuk meg, hogy az első félévben 80 milliárdba került nekünk az a közmédia, amelynek híradója egy friss kutatás szerint is a kormánypárt kommunikációs céljainak van alárendelve. De mire lesz elég a fideszes médiahenger? Miért közelít a kormánypárt népszerűsége a Tiszáéhoz? Mire gyúrnak a Harcosok klubja edzőtáborában? Mennyire közügy Gyurcsány Ferenc magánélete? Mit mutatnak a friss KSH-s béradatok, és mi a valóság? Mi köze Hajdú B.-nek a NER-hez? És kik azok a dolgozó szegények? Erről is vitatkozott az Ez Viszont Privát e heti adásában Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Bózsó Péter és Vég Márton újságíró.  

Stílszerűen melegített Orbán Viktor a digitális honfoglalásra

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormányfő által „szerényen” csak az 1130 évvel ezelőtti nagy történelmi eseményünkkel azonos jelentőségűnek titulált szeptember 20-ai rendezvényt a miniszterelnök olyan állítással vezette fel, amely valóságtartalma finoman szólva megkérdőjelezhető. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Polgári Piknik Kötcsén

Most már teljesen világos, miért volt Kötcse eddig zártkörű – olvasói kommentek

Vasárnap Kötcsén, a Fidesz hagyományos találkozóhelyén idén nem zárt körben mondott beszédet Orbán Viktor, hanem kikényszerített élő adásban, hiszen a falu túlvégén ugyanaznap Magyar Péter is összejövetelt szervezett. A miniszterelnök beszéde sokakat késztetett hozzászólásra.

EVP, Csabai Károly, Herman Bernadett, Wéber Balázs

Ki örülhetne a Tisza-kormány adóreformjának? Ez Viszont Privát

Nem volt vitáktól mentes a Klasszis Média szubjektív műsorának, az Ez Viszont Privátnak az e heti adása sem. Kell-e félnünk a Lengyelországot ért orosz provokáció miatt? Miért elfogadhatatlan, ami Gázában történik? Volt-e nyertese Kötcsének?  Ki járna jól és ki rosszul a Tisza adóterveivel?

Itt az Orbán-kormány valódi csodafegyvere – és mind szégyellhetjük magunkat miatta

Itt az Orbán-kormány valódi csodafegyvere – és mind szégyellhetjük magunkat miatta

Úgy tűnik, végre sikerült: kifőztek valamit Orbán Viktorék, ami átcsúszott Magyar Péter páncélján. Tényleg ennyire reménytelenül korlátoltak és anyagaiasak lennénk? Jegyzet.

Orosz olajvállalat

Amikor azt mondtuk, ruszkik haza, már akkor el kellett volna kezdeni a leválást az orosz olajról – ezt is írták olvasóink

A Barátság kőolajvezeték elleni támadást követően fellángolt a kérdés az online térben, hogy Magyarországnak szüksége van-e orosz kőolajra, vagy lehetséges illetőleg kívánatos lenne-e, hogy végleg leváljunk róla? Olvasóink elmondták, mit gondolnak. 

EVP 68

Mit keresett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pekingben? Ez Viszont Privát

Ezt is átbeszélték kollégáink – Herman Bernadett főmunkatárs, Bózsó Péter, valamint Vámosi Ágoston újságírók – szubjektív heti visszatekintő adásunkban. De szóba került az is, kik tudják előteremteni az Otthon Start hitel önerejét, kik az államilag támogatott hitel célcsoportja és leállíthatják majd? Egy másik miniszter, Nagy Márton londoni tárgyalásainak kiértékelése mellett jutott idő annak taglalására, hogy mi a helyzet Nagyecseden, és hogy milyen a Tisza adóterveinek megítélése.

