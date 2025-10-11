Kezd tisztulni, mit kezdene a Tisza a gazdasággal a Fidesz után – Ez Viszont Privát

Fejezetek:
00:00 Intro, beköszön.
01:44 Megint elhúzott a Tisza – nem hat az ellenkampány? Bóvliveszély. Osztogatás 2.0.
18:36 Mit tenne a gazdasággal Magyar Péter?
22:07 Zuhan az ipar. Miből lesz itt növekedés?
34:01 A nagy orosz olajbiznisz. Körbebombázott vezeték. Mozgásban a Mol.
45:06 Cseh választások. Bicikliseket utáló párt. Babis, a milliárdos. Vidék vs. főváros.
58:07 Elköszön.
