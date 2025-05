Átláthatósági törvényjavaslat: csak a szokásos – nincs itt semmi látnivaló?

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Hogy ez hová fajul majd, azt ma még nem tudni. Már csak azért sem, mert az eddigi beijesztéseknél azért ez a mostani akció már jóval több. Jelzi, hogy a kormánypárt nagyon is veszélyben érzi, 2026 tavasza után is hatalmon maradhat. Éppen ennek megtartásáért követhet el mindent.

Ha sorra az orrod alá dörgölik, hogy nálad a legmagasabb az infláció az egész Európai Unióban, akkor mondd azt, hogy ez csak és kizárólag a háború és az oroszokkal szembeni foganatosított szankciók miatt van. És ne törődjél azzal, ha felvetik, hogy oké, de akkor a szintén ugyanezen tényezőkkel küzdő másik huszonhat tagországban miért alacsonyabb (többségében jóval), mint nálunk. Ilyenkor hallgass. Maximum, ha minden kötél szakad (vagy egyszerűen csak jófej akarsz lenni), akkor mismásold el azt az ellentmondást, hogy ha ennyire kedvezőtlen hatása van a szankcióknak, akkor miért is szavazta meg azt kivétel nélkül a magyar kormány is.

Ha azzal vádol Brüsszel, hogy a rendkívül kedvező kondíciójú, részben ingyenes, részben a piacinál jóval alacsonyabb kamatozású európai uniós pénzek elosztásánál magas fokú a korrupció, akkor gyorsan mutasd ki, milyen korrupt az EU. De nem ám egy esetben, hanem kvázi napi szinten gyártsd a sztorikat, s lehetőleg ne epizódszereplőkről, hanem a nagyhalakra vadássz. Magát az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent állítsd pellengérre, a koronavírus elleni vakcinák megvásárlásáról kötött szerződések miatt. S még véletlenül se említsd, miért is vetettél közel 17 ezer lélegeztetőgépet, 300 milliárd forintért, amikor azoknak jó, ha a töredékét használták a legszörnyűbb időkben.

Csak most épp fordított a helyzet.

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy aki figyelte az utóbbi másfél évtized fejleményeit, annak nem lehet meglepetés, ahogyan a kormány minden (és most már tényleg minden) eszközzel megpróbálja újabb négy évvel prolongálni a hatalmát. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

