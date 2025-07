A Kneecap-balhé, avagy az Orbán-kormány kinyírta a művészi szabadságot is

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Szóval kitiltották a Kneecapet. Magyarország nem szabad ország. Hanem egy álságos, képmutató, gondolatkorlátok közé szorított, fojtogató atmoszférájú hely. Nagyon remélem, hogy ez jövő tavasszal az urnáknál is eszébe jut majd a választóknak. Túl sok alternatíva nincs, de ennél csak jobb jöhet.

Végezetül rögzítsünk néhány tényt: míg Európa számos országában persona non grata a gázai vérontás miatt körözött Benjámin Netanjahu, Magyarországon Orbán Viktor kiteríti elé a vörös szőnyeget . Európa számos országában felléphet a Kneecap, Magyarországon nem. Európa számos országában meg lehet emlékezni a gázai civil áldozatokról, Magyarországon nem. Európa számos országában a baloldal és a diákság is felemeli a hangját a gázai vérontás ellen, Magyarországon fülsüketítő a csend. És még csodálkoztok, hogy válságban van a magyar baloldal?

Szomorú, hogy a tiltakozók a gázai civil áldozatokra eddig egyetlen szót sem szántak, a szélsőjobbos miniszterekkel megtűzdelt izraeli kormány rémtetteit pedig egyetlen szóval sem ítélték el. Annak ellenére sem, hogy liberális jogvédő szervezetek, köztük az Amnesty International és a Human Rights Watch már tavaly kimondták: Izrael népirtást követ el Gázában. Ez nyilván nem igazolja a Hamász valóban szörnyűséges terrorját, de ideje lenne szembenézni a másik oldal bűneivel is.

De mit mondanak ők magukról? Ugyanazt idézem tőlük, mint Kádár Tamás: „Legyünk teljesen egyértelműek: nem támogatjuk, és soha nem is támogattuk a Hamászt vagy a Hezbollahot. Elítélünk minden civilek elleni támadást – mindig. Ez soha nem elfogadható. Ezt mi talán jobban tudjuk bárkinél, tekintettel nemzetünk történelmére. (…) Legyünk teljesen világosak. (...) Leszarjuk, hogy ki milyen vallást gyakorol. Tudjuk, hogy rengeteg zsidó ember ugyanúgy fel van háborodva ezen a népirtáson, mint mi”, mondták , Gázára utalva.

Az ír egyesülést támogató raptrió – amely szellemiségében a punkra emlékeztet, már a Sex Pistolshoz is hasonlították őket – szabadszájú, provokál, feszeget és túllép határokat. A tomboló energiák néha messzire viszik őket, de aki volt már hasonló koncerten, tudja, hogy ez a műfaj ilyen. Nem lehet őket néhány provokatív koncertrészlet vagy gesztus alapján megítélni.

És minden tiszteletem Kádár Tamásé, a Sziget főszervezőjévé, aki a művészi szabadság jegyében, az óriási nyomás ellenére is az utolsó pillanatig kitartott mellettük. Végre egy igazi liberális.

Biztos vagyok benne, hogy a Sziget, amely egy liberális szellemiségben fogant és ezt a hagyományt tulajdonosváltástól függetlenül is fenntartó fesztivál, nem küldött volna meghívót egy valóban antiszemita együttesnek. Biztos vagyok benne, hogy tudták, kiket hívnak meg.

Az „antiszemitizmus” és „a terrorizmus támogatásának” a vádja pedig minimum vitatható – még akkor is, ha ezeket a jelzőket a magyar sajtó egy jelentős része minden kritika nélkül átvette.

