A kormánynak mindent szabad, a Tiszának semmit?

Eredetileg nem ezzel akartam kezdeni a szokásos heti visszatekintésemet, de péntek reggel annyira felment bennem a pumpa, hogy kénytelen vagyok változtatni. Jó, jó, tudom, a választási kampány kellős közepén vagyunk – sajnos immár évek óta –, de azért nem lehet nem észrevenni, hogy a hatalom megtartásáért való ragaszkodás hevében a kormánypártok olyan eszközöket vetnek be, amelyek azért korábban ennyire nem voltak jellemzőek (igaz, a mostanihoz hasonló ellenzéki fenyegetettség híján erre 2010 óta nem is volt szükségük).

De miről is van szó? A Központi Statisztikai Hivatal annak rendje és módja szerint közzétett egy szektorról friss makrogazdasági adatokat. Ezúttal a hazai foglalkoztatottság és munkanélküliség helyzetéről.

Ám tulajdonképpen lényegtelen is, hogy miről. Mármint a szaktárca, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) számára. Hiszen szóljon az adat az inflációról, a keresetekről, a kiskereskedelemről vagy – mint éppen most – a munkaerőpiacról, ugyanazt a propagandaszöveget tolják a sajtónak elküldött közleményükben.

Nevezetesen, minden szép és jó. Ha pedig nem, azért csak és kizárólag a külső körülmények – Soros, Brüsszel, a német gazdaság, a háború, az ukránok, az oroszokkal szembeni szanciók – tehetnek. De no para, a kormány mindent megtesz, hogy még ilyen körülmények között is valamennyire nőjön a gazdaság.

Hát eddig nem sikerült. A magasztos célok egyszer sem teljesültek, a több százalékpontos GDP-növekedési tervekkel szemben az a tény, hogy immár harmadik éve stagnál a gazdaság. De majd jövőre! Mindig csak jövőre! – az ígérgetés a biztos sikerrecept a hibákkal való szembenézés helyett. Ez sajnos még mindig sokaknál beválik. Nagy Márton a héten éppen a 2026-os évre szóló kormányzati víziót osztotta meg: 2-3 százalékos növekedés – persze csak ha kitör a béke, amit ugye Magyarországon kívül senki nem akar, a többiek imádják a háborút...

Cseppet sem lehet eltekinteni attól, hogy a szakminiszter (vagy inkább a mindenről is döntő, mindenbe is beleszóló főnöke, Orbán Viktor által sugallt?) egyetlen jóslata sem jött még be a 2022 közepétől tartó regnálása óta (durván nem). Most mégis ezt teszem, méghozzá a hét másik, egyszersmind legjelentősebb fejleménye miatt.

Igen-igen, a kormánypárti Index legújabb „értesüléséről” van szó. Arról, hogy a „birtokukba jutott” dokumentum szerint választási győzelme esetén a Tisza Párt brutális, 1300 milliárd forint értékű megszorításra készül. Adóemelésekkel, az adókedvezmények teljes eltörlésével vagy radikális visszavágásával, a társasági és tőkejövedelmek progresszív adóztatásával. És ami a legszebb: a már most is uniós rekorder (hoppá, erről még a „lap” is elismeri, hogy extrém magas) áfa 27-ről 32 százalékra emelésével. A nyugdíjak megnyirbálása most expressis verbis nem szerepelt a szövegben, de bizonyosan erre is sor kerül – az „oknyomozó újság” sugalmazása szerint.

Amely nem törődik azzal, hogy egyszer már csúnyán felsült. Az első „megbízható forrásból származó” értesülése alapján augusztusban publikált „cikkében” brutális szja-emelésről, a 15 helyett 22 és 33 százalékos kulcsokról írt. Bár ezt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az utolsó betűig cáfolta, ráadásul az általa indított sajtó-helyreigazítási perben a bíróság kimondta, hogy – mint azt Magyar éppen a héten kiposztolta a Facebook-oldalára – „a Magyar Nemzet, az Index és a Ripost is hazudott, amikor nyáron azt állították, hogy a Tisza készítette az Index által hamisított és a teljes kormánypropaganda által terjesztett adóemeléses mesét”, ez nem zavarja Orbánt és kormányát. Ők a maguk által kreált értesüléseket kész ténynek veszik és terjesztik.

Fake-ek és ellensúlyok

Fotó: DepositPhotos.com

Mint például az NGM írja a péntek reggeli közleményében: „A Tisza kiszivárgott brutális megszorító programja minden bérből és fizetésből élő embert érint. A Tisza Párt eltörölné a jelenlegi egykulcsos adórendszert, helyette magasabb adókulcsú többsávos adórendszert vezetne be, 22 és 33 százalékos adót vetne ki a fizetésekre, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne.”

Holott bagoly mondja verébnek: míg a Tiszát azzal vádolják, hogy megszorít és adót emel majd, az Orbán-kormány ezt már megtette a bankok extraprofitadójának a megduplázásával, ami végső soron az ügyfeleken csattan – ahogy arra számokkal (vagyis tényekkel) a Klasszis Klub Live-ban Simor András volt jegybankelnök rámutatott.

Egy becsületes, korrekt újságíró mindig csak ellenőrzött, legalább két, egymástól független forrás által megerősített információt tár a széles nyilvánosság elé. Igaz, a mi törekvésünk a valóság bemutatása, egy pártnak pedig a hatalomra jutás, vagy annak megtartása a célja.

Most már csak az a kérdés, hányan veszik be, hogy az ellenerők győzelmük esetén mindent radikálisan felforgatnának, csak és kizárólag rosszat akarnának. Csak remélni tudom, hogy nem sokan maradtak, akik nem azt nézik, hogy egy állításnak van-e valóságtartalma, hanem azt, hogy azt ki mondja – vagyis olyan, akiben vakon bíznak.

