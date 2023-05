A magyarok imádnak több adót fizetni az Orbán-kormánynak

Ezen héten a Ryanair mindent vitt: korábbiaknál jóval több utast, profitot, de még Nagy Mártont is. No meg a kommentelők hada is örült annak, hogy végre a kormány megmutatta: ha ennyire nyereséges a cég, akkor miért siránkozott korábban a Ryanair az extraprofitadó miatt?

Éppen csak azt felejti el a kommentelők egy jelentős része, hogy az extraprofitadót valójában nem a Ryanair fizette a nyereségéből, hanem az utasok, azaz mi. Persze könnyebb úgy adót beszedni, hogy nem közvetlenül a lakosságtól szedi be az állam, hanem mindig áthárítja valamelyik „csúnya-gonosz” multira. Mint minden ilyen esetben, itt is ez történt meg: emelkedtek a jegyárak, ezért maradt nyereséges a cég. Ráadásul valamennyi fapados emelte az árakat, hiszen mindenki továbbhárította azt a fogyasztókra.

Bár markánsan, de mégis legjobban Gergő foglalja össze a lényeget:

Olvasva a kommenteket, csak fogom a fejem. Tényleg ennyi 0 IQ-val rendelkező ember él kis hazánkban? A Kommentelők 90% kb. olyan szinten buta mint egy vödör víz, a primitivebbnél primitivebb megnyilvánulásokról már ne is beszéljünk. Az senkinek nem tűnik fel miért is lett nyereséges a cég??? Hogy miből vagy is inkább kikből termelte ki ezt a hatalmas profit különbséget??? Kiknek a zsebéből vette ki azt a pénzt??? Kiknek a zsebéből termelte ki azt a nem kevés luxusadó különbözetet??? Jah hogy a miénkből mert nem kicsit meg emelkedtek a repjegyárak, mondjuk a duplájára. És még jó hogy sírt egy ekkora cég mint a Rayener akár csak az összes többi. Mivel azon kívül, hogy akár csődbe is mehettek volna, annak nem kis következménye lett volna, talán ezzel is számoltak és érdekelte a céget, hogy több száz ember lehet egy újabb adó miatt munkanélküli. Néha kéne kicsit gondolkozni mielőtt neki állunk fröcsögni. További szép napot.

Gyöngyi pedig azzal folytatja, hogy gyakorlatilag minden ilyen „extraprofitadót” a végfelhasználó fizet meg: nem a repülőtársaság, nem a bank és nem a telekomcég, mindenki kivétel nélkül hárítja tovább, így viszont „örömmel” fizetik meg a magyar állam számára a plusz adókat azok, akik nem tájékozottak. Amivel nem is lenne baj, mármint válság idején megnövelt adókkal, ha az mind jó helyre folyna.

Gergő.. de... „a kinek a zsebéből vette ki a pénzt, nem csak ezen cég (személy) esetében jut eszembe”

Ákos erre így reflektált:

Sokan nem gondolnak bele, hogy egy vállalat sem jótékonysági intézmény. Mindegyik a profit miatt csinálja azt, amit csinál. Aki azt hitte, hogy majd a vállalat fogja fizetni az extra adót, az hülye.

Gergő válasza:

Ennyi. Nagy ész nem kell ehhez. De tényleg érdemes végigolvasni a kommenteket vagy csak bele bele olvasni. IQ nuku de olyan szinten, nem tudom sírjak e vagy nevessek.

Csak néhány komment pár átvert magyar adófizetőnek: kimondottan örülnek, hogy több adót fizetnek, ha azt tőlük nem az állam, hanem például a Ryanair szedi be.

Szilárd:

Az nem csattanós válasz, hogy rinyál, aztán nyereséget csinál. Az azt bizonyítja, hogy a miniszternek volt igaza.

Györgyi:

ez „csattanós” válasz, lehet, de akkor minek volt a sírás, ja tudom, még több kellett volna. Akkor nem volt igaza a kormánynak, és nem hazudott a „borzalmas” veszteségről a Ryanair?

Zsolt:

Tehát indokolt volt az adó kivetése és koránt sem kell annyira sajnálni a Ryanairt, mint ahogy azt szerették volna beállítani!

Balázs:

Akkor mit sírtak...

Attila:

Akkor a RyanAir bebizonyította, hogy jogos volt a különadó.

