A szemünk előtt veszíti el varázsát Orbán Viktor?

Járt-e vízvezetékszerelő a szülőszobában? Mit üzen az EESZT összeomlása? Mennyire NER-csapat a Fradi, és örülhetünk-e őszintén a legújabb sikereinek?

Erről is vitatkozott a Klasszis Média szubjektív műsorában, az Ez Viszont Privátban Gáspár András lapigazgató, Herman Bernadett főmunkatárs és Wéber Balázs vezető szerkesztő.



Fejezetek:

00:00 Intro, beköszön

02:46 Kitör-e a béke Alaszkában? De hol van Zelenszkij?



10:10 Orbán Viktor győztest hirdetett. Magyar Pétert betámadta Moszkva. Mit gondol a Tisza Ukrajnáról?



24:48 Orbán Viktor, Wizz Air, kiengedett pocak. Magyar Péter quadozik.



36:01 Összeomló EESZT, túlterhelt dokik, magzatvízszerelők a szülőszobában



47:45 Fradi-siker. A NER és a foci. A Kubatov-Csányi-Hernádi ellentét. A B-közép belülről.

