A szemünk előtt veszíti el varázsát Orbán Viktor?

Járt-e vízvezetékszerelő a szülőszobában? Mit üzen az EESZT összeomlása? Mennyire NER-csapat a Fradi, és örülhetünk-e őszintén a legújabb sikereinek?
Erről is vitatkozott a Klasszis Média szubjektív műsorában, az Ez Viszont Privátban Gáspár András lapigazgató, Herman Bernadett főmunkatárs és Wéber Balázs vezető szerkesztő.
Fejezetek:
00:00 Intro, beköszön
02:46 Kitör-e a béke Alaszkában? De hol van Zelenszkij?
10:10 Orbán Viktor győztest hirdetett. Magyar Pétert betámadta Moszkva. Mit gondol a Tisza Ukrajnáról?
24:48 Orbán Viktor, Wizz Air, kiengedett pocak. Magyar Péter quadozik.
36:01 Összeomló EESZT, túlterhelt dokik, magzatvízszerelők a szülőszobában
47:45 Fradi-siker. A NER és a foci. A Kubatov-Csányi-Hernádi ellentét. A B-közép belülről.
Ha csak hallgatni szeretné a műsort:
Podcast csatornánk elérhetőségei az összes elérhető platformon >>
Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>
A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>
A korábbi adások itt érhetők el.