Abszolút Amerika: Trump elégtétele vagy a sport ünnepe? Ez Viszont Privát

Mexikó Dél-Afrika felett aratott 2:0-s győzelmével indult el a 23. labdarúgó-világbajnokság, ami már a kezdő sípszót megelőzően több rekordot is megdöntött. Egyrészt korábban sosem rendezték meg a vb-t három különböző országban (Mexikó, Kanada, Egyesült Államok), másrészt pedig sosem vett rajta részt 48 csapat. Ez csak a csoportkörben 72 mérkőzést jelent, ami több, mint amennyit a legutóbbi, 2022-es katari tornán összesen lejátszottak.
A FIFA pénzügyi szempontjai valószínűleg ezúttal is érvényesülni fognak, hiszen minden idők legtöbb bevételt hozó és legtöbb nézőt vonzó világbajnokságára lehet számítani. A sportszakmai oldal és a szurkolók elvárásai már egészen más kérdés, amiről az Ez Viszont Privát legújabb epizódjában Gáspár András, a Klasszis Média lapigazgatója, Imre Lőrinc, az Mfor-Privátbankár újságírója és Péller András, a Forbes újságírója beszélgettek.
A vb mellett szóba került az is, hogy mennyivel növelhetik a magyar gazdaság teljesítményét az európai uniós források, és hogy a meglepően alacsony májusi infláció és a bombaerős forint miatt a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) tényleg nem maradt-e más választása, mint a kamatcsökkentés.
A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:
00:00 Intro, beköszönés.
01:44 Elkezdődött a vb, ilyen volt a mexikói megnyitó.
06:32 Minden pénzért lehajol a FIFA?
13:06 Horrorárak várnak a szurkolókra.
21:48 Vb, megint a magyarok nélkül: az NB I-ből sem sokan vannak kint.
31:00 Nekik szurkolunk a tornán.
36:24 Változtatott a szabályokon a FIFA, lehetne radikálisabb is?
45:12 Nagyon szorít az idő: le tudjuk hívni az összes európai uniós pénzt?
55:35 Egy emberként üzennek az elemzők Varga Mihálynak.
01:02:10 Elköszönés.
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