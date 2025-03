„Akkor miért tüntettek ellene, bolondok?” – elszakadt a cérna a KSH adatai miatt

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát .

Anikó is mélységes csalósásának adott hangot: „De legalább sok termőföldet elfoglalnak a magyar földből , és mérgezik a környezetet.”

Ica csalódottan kritizált, a múltba révedve: „Eleve nem akkugyár kellett volna, hanem inkább konzervgyár, és hagyni kellett volna a magyar embereket, hogy békén termeljenek a földeken, mint régen, amikor Európa éléskamrája voltunk. Az akkugyárakat nem akarták az emberek, ráadásul károsak is a környezetre. Mi mindig rossz lóra teszünk. Mikor lesz már hazánkban olyan vezető, akinek a haza és az emberek fontosak? És szakemberek, akik tudják, hogy mit kell itt csinálni? Mert ami most van, az káosz.”

János valószínűleg nem tudja, hogy az adatokat valóban az állami KSH közölte, ő is a Richárdnál tapasztalt nívón kommentelt: „Ha nincs zuhanórepülésben akkor is ezt kell hazudnotok függetlenobjektíveknek.”

Az Európai Bizottság engedett az európai autógyártók nyomásának. Emiatt valószínűleg az EU-ban az elektromos autókra, így a nálunk gyártott akkumulátorokra is kisebb kereslet lesz.

Gyula már indulatosabban reagált: „Akkor hogy is van azzal az akkumulátor nagyhatalommal? De a támogatási 100 milliárdokkal mi van... Leosztás megvolt?”

Miklóst is megihlette egy kormányzati szállódige: „Mi így előzünk a kanyarban!” Erika ugyancsak egy fideszes szlogent figurázott ki: „Mint szokás mondani: előre megyünk, nem hátra.”

Ahogyan Lajos is: „Nálunk ez a repülőrajt!”

„Mi így fejlődünk!” – jegyezte meg kissé keserűen István. Rózsa is hasonló tónusban írt: „Ki várt mást?”

Mikor is leszünk nagyhatalom az akkumulátorgyártás területén? Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Mielőtt azonban rátérnénk a legjobb, legfrappánsabb vagy legkeményebb kommentek szemléjére, egy vallomással tartozunk: ez csak a második legkommenteltebb poszt volt az Mfor Facebook-oldalán az elmúlt héten, pedig a Beszóltam a Facebookonban rendre az adott hét legtöbb írásos reakciót kiváltó posztjait mutatjuk be. A dobogó legfelső fokán egy, a forint aktuális árfolyamát bemutató anyagunk állt. Cikkünk alatt visszont elszabadultak olvasóink kreatív energiái – nyugodtan, örömmel látjuk az internetes népműveszet kibomlását oldalunkon – , a mémeket viszont nem tudjuk bemutatni. Aki szeretne vetni rájuk egy pillantást, itt megteheti .

Repülőrajt helyett inkább lassulás – így reagáltak olvasóink az ipari termelés januári visszaesésére. A járműgyártás csökkenése különösen sok hozzászólást generált, többen a kormány gazdasági ígéreteit is kifigurázták.

