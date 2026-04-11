Amerikából tolták meg a Fidesz-kampányt, de számít ez még? – Ez Viszont Privát

Csabai Károly - Havas Gábor - Imre Lőrinc - Izsó Márton - M. Szűcs Péter

A hazai közvélemény-kutató cégek többsége a Tisza Párt győzelmére számít az április 12-i országgyűlési választásokon. Gőzerővel zajlik a mozgósítás mindkét oldalon, a Fidesz kampányát az Egyesült Államok alelnöke, J.D. Vance személyesen is megtámogatta az utolsó napokban. Nemcsak az ország, az Ez Viszont Privát csapata is már a választás lázában ég.

A hazai közvélemény-kutató cégek közül a nagy többség a Tisza Párt győzelmét várja a Fidesz-KDNP-vel szemben az április 12-i országgyűlési választásokon. A Medián szerint egyenesen kétharmados többséget szerezhet az ellenzéki kihívó, miközben csak két párt juthat be az új országgyűlésbe. A jelenlegi legvalószínűbbnek tűnő forgatókönyv ugyanakkor hárompárti parlamentről szól: az 5 százalékos küszöböt természetesen a két nagypárt, a Fidesz-KDNP és a Tisza mellett a Mi Hazánk ugorhatja át.

Persze a legjobb közvélemény-kutatást majd a választás napján rendezik. A kampány utolsó heteit figyelve a rekordrészvételre is nagy az esély. A jelenlegi csúcsot a 2002-es országgyűlési választás második fordulója tartja, amikor a szavazásra jogosult állampolgárok 73 százaléka voksolt.

Minél több ember járul majd az urnákhoz, az annál inkább a két nagy párt malmára hajthatja a vizet – hangzott el szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát legújabb epizódjában. Amelyben részletesen beszélgettünk J.D. Vance amerikai alelnök budapesti látogatásáról, illetve arról, hogy helyreállítható-e a közbizalom az állami intézményekben, miután az elmúlt időszakban többen is felülről érkező politikai nyomásgyakorlásról számoltak be.

A hét eseményeit Csabai Károly, az Mfor és a Privátbankár főszerkesztője, Imre Lőrinc, az Mfor és a Privátbankár újságírója, illetve M. Szűcs Péter, a Trend FM szerkesztő-műsorvezetője vitatták meg. (Adásunkat csütörtök délben rögzítettük.)     

A beszélgetés egyes fejezeteit a fenti videó ezen részeinél találja:

00:00 Beköszönés
01:57 Közvéleménykutatások a finisben: mit árulnak el?
12:25 Kinek lesz jó a magas részvétel? Rekord születik?
18:12 Robbanóeszközök a magyar határnál: hamis zászlós művelet volt?
23:45 Véglegesen megrendült a közbizalom az állami intézményekben?
37:20 J.D. Vance budapesti látogatása, a magyar gazdaság állapota
56:33: Elköszönés

If only listening to the program:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

A korábbi adások itt érhetők el.

Már hiába hajrázik Orbán Viktor, tényleg itt a vége? Ez Viszont Privát

Bőven volt téma a héten: Szijjártó Péter és Szergej Lavrov újabb telefonbeszélgetését hozták nyilvánosságra, már 16 százalékpont a Tisza Párt előnye a 21 Kutatóközpont március végi felmérése szerint, míg a Nézőpont szerint 66 egyénit nyerne meg a Fidesz, Szabó Bence és Gundalf hős vagy áruló?

Jobban sütötte el a fegyverpénzt a kormány, mint 2022-ben – de most is célba talál?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy ezúttal jobban időzítette a kormány a hangulatjavításnak szánt választás előtti trükkjét az átlagbérek kiugró növekedéséről. Kérdés, ez elég lesz-e a kormányközeli Nézőpont Intézet kivételével a közvélemény-kutatóknál vesztésre álló Fidesznek az április 12-ei győzelemhez. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Erős üzenetet kapott Orbán Viktor – és nem a közvélemény-kutatóktól

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a Medián friss, a Tisza Párt Fidesszel szembeni előnyét mérő friss közvélemény-kutatására a forint viszonylag nagyot erősödött. Ami ugyan nem példátlan a hazai országgyűlési választások eddigi történetében, mindenesetre arra utal, hogy a befektetők változást akarnak. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Szomorú látlelet: két és félmillió ember magyar nem tud étterembe járni

Kevesen tudják megfizetni az éttermi árakat. Hazai vendéglátóipari körkép.

Európának végül csak az orosz olaj marad? Ez Viszont Privát

Az iráni háború súlyos következményekkel jár, nem csak a világgazdaságra, de az amerikai belpolitikára is. Elszámította magát Donald Trump? Vajon a súlyos kérdésekkel szembesülő Európa végül az orosz olajra fanyalodik? Miért hiányzik a diverzifikált beszerzést biztosító infrastruktúra hazánkban? Az Ez Viszont Privát legújabb epizódjában azt is kitárgyaltuk, hogy miért kerülhettek a külföldi titkosszolgálatok a választási kampányba.

No Trump, no party? Visszafelé sülhet el, ha tényleg Magyarországra jön Trump alelnöke

J.D. Vance érkezése nem válthatja be a kormányzati reményeket a kampányhajrában. Jegyzet a hét egyik legjelentősebb híréről. 

Zelenszkij az új Gyurcsány? Ez Viszont Privát

Újabb és újabb mélypontra kerül a magyar-ukrán viszony: a Barátság kőolajvezeték leállása mellett Volodimir Zelenszkij Orbán Viktorral kapcsolatos nyilatkozata és a rejtélyes „aranykonvoj” ügye is borzolja a kedélyeket. Az Ez Viszont Privát legújabb epizódjában kitárgyaltuk a héten bejelentett védett áras rendszert és előre tekintettünk a két nagypárt március 15-i beszédére is.

Orbán Viktornak megint szerencséje lesz?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az ismét pont egy hazai országgyűlési választás előtt kitört újabb háború erősítheti a hatalmon lévő kormány pozícióját, miután intézkedéseivel azt az érzetet keltheti a szavazópolgárokban, hogy megvédi őket. Most például az üzemanyagárak stoppolásával. De vajon elég lesz-e ez a győzelemhez? Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Tényleg megfenyegette Zelenszkij Orbán Viktort? És ha igen, akkor mi van?

Nem azt mondta az ukrán elnök. De mondhatta volna akár azt is. Olyan hely lett ugyanis a világ, ahol mindenféle nemzetközi jogi felhatalmazás vagy hadüzenet nélkül lehet átfogó támadássorozatot indítani egy ország ellen. Jegyzet.

Bózsó Péter, Csabai Károly, Wéber Balázs

Fagyponton a magyar-ukrán viszony, tényleg elszállhat a benzinár? Ez Viszont Privát

A héten újabb történelmi mélypontra süllyedt a magyar-ukrán viszony: miközben a Barátság kőolajvezeték továbbra is áll, a magyar kormány katonákat rendelt ki a hazai kiemelt energetikai létesítmények védelmére, és a támadáselhárító eszközöket telepíttetett a közelükbe. Válaszul Kijev többször is bekérette a magyar nagykövetségi ügyvivőt. A kőolajvezeték egy politikai játszma áldozata lett, a legújabb magyar lépések már-már háborús készülődést idéznek. Bár ez alighanem „csak” választási kampányfogás, a tűzzel játszani még egy NATO-tagországnak sem lenne szabad.  

