Amerikából tolták meg a Fidesz-kampányt, de számít ez még? – Ez Viszont Privát

A hazai közvélemény-kutató cégek közül a nagy többség a Tisza Párt győzelmét várja a Fidesz-KDNP-vel szemben az április 12-i országgyűlési választásokon. A Medián szerint egyenesen kétharmados többséget szerezhet az ellenzéki kihívó, miközben csak két párt juthat be az új országgyűlésbe. A jelenlegi legvalószínűbbnek tűnő forgatókönyv ugyanakkor hárompárti parlamentről szól: az 5 százalékos küszöböt természetesen a két nagypárt, a Fidesz-KDNP és a Tisza mellett a Mi Hazánk ugorhatja át.

Persze a legjobb közvélemény-kutatást majd a választás napján rendezik. A kampány utolsó heteit figyelve a rekordrészvételre is nagy az esély. A jelenlegi csúcsot a 2002-es országgyűlési választás második fordulója tartja, amikor a szavazásra jogosult állampolgárok 73 százaléka voksolt.

Minél több ember járul majd az urnákhoz, az annál inkább a két nagy párt malmára hajthatja a vizet – hangzott el szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát legújabb epizódjában. Amelyben részletesen beszélgettünk J.D. Vance amerikai alelnök budapesti látogatásáról, illetve arról, hogy helyreállítható-e a közbizalom az állami intézményekben, miután az elmúlt időszakban többen is felülről érkező politikai nyomásgyakorlásról számoltak be.

A hét eseményeit Csabai Károly, az Mfor és a Privátbankár főszerkesztője, Imre Lőrinc, az Mfor és a Privátbankár újságírója, illetve M. Szűcs Péter, a Trend FM szerkesztő-műsorvezetője vitatták meg. (Adásunkat csütörtök délben rögzítettük.)

A beszélgetés egyes fejezeteit a fenti videó ezen részeinél találja:

00:00 Beköszönés

01:57 Közvéleménykutatások a finisben: mit árulnak el?

12:25 Kinek lesz jó a magas részvétel? Rekord születik?

18:12 Robbanóeszközök a magyar határnál: hamis zászlós művelet volt?

23:45 Véglegesen megrendült a közbizalom az állami intézményekben?

37:20 J.D. Vance budapesti látogatása, a magyar gazdaság állapota

56:33: Elköszönés

