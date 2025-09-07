Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Szubjektív Beszóltam a Facebookon

Amikor azt mondtuk, ruszkik haza, már akkor el kellett volna kezdeni a leválást az orosz olajról – ezt is írták olvasóink

mfor.hu

A Barátság kőolajvezeték elleni támadást követően fellángolt a kérdés az online térben, hogy Magyarországnak szüksége van-e orosz kőolajra, vagy lehetséges illetőleg kívánatos lenne-e, hogy végleg leváljunk róla? Olvasóink elmondták, mit gondolnak. 

Hét végéhez közeledve ismét számot vetünk, mely témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, melyek voltak azok a cikkeink, melyek a közösségi médiában az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain posztolva a legtöbb hozzászólást kapták, és milyen véleményeket, milyen kommenteket fűztek hozzá. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

Hétfőn adtuk közzé az Mfor-on és lapcsoportunk, a Klasszis Média másik tagján, a Privátbankáron is, hogy Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az ATV-ben vasárnap este úgy nyilatkozott, nem érti miért kellene leválni az orosz kőolajszállításról, sőt talán még nagyobb mennyiséget kellene beszereznie. A más kőolajfajták feldolgozásához költséges fejlesztéseket kell végeznie a Molnak Százhalombattán, de ez magasabb árakkal járna a fogyasztóknak is. 

Érdekes expozíciót okozott a műsorban, hogy közben a nézők szavazhattak, hogy szerintük van-e szükség az orosz olajra, vagy más forrásokkal kellene azt kiváltani, és a válaszadók 84 százaléka azt választotta, hogy indokolt lenne a leválás. Különös aktualitást és érdeklődést adhat, hogy láthatóan Trump elnököt is foglalkoztatja a kérdés: az elnök az orosz energiahordozó vásárlásának beszüntetését szorgalmazza, hogy az oroszok Ukrajna elleni háborújának finanszírozásában okozzon ez kiesést. 

Olvasóink ezt a témát mindkét oldalunkon hevesen reagálták kommentjeikkel:

Gyula: Amikor azt mondtuk, ruszkik haza, már akkor el kellett volna kezdeni a leválást.

Többen utalnak az olcsó kőolajon realizálható magasabb hozamra:

Károly: Nyersanyag Uráli áron, a végtermék meg Brenten! A kettő között 30 százalék a különbség!

Ákos: Ez is egy rendszer bohóca, értem én, hogy vagyonokat hoz az orosz olaj havonta.

Katalin: 1 milliárd nyereséget tett zsebre a Mol, csodálkoztok, hogy remeg a szájuk, hogy le kéne válni az orosz gázról?

József: Őt csak az 1 milliárdos részvénye érdekli, meg az államtól kapott körülbelül 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás!

Mária cinikusan így fogalmaz: Ha én keresnék vele milliárdokat, és nem érdekelne, hogy ezzel a háborús bűnöst finanszírozom, akkor én is tudnék értelmes magyarázatot adni.

Mások Trump gondolatmenetéhez kapcsolódva a háborúval hozzák a kérdést összefüggésbe: 

Károly: Hogy is értené meg hogy akarva-akaratlan az energiahordozók vásárlása KÖZVETLEN hozzájárul az Ukrajna elleni háború finanszírozásához ? Ő is azt tartja, hogy a pénznek NINCS szaga .

Ibolya: többen vagyunk, akik nem szívesen finanszírozzuk (még részben sem!) Putyin területszerző háborúját!!

Sándor: Mert a háborút támogatja ezzel is Orbán! Ha igazán békepárti, akkor le kell tiltani a ruszki olajat és földgázt.

István: Igaz. Miből telne Putyinnak háborúzni, ha nem vennék az olaját?


Természetesen jelen vannak a hozzászólók között az ellenvéleményt formálók is: 

Mária: Hernádi elég értelmesen elmagyarázta az ATV-ben , hogy miért van szükség orosz olajra. Aki ezt nem érti, annak kár a szóért!

László: Hernádi Zsolt a magyarok érdekeit támogatja, míg a tévénézők a brüsszeli kommunista liberális rendszert támogatná a saját hazájával szemben.

Talán ezért nem a „tévénézők” a Mol vezérigazgatói.

Kit érdekel, hogy a politikai agymosottak mit gondolnak a geológiai és gazdasági lehetőségekről?

Ön mit gondol minderről? Ha eddig nem tette, most írja le kommentben közösségi oldalainkon!

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát és a Privátbankár Facebook-oldalát.

