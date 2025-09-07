Amikor azt mondtuk, ruszkik haza, már akkor el kellett volna kezdeni a leválást az orosz olajról – ezt is írták olvasóink

Hét végéhez közeledve ismét számot vetünk, mely témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, melyek voltak azok a cikkeink, melyek a közösségi médiában az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain posztolva a legtöbb hozzászólást kapták, és milyen véleményeket, milyen kommenteket fűztek hozzá. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

Hétfőn adtuk közzé az Mfor-on és lapcsoportunk, a Klasszis Média másik tagján, a Privátbankáron is, hogy Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az ATV-ben vasárnap este úgy nyilatkozott, nem érti miért kellene leválni az orosz kőolajszállításról, sőt talán még nagyobb mennyiséget kellene beszereznie. A más kőolajfajták feldolgozásához költséges fejlesztéseket kell végeznie a Molnak Százhalombattán, de ez magasabb árakkal járna a fogyasztóknak is.

Érdekes expozíciót okozott a műsorban, hogy közben a nézők szavazhattak, hogy szerintük van-e szükség az orosz olajra, vagy más forrásokkal kellene azt kiváltani, és a válaszadók 84 százaléka azt választotta, hogy indokolt lenne a leválás. Különös aktualitást és érdeklődést adhat, hogy láthatóan Trump elnököt is foglalkoztatja a kérdés: az elnök az orosz energiahordozó vásárlásának beszüntetését szorgalmazza, hogy az oroszok Ukrajna elleni háborújának finanszírozásában okozzon ez kiesést.

Olvasóink ezt a témát mindkét oldalunkon hevesen reagálták kommentjeikkel:

Gyula: Amikor azt mondtuk, ruszkik haza, már akkor el kellett volna kezdeni a leválást.

Többen utalnak az olcsó kőolajon realizálható magasabb hozamra:

Károly: Nyersanyag Uráli áron, a végtermék meg Brenten! A kettő között 30 százalék a különbség!

Ákos: Ez is egy rendszer bohóca, értem én, hogy vagyonokat hoz az orosz olaj havonta.

Katalin: 1 milliárd nyereséget tett zsebre a Mol, csodálkoztok, hogy remeg a szájuk, hogy le kéne válni az orosz gázról?

József: Őt csak az 1 milliárdos részvénye érdekli, meg az államtól kapott körülbelül 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás!

Mária cinikusan így fogalmaz: Ha én keresnék vele milliárdokat, és nem érdekelne, hogy ezzel a háborús bűnöst finanszírozom, akkor én is tudnék értelmes magyarázatot adni.

Mások Trump gondolatmenetéhez kapcsolódva a háborúval hozzák a kérdést összefüggésbe:

Károly: Hogy is értené meg hogy akarva-akaratlan az energiahordozók vásárlása KÖZVETLEN hozzájárul az Ukrajna elleni háború finanszírozásához ? Ő is azt tartja, hogy a pénznek NINCS szaga .

Ibolya: többen vagyunk, akik nem szívesen finanszírozzuk (még részben sem!) Putyin területszerző háborúját!!

Sándor: Mert a háborút támogatja ezzel is Orbán! Ha igazán békepárti, akkor le kell tiltani a ruszki olajat és földgázt.

István: Igaz. Miből telne Putyinnak háborúzni, ha nem vennék az olaját?



Természetesen jelen vannak a hozzászólók között az ellenvéleményt formálók is:

Mária: Hernádi elég értelmesen elmagyarázta az ATV-ben , hogy miért van szükség orosz olajra. Aki ezt nem érti, annak kár a szóért!

László: Hernádi Zsolt a magyarok érdekeit támogatja, míg a tévénézők a brüsszeli kommunista liberális rendszert támogatná a saját hazájával szemben.

Talán ezért nem a „tévénézők” a Mol vezérigazgatói.

Kit érdekel, hogy a politikai agymosottak mit gondolnak a geológiai és gazdasági lehetőségekről?

