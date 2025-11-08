2p
Az adatlopás után már a tiszta választás a tét? Ez Viszont Privát

Havas Gábor – Imre Lőrinc – Izsó Márton – Vég Márton – Wéber Balázs

Újabb mélypontokat ért el a választási kampány a héten: miközben a legnagyobb ellenzéki párt támogatói adatbázisa rejtélyes módon „kiszivárgott”, Orbán Viktor miniszterelnök a bankárvilág pártjának titulálta a Tiszát. A kormány a gazdasági elemzőket is betámadta, amire ráerősítve a közszolgálati média meghekkelte egyikőjük szavait. Az egyik legolvasottabb lap kormányközeli tulajdonba került, Orbán Viktor pedig népes kísérettel a Fehér Házig repült. Volt tehát min vitatkoznia az Ez Viszont Privát e heti csapatának, Wéber Balázs vezető szerkesztőnek, valamint Imre Lőrinc és Vég Márton újságírónak.   


Fejezetek:

00:00 Intro, beköszön.

02:39 A Tisza és a bankárvilág. Reszkessetek, elemzők! Hamisító közmédia.

18:33 Lesznek-e megszorítások? Kinek fájna a vagyonadó? Erős forintot hoz a Tisza?

28:00 Ipar, kisker adatok – mi áll a háttérben?

36:56 A tiszás adatbotrány. Szivárgás vagy lopás? Lesz-e a tiszta választás?    
 
47:58 Kormányközelbe került a Blikk. Kegyetlen média.

57:53 Orbán Viktor a Fehér Házban.

01:02:16 Elköszön.   

Már most választási csalást követ el a Fidesz?

A héten bizonyossá vált, hogy stagnált a magyar gazdaság az első háromnegyed évben – a miniszterelnök által vizionált repülőrajtból semmi sem lett. A Fidesz hamisított Magyar Péter-videókkal és a májkrémre kiterjesztett árréstoppal kampányol, de egyre inkább leszakad a Tiszától. És miközben Lázár János ferihegyi vasutat vizionál, az általa felügyelt vasúti cégek csaknem egy éve képtelenek helyreállítani egy nemzetközi fővonalat Veszprém közelében.

Nem is igazán érdeke Orbán Viktornak a béke?

Nem is igazán érdeke Orbán Viktornak a béke?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormány a harmatgyenge makrogazdasági adatokat csak és kizárólag az orosz-ukrán háborúval magyarázza, azt az érzetet keltve, mintha a béke esetén minden szép és jó lenne, kilőne a gazdaság. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Október 23. - Ünnepi megemlékezés a Kossuth Lajos téren

Orbán Viktor lázított október 23-án, Magyar Péter katonákat küldene Ukrajnába? Olvasóink értékelték az ünnepi beszédeket

Ez a hét, pontosabban annak második fele az október 23-i nemzeti ünnep meneteiről és a beszédekről szólt. Hol lesznek többen? Ki milyen gondolatokkal mozgósít a választáshoz közeledve? És mit szóltak hozzá az olvasók? Elmondták, és nem sok dicséret volt benne.

Egyes, kormányváltás lehetőségét vizsgáló mutatók. Ábra részlet.

„Orbán a Fidesz és a NER túléléséért küldte Magyar Pétert az ellenzékbe” – olvasóink a legfrissebb közvélemény-kutatásokra reagáltak

Mozgalmas hetünk volt a közvélemény-kutatók jóvoltából, három időközi mérés eredményét is közzétették, ami olvasóinkban heves reakciókat váltott ki. Még ha igaz is lenne az a látszat, hogy bizonyos közvélemény-kutatók a mögöttük álló érdekkörök céljainak megfelelő irányban torzítanak az eredményeken, van, amiben egyetértenek többen is. És vannak az olvasóink, akik közül egyesek hisznek a kutatóknak, mások pedig ettől eltérő magyarázatot látnak a háttérben. Kommentelőink gondolataiból szemezgettünk.

Valójában ezért Budapesten tárgyal Trump és Putyin a békéről?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az Orbán Viktor által vázoltakkal szemben sokkal prózaibb oka lehet annak, Európán belül miért pont Magyarországon jön létre a kétségtelenül nagy diplomáciai sikerként értékelhető csúcstalálkozó. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

“Unió leggazdagabb államának választását árgus szemekkel figyeli a világ” – olvasóink nem hittek a külügyminiszternek

„Az oroszok már a spájzban vannak! Bocs, a Külügyminisztériumban!” – olvasóink a héten is bőszen kommenteltek

Szijjártó Péter kedden azt nyilatkozta: nyilvánvalóvá vált a jövő évi választások ukrán befolyásolásának szándéka, amikor sajtóértesülés szerint felmerült ukrán szál a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának fejlesztői csapatában. 

EVP, Wéber Balázs, Gáspár András, Vég Márton

Kezd tisztulni, mit kezdene a Tisza a gazdasággal a Fidesz után – Ez Viszont Privát

Az Orbán Viktor által ígért repülőrajt helyett a magyar gazdaság továbbra is a kifutópályán vesztegel: a héten újabb kínos adat látott napvilágot az iparról, és a fogyasztás sem pörgeti a gazdaságot. Hogyan lesz ebből gazdasági növekedés? Miből finanszírozzák majd az újabb választási osztogatást? Miért ragaszkodik a kormány az orosz olajhoz? Miért bízik jobban egy „háborús vezetékben”, mint a horvátban? Miért tudta növelni előnyét a Tisza az ellenkampány ellenére is? És mit jelent a „cseh Fidesz” győzelme Magyarországra nézve? Erről is vitatkozott hangsúlyozottan szubjektív műsorunkban, az Ez Viszont Privátban Gáspár András lapigazgató, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Vég Márton újságíró.

Kell-e félnünk a péntek esti New York-i ítélethirdetéstől?

Főszerkesztői jegyzet arról, most aztán izgulhatunk, hogy a zsenge adatok és a nem éppen rózsás kilátások láttán a nemzetközi hitelminősítők közül elsőként, péntek este véleményt mondó amerikai Standard and Poor’s bóvliba vágja-e Magyarországot. Annak következményei ugyanis súlyosak lennének. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Kilépünk az EU-ból? “Ha elsárkányosodik az asszony elválsz, nem?” – Olvasói kommentek

Kilépünk az EU-ból? „Ha elsárkányosodik az asszony, elválsz, nem?” – olvasói kommentek

Nem jönnek az uniós pénzek, melynek oka többnyire, hogy a jogállamisági feltételek nem teljesülnek. Vajon alkalmazkodnunk kellene, vagy kilépnünk a kellemetlenné váló kapcsolatból? Olvasóink ezt a kérdést válaszolták meg a héten a hozzászólások között.

Tényleg a költségvetési hiánytól függ a szuverenitás?

Tényleg a költségvetési hiánytól függ a szuverenitás?

Orbán Viktor szerint Ukrajna nem szuverén, mert külső segítség kell, hogy a kiadásait finanszírozni tudja. Érdemes megnézni, hogy ezen logika mentén mely országok esetén merül fel a szuverenitás elvesztése. Jegyzet.

