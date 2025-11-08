Az adatlopás után már a tiszta választás a tét? Ez Viszont Privát

Fejezetek:
00:00 Intro, beköszön.
02:39 A Tisza és a bankárvilág. Reszkessetek, elemzők! Hamisító közmédia.
18:33 Lesznek-e megszorítások? Kinek fájna a vagyonadó? Erős forintot hoz a Tisza?
28:00 Ipar, kisker adatok – mi áll a háttérben?
36:56 A tiszás adatbotrány. Szivárgás vagy lopás? Lesz-e a tiszta választás?
47:58 Kormányközelbe került a Blikk. Kegyetlen média.
57:53 Orbán Viktor a Fehér Házban.
01:02:16 Elköszön.
