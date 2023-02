Az Orbán-kormány a mesebeli eszes lány szerepét akarja eljátszani

Ismerik Mátyás király és az eszes lány népmeséjét? Gondolom, olvasóink között vannak szép számmal, akik igennel felelnek erre a kérdésre, mindenesetre a mese lényege röviden annyi, hogy miután az eszes lány Mátyás király kérdésére egyetlen frappáns szóval válaszolt, a király kihívás elé állította és azt kérte tőle, hogy látogassa meg őt Budán. No, de nem olyan egyszerűen: öltözzön fel is, meg nem is, vigyen is ajándékot neki, meg ne is, és nem mehet sem lóháton, sem gyalog, sem szekéren. Az okos lány pedig mindezen kritériumoknak eleget tudott tenni, így Mátyás király gazdagon megajándékozta. (Annak, aki nem ismerné a mesét, elmondom: az eszes lány halászhálóból készített magának ruhát, egy vén bakkecske hátán ment fel Budára és egy szitába tett egy galambot, egy másikkal befedte, aztán megérkezve az egyik szitát levette a másikról, a galamb pedig elrepült.)

Nos, ez a mese és az eszes lány jutott eszembe, amikor hosszú idő után újra Kormányinfót tartott Gulyás Gergely és némileg szenzációhajhász szórenddel, de bejelentette, hogy a kormány miniszterei lemondanak az egyetemi alapítványok kuratóriumaiban betöltött pozíciójukról.

Arra egyébként nagyon kíváncsi lennék, vajon kinek a fejéből pattant ki az az ötlet, hogy a bejelentés ilyen formában, ilyen szórenddel történjen meg. Vajon egymás között poénkodtak olyan módon, hogy "figyeld majd meg Gergőkém az újságírókat, hogy kikerekedik a szemük, azt fogják hinni, hogy lemond a fél kormány!" Hogy történt-e ilyen a Karmelita kolostor falai között vagy épp a soproni kihelyezett ülésen, az talán sosem fog kiderülni, mindenesetre szokatlan játék volt ez a hallgatósággal.

De térjünk vissza a lemondásokra, melyek annak érdekében történnek, hogy Magyarország hozzáférjen majd az uniós forrásokhoz és az Erasmus-pénzekhez! Brüsszel ugyanis részben azt kifogásolta, hogy fideszes politikusok, kormánytagok ülnek az egyetemi alapítványok kuratóriumaiban, azt pedig szintén problémásnak találta, hogy gyakorlatilag élethosszig szól a megbízatásuk, nem pedig határozott időre.

Nos, annak ellenére, hogy lassan egy éve folytat komoly harcot a kormány az Európai Unióval a források megszerzése érdekében, annak ellenére, hogy világosan látszik, Brüsszel besokallt a "magyaros" problémamegoldásoktól és kőkemény szigorral fogja "rendre kényszeríteni" a magyar kormányt, az továbbra is félmegoldásokkal próbál operálni. Annak ellenére is, hogy ma már mindennél jobban szüksége van a költségvetésnek az uniós pénzekre.

Mert miről is szól ez a bejelentés? Egyelőre nem törvénymódosításról - amire megjegyzem szükség lesz, ha az EU-nak meg akar felelni a kormány -, nem a Magyar Közlönyben megjelent rendelkezésről, de mégcsak nem is "orbáni utasításról", mint arra volt már példa részéről az infláció egyszámjegyűvé csökkentését illetően néhány hónapja. Csupán annyi történt, hogy az érintett miniszterek önszántukból lemondtak.

De hogy mi lesz a pozíciót betöltő államtitkárokkal, fideszes polgármesterekkel, arról nem szólt a fáma. Gulyás Gergely miniszter mindössze abbéli reményét fejezte ki, hogy ők is követik a miniszterek példáját. Az egyébként külön elszomorító az egész történetben, hogy ennyi idő után sem tudják egzakt módon megfogalmazni, mit is kellene tenniük, hogy Brüsszelnek megfeleljen az alapítványi működés és környezet. Nem tudják, hogy az államtitkárokra is vonatkozik-e a brüsszeli igény, azt meg főleg nem tudják, hogy a polgármesterek szerepvállalása is problémás-e. Itt azért megjegyezném, hogy az is egészen meglepő volt, hogy az írásba foglalt brüsszeli állásfoglalás ellenére meglepetésként érte a kormányt az, hogy aggályosnak találják az egyetemi alapítványok kuratóriumi összetételét és működéséti.

Nyilván csak a résztvevők tudják pontosan, mi zajlik egy-egy ilyen Brüsszel-kormány egyeztetésen, de ha a hétköznapi életből vett példákra gondolok, szinte mindenkinek az a legelső kérdése minden ügyben, hogy "mit kell akkor tennem ehhez?" Hiszen elvégre csak az a célravezető, ha tisztában vagyunk a pontos elvárásokkal, nem?!

Mindenesetre a kormány próbál az okos lány szerepében tetszelegni, aki Brüsszel kedvére tesz a busás ajándék reményében. Csak mivel nem tudja (vagy nem érti?!), pontosan mivel kellene tennie, maradnak a félmegoldások, a remény arra, hogy működik a korábbi recept: "ha ezt megteszem, akkor a többi már maradhat, ugye"?! A legnagyobb gond azonban az, hogy Mátyás király - szerepében Brüsszel - ennyire nem nehéz és talányos kéréseket fogalmazott meg az okos lány - szerepében a magyar kormány - felé.