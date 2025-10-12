Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Szubjektív Beszóltam a Facebookon

„Az oroszok már a spájzban vannak! Bocs, a Külügyminisztériumban!” – olvasóink a héten is bőszen kommenteltek

mfor.hu

Szijjártó Péter kedden azt nyilatkozta: nyilvánvalóvá vált a jövő évi választások ukrán befolyásolásának szándéka, amikor sajtóértesülés szerint felmerült ukrán szál a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának fejlesztői csapatában. 

Heti válogatásunkban ezúttal is áttekintjük, mely témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, melyek voltak azok a cikkeink, melyeket a közösségi médiában az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain posztolva a legtöbb hozzászólást kapták, és milyen véleményeket, milyen kommenteket fűztek hozzá. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

A hét nagy érdeklődésre okot adó híre volt, hogy a Tisza Párt alkalmazásának létrehozásán ukránok is dolgozhattak. A mindig éber szuverenitást féltő kormánypárt természetesen jó reflexxel ugrott a hírre, kedden Gebelében a külgazdasági és külügyminiszter azt nyilatkozta, ezúttal nyilvánvalóvá vált, hogy az ukránok érdekeltek abban, hogy beavatkozzanak a tavasszal tartandó magyar választásba. 

Az oroszbarátként ismert Szijjártótól magas labdának tekinthető ez a vészcsengés, melyet olvasóink is hamar észrevettek.

Ármin: „A Fidesz befolyásolja legjobban. Túl sok a baki mostanában. Elindult egy lavina, ezt már nem állítják meg. Jövőre leváltják az Orbán kormányt.”

Csaba: „És az oroszok”.

Zsuzsanna is ezt gondolja: „Talán inkább orosz befolyásolásról beszélhetnénk.”

Gábor: „Meg a bolgár tisztek”.

Szijjártó Péter kezet fog Sergey Lavrov orosz külügyminiszterrel
Szijjártó Péter kezet fog Sergey Lavrov orosz külügyminiszterrel
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Annamáriát nem lehet megvezetni: „Majd én eldöntöm kire x-elek, se Putyin,se Zselé nem mondja meg!”

Sándor ironikus: „De, lehet, hogy még Andorra is fogja befolyásolni! Egy ilyen, az Unió leggazdagabb, legbefolyásosabb államának választását árgus szemekkel figyeli a világ! Ettől függ, hogy lesz -e VILÁGBÉKE!”

Ferenc: „Vajon amikor a kárpátaljai szavazók a Fideszre szavaztak, az ukrán beavatkozásnak számít, vagy csak egyszerűen így hálálták meg a kormány ajándékát?”

János nem hiszi​: „Egy éppen szabadságharcot vívó nép biztos egy jelentéktelen mini állammal fog foglalkozni!”

Sándor: „Már előre kitalálták, mivel magyarázzák a bukásukat. Most per pillanat Ukrajna a felelős és még véletlenül sem az, amit 15 éven keresztül műveltek... Szánalmas.”

József: „Annyira ráégett [...] a gazdaság hanyatlása a Fideszre, hogy nincs normális téma, mert minden területen vesztésre állnak, tehát marad ez a bornírt PetiKÉM terelés. Szerintem tévednek, ezt már a Fidesz-szimpatizánsok egy része sem hiszi el.”

Sándor pedig a Külgazdasági és Külügyminisztérium állítólagos adatszivárgására utalva így idézi a klasszikust: „Az oroszok már a spájzban vannak! Bocs, a Külügyminisztériumban!”

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát és a Privátbankár Facebook-oldalát.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

EVP, Wéber Balázs, Gáspár András, Vég Márton

Kezd tisztulni, mit kezdene a Tisza a gazdasággal a Fidesz után – Ez Viszont Privát

Az Orbán Viktor által ígért repülőrajt helyett a magyar gazdaság továbbra is a kifutópályán vesztegel: a héten újabb kínos adat látott napvilágot az iparról, és a fogyasztás sem pörgeti a gazdaságot. Hogyan lesz ebből gazdasági növekedés? Miből finanszírozzák majd az újabb választási osztogatást? Miért ragaszkodik a kormány az orosz olajhoz? Miért bízik jobban egy „háborús vezetékben”, mint a horvátban? Miért tudta növelni előnyét a Tisza az ellenkampány ellenére is? És mit jelent a „cseh Fidesz” győzelme Magyarországra nézve? Erről is vitatkozott hangsúlyozottan szubjektív műsorunkban, az Ez Viszont Privátban Gáspár András lapigazgató, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Vég Márton újságíró.

Kilépünk az EU-ból? “Ha elsárkányosodik az asszony elválsz, nem?” – Olvasói kommentek

Kilépünk az EU-ból? „Ha elsárkányosodik az asszony, elválsz, nem?” – olvasói kommentek

Nem jönnek az uniós pénzek, melynek oka többnyire, hogy a jogállamisági feltételek nem teljesülnek. Vajon alkalmazkodnunk kellene, vagy kilépnünk a kellemetlenné váló kapcsolatból? Olvasóink ezt a kérdést válaszolták meg a héten a hozzászólások között.

Tényleg a költségvetési hiánytól függ a szuverenitás?

Tényleg a költségvetési hiánytól függ a szuverenitás?

Orbán Viktor szerint Ukrajna nem szuverén, mert külső segítség kell, hogy a kiadásait finanszírozni tudja. Érdemes megnézni, hogy ezen logika mentén mely országok esetén merül fel a szuverenitás elvesztése. Jegyzet.

Magyar Péter és Kármán András a Tisza Párt sajtótájékoztatóján 2025. szeptember 23-án.

“Egy átlag magyar állampolgárnak jóval rosszabb, mint a Kádár-korszak végén” – olvasói kommentek

Hét elején a Tisza Párt sajtótájékoztató keretében igyekezett felvázolni, mire számíthatnak tőlük a nyugdíjasok. Nyugdíjas SZÉP-Kártya? Áfacsökkentés? Minimálnyugdíj? Olvasóink megírták, hisznek-e Magyar Péternek.

Wéber Balázs, Bózsó Péter, Vég Márton

Milliárdokért kampányolnak, de kinek? Ki az, aki még bizonytalan? Ez Viszont Privát

A héten írtuk meg, hogy az első félévben 80 milliárdba került nekünk az a közmédia, amelynek híradója egy friss kutatás szerint is a kormánypárt kommunikációs céljainak van alárendelve. De mire lesz elég a fideszes médiahenger? Miért közelít a kormánypárt népszerűsége a Tiszáéhoz? Mire gyúrnak a Harcosok klubja edzőtáborában? Mennyire közügy Gyurcsány Ferenc magánélete? Mit mutatnak a friss KSH-s béradatok, és mi a valóság? Mi köze Hajdú B.-nek a NER-hez? És kik azok a dolgozó szegények? Erről is vitatkozott az Ez Viszont Privát e heti adásában Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Bózsó Péter és Vég Márton újságíró.  

Stílszerűen melegített Orbán Viktor a digitális honfoglalásra

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormányfő által „szerényen” csak az 1130 évvel ezelőtti nagy történelmi eseményünkkel azonos jelentőségűnek titulált szeptember 20-ai rendezvényt a miniszterelnök olyan állítással vezette fel, amely valóságtartalma finoman szólva megkérdőjelezhető. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Polgári Piknik Kötcsén

Most már teljesen világos, miért volt Kötcse eddig zártkörű – olvasói kommentek

Vasárnap Kötcsén, a Fidesz hagyományos találkozóhelyén idén nem zárt körben mondott beszédet Orbán Viktor, hanem kikényszerített élő adásban, hiszen a falu túlvégén ugyanaznap Magyar Péter is összejövetelt szervezett. A miniszterelnök beszéde sokakat késztetett hozzászólásra.

EVP, Csabai Károly, Herman Bernadett, Wéber Balázs

Ki örülhetne a Tisza-kormány adóreformjának? Ez Viszont Privát

Nem volt vitáktól mentes a Klasszis Média szubjektív műsorának, az Ez Viszont Privátnak az e heti adása sem. Kell-e félnünk a Lengyelországot ért orosz provokáció miatt? Miért elfogadhatatlan, ami Gázában történik? Volt-e nyertese Kötcsének?  Ki járna jól és ki rosszul a Tisza adóterveivel?

Itt az Orbán-kormány valódi csodafegyvere – és mind szégyellhetjük magunkat miatta

Itt az Orbán-kormány valódi csodafegyvere – és mind szégyellhetjük magunkat miatta

Úgy tűnik, végre sikerült: kifőztek valamit Orbán Viktorék, ami átcsúszott Magyar Péter páncélján. Tényleg ennyire reménytelenül korlátoltak és anyagaiasak lennénk? Jegyzet.

Orosz olajvállalat

Amikor azt mondtuk, ruszkik haza, már akkor el kellett volna kezdeni a leválást az orosz olajról – ezt is írták olvasóink

A Barátság kőolajvezeték elleni támadást követően fellángolt a kérdés az online térben, hogy Magyarországnak szüksége van-e orosz kőolajra, vagy lehetséges illetőleg kívánatos lenne-e, hogy végleg leváljunk róla? Olvasóink elmondták, mit gondolnak. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168