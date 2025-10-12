„Az oroszok már a spájzban vannak! Bocs, a Külügyminisztériumban!” – olvasóink a héten is bőszen kommenteltek

Heti válogatásunkban ezúttal is áttekintjük, mely témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, melyek voltak azok a cikkeink, melyeket a közösségi médiában az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain posztolva a legtöbb hozzászólást kapták, és milyen véleményeket, milyen kommenteket fűztek hozzá. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

A hét nagy érdeklődésre okot adó híre volt, hogy a Tisza Párt alkalmazásának létrehozásán ukránok is dolgozhattak. A mindig éber szuverenitást féltő kormánypárt természetesen jó reflexxel ugrott a hírre, kedden Gebelében a külgazdasági és külügyminiszter azt nyilatkozta, ezúttal nyilvánvalóvá vált, hogy az ukránok érdekeltek abban, hogy beavatkozzanak a tavasszal tartandó magyar választásba.

Az oroszbarátként ismert Szijjártótól magas labdának tekinthető ez a vészcsengés, melyet olvasóink is hamar észrevettek.

Ármin: „A Fidesz befolyásolja legjobban. Túl sok a baki mostanában. Elindult egy lavina, ezt már nem állítják meg. Jövőre leváltják az Orbán kormányt.”

Csaba: „És az oroszok”.

Zsuzsanna is ezt gondolja: „Talán inkább orosz befolyásolásról beszélhetnénk.”

Gábor: „Meg a bolgár tisztek”.

Szijjártó Péter kezet fog Sergey Lavrov orosz külügyminiszterrel

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Annamáriát nem lehet megvezetni: „Majd én eldöntöm kire x-elek, se Putyin,se Zselé nem mondja meg!”

Sándor ironikus: „De, lehet, hogy még Andorra is fogja befolyásolni! Egy ilyen, az Unió leggazdagabb, legbefolyásosabb államának választását árgus szemekkel figyeli a világ! Ettől függ, hogy lesz -e VILÁGBÉKE!”

Ferenc: „Vajon amikor a kárpátaljai szavazók a Fideszre szavaztak, az ukrán beavatkozásnak számít, vagy csak egyszerűen így hálálták meg a kormány ajándékát?”

János nem hiszi​: „Egy éppen szabadságharcot vívó nép biztos egy jelentéktelen mini állammal fog foglalkozni!”

Sándor: „Már előre kitalálták, mivel magyarázzák a bukásukat. Most per pillanat Ukrajna a felelős és még véletlenül sem az, amit 15 éven keresztül műveltek... Szánalmas.”

József: „Annyira ráégett [...] a gazdaság hanyatlása a Fideszre, hogy nincs normális téma, mert minden területen vesztésre állnak, tehát marad ez a bornírt PetiKÉM terelés. Szerintem tévednek, ezt már a Fidesz-szimpatizánsok egy része sem hiszi el.”

Sándor pedig a Külgazdasági és Külügyminisztérium állítólagos adatszivárgására utalva így idézi a klasszikust: „Az oroszok már a spájzban vannak! Bocs, a Külügyminisztériumban!”

