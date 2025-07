Ruszin-Szendi Romulusz jakuzzija, Novák Katalin sminkasztala – a KEHI-jelentés borzolta olvasóink idegeit

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A brüsszeli jelentés időzítése mindazonáltal ironikus módon egy hétre esik az Ursula Von der Leyen ellen indított bizalmatlansági indítvány szavazásával. A szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) EP-képviselője, Gheorghe Piperea által benyújtott beadvány több korrupciógyanús ügyet említ, úgymint a Pfizer-oltások, a helyreállítási alap vagy az uniós védelmi hitel kapcsán. Olvasóink jól tájékozottan sorra említik is ezeket az ügyeket, (egyesek talán olyan ügyekről is tudni vélnek, amelyekről még Brüsszelben sem hallottak), így frappáns talán összefoglalni hozzászólóink reakcióit Sebestyén Balázs közmondásból idézett szavaival: „Bagoly mondja verébnek”.

Több hozzászólónk mutatott rá arra a visszásságra is, hogy Ruszin-Szendi igényeit valaki(k)nek jóvá kellett hagynia, így önmagában nem csak ő számonkérhető a költésekért: „Ki engedélyezte a kifizetést?„, „Keresd az ellenjegyzőt!”. Ágnes frappánsan így foglalja össze: „Az lenne a kérdésem, hogy ki hagyta jóvá a terveket, a kivitelezést, ki vette át műszakilag hivatalosan az elkészült ingatlant, a berendezési tárgyakat leltár szerint és ki írta alá a számlákat?”

Gábor is a köztársasági elnökök rezidenciáinak felújítását és annak költségeit állítja párhuzamba a volt vezérkari főnök szolgálati lakásával, jelezve, hogy képmutatónak hathat ezt mutogatni, miközben nem találnak látnivalót más, ennél jelentősen nagyobb felújítási költségeknél, például Novák Katalin sminkasztalánál.

A jelentésben megírtak érthetően váltanak ki indulatokat bárki részéről, így több hozzászóló is „luxizást” emleget. Mindazonáltal talán ennél érdekesebb, hogy ismét több reakció érkezett, amely összeköti ezeket a túlköltéseket Novák Katalin korábbi köztársasági elnök rezidenciájának, sminkasztalának, illetve hivatali idejét követő titkárságának költségeivel.

Állítólag extra kérései is voltak.

Egy héttel ezelőtt, amikor a legtöbb reakciót kiváltó témákat kerestük, a Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök honvédelmi juttatására és tartalékos szolgálat jogcímén kapott jövedelmére érkezett reakciókat vettük számba. A Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa a héten ismét a hírekbe került a megjelent Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) jelentés kapcsán. Ahogyan azt mi is megírtuk: a KEHI jelentése szerint Ruszin–Szendi volt vezérkari főnök dunakeszi szolgálati ingatlanán több mint egymilliárd forintot költöttek közpénzből luxusberuházásokra — prémium kategóriás bútorokra, jakuzzira, biliárdasztalra, szaunára és egyéb extravagáns tartozékokra –, amelyek jóval túlmutattak egy átlagos szolgálati lakás indokolható szükségletein.

Heti válogatásunkban ismét reflektorfénybe állítjuk azokat az olvasói hozzászólásokat, amelyek a legtöbb reakciót váltották ki a Klasszis Médiához tartozó Mfor és Privátbankár Facebook-oldalain közzétett cikkeink alatt. Számunkra nemcsak az fontos, hogy hányan olvassák el tartalmainkat, hanem az is, milyen gondolatokat, érzelmeket váltanak ki, mit gondolnak róla, mit fűznének hozzá követőink. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói hangok bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

Szinte már elcsépeltnek hat a korrupcióval foglalkozni hírportálokon, ezen a héten mégis ezek a híreink késztettek a legtöbbeket megszólalásra lapcsoportunk, a Klasszis Média Facebook-oldalain. A visszaéléssel kapcsolatos jelentések pedig jöttek innen is és onnan is a héten. Megmutatjuk, mely témáink váltották ki a legtöbb hozzászólást az Mfor és a Privátbankár közösségi oldalain.

