Csendben gratulál Orbán Viktor Magyar Péternek? Ez Viszont Privát

Egy éve tűnt fel Magyar Péter a nagypolitika színpadán, és már veri a Tisza a Fideszt. De el tudjuk képzelni, hogy Orbán Viktorék békésen átadják a hatalmat egy esetleg választáson győztes Magyar-kormánynak? Egyben most volt a G-nap évfordulója is. Milyen volt a Simicska-lázadás belülről, és miért bukott el ott Simicska, ahol Magyar Péter nem? Többek között erről is beszélgetett, sőt vitatkozott a Klasszis Média szubjektív műsorában, az Ez Viszont Privátban Csabai Károly főszerkesztő, valamint Litván Dániel és Wéber Balázs újságíró.