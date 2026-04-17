3p

Csöbörből vödörbe?

Herman Bernadett
Kétharmados felhatalmazást kapott a Tisza Párt és Magyar Péter a választóktól, és azt sulykolja, hogy a jogállamiságot figyelembe véve fog kormányozni. Ehhez képest elég érdekes elképzelésekkel indítja az első ciklusát. Jegyzet.

Megszoktuk, hogy Orbán Viktor és kormánya erőből kormányoz, a választók egyebek között ezért is váltották le az előző rezsimet, és választották meg rekordszavazattal a Tisza Pártot. Magyar Péter azt ígéri, megtartja a jogállami kereteket, a fékek és egyensúlyok rendszerét, amit jó volna elhinni neki, mert ráférne az országra a jogbiztonság ennyi év után. Jó volna nem arra kelni, hogy ismét megjelent éjjel a Magyar Közlönyben egy új jogszabály, amely felforgatja sokak életét, vagy hogy egyik napról a másikra eltörlik a kisvállalkozók kedvenc adónemét, megemelik valamelyik ágazat különadóját, esetleg szociális hozzájárulást kell fizetni a befektetések hozama után. 

Az elsőként bejelentett intézkedések alapján azonban nem vagyok bizakodó. A leendő miniszterelnök ugyanis Facebook-posztja alapján „elvárja”, hogy a Mol ne fizessen osztalékot a Mathias Corvinus Collegiumnál (MCC) lévő részvények után.

Azt viszont, hogy egy tőzsdei cég fizet-e osztalékot a részvényeseinek, nem a mindenkori miniszterelnök határozza meg, hanem a tőzsdei cég közgyűlése. Jogállamban legalábbis.

A Mol éves rendes közgyűlése két nappal a választás előtt lezajlott, április 10-én a részvényesek szavaztak az osztalékról is. Ami minden azonos jogokkal rendelkező részvény után ugyanúgy jár.

Félreértés ne essék, én sem örülök annak, hogy az állami Mol-paketteket közalapítványba játszották át, de félelmetesnek találom azt is, ha egy miniszterelnök részvényes és részvényes között különbséget akar tenni, mert „megteheti”, és erővel elérheti, hogy például az (egykori) politikai ellenfelei ne kaphassanak osztalékot. Ez nem fér bele a jogállamiságba, talán, a banánköztársaságokban történik ilyen. 

Ezt az erőből politizálást viszont a befektetők már ismerik, az elmúlt 16 évben megszokhatták.

Nem is meglepő, hogy a bejelentés hatására a Mol árfolyama azonnal zuhanni kezdett, de esett a többi részvény is, még a forint is beleremegett ebbe a teljesen piacellenes „elvárásba”. 25 milliárd forintnyi osztalék miatt percek alatt 500 milliárd forintnyi kapitalizáció tűnt el a legnagyobb tőzsdei cégekből.

Valamennyire biztató, hogy tegnap tárgyalt Magyar Péter Hernádi Zsolttal, és abban állapodtak meg, hogy a Mol osztalék kifizetése a harmadik negyedévre halasztódik. Remélem, olyan jogi megoldást találnak addig, ami valóban piacbarát lesz, például a pakettet valahogyan visszaszerzik az MCC-től, így más, a magyar állam kapja meg az osztalékot. 

Fontos lenne ugyanis, hogy a miniszterelnök-jelölt valóban ragaszkodjon a jogállami megoldásokhoz, mert ha nem így tesz, annak súlyos ára lesz. Nem volna jó, ha a politikai keménykedés oda vezetne, hogy a néhány napja még bizakodó befektetők hátat fordítanának Magyarországnak, a hitelminősítők pedig gyorsan bóvliba csapnák az országot. Mert a léc rezeg, és erőből átvitt intézkedésekkel nagyon könnyen le lehet verni. 

evp95

evp94

EVP92

evp91

