Csúnya öngólt rúgott a Manchester United, és nem is ez a legnagyobb baj

Nem tisztem és nem is akarom megítélni azt, hogy sportszakmai szempontból milyen játékos Mason Greenwood, viszont engedjék meg, hogy rögtön egy új hírrel kezdjek. A talkSport információi szerint egy meg nem nevezett albán klub bejelentkezett a Manchester Unitedtől távozó csatárért. Pontos ajánlat, a szerződés mibenléte és keretei nem ismertek – mindez azonban nem változtat azon, hogy Greenwood jó eséllyel ugyan kevesebb pénzért, és egy kevésbé ismert ligában, de boldogan élheti világát, és rúghatja tovább a bőrt.

Mason Greenwood, és a bírósági felmentés

Tegyünk tisztába valamit: a Greenwood elleni vádak messze túllépik a „he said, she said” (a nő ezt mondja, a férfi azt mondja) kategóriát, hiszen párja megverve, véres szájjal jelentkezett be a közösségi médiában, mindezt egy olyan hangfelvétellel kiegészítve, amelyen többször is nemet mond, és a férfi, akit Masonnek szólít a felvételen, simán csak közli vele, hogy nem érdekli, mit akar, szexelni fognak, és különben is, korábban szépen kérte.

Mindezek tükrében január 30-án letartóztatták Greenwoodot, majd több hónapos huzavona után, amely alatt egyebek mellett az óvadékfeltételeket is megsértette egyszer, valamint testi sértéssel és kényszerítéssel megvádolták, végül idén februárban vádemelés nélkül zárult az ügy.

Maga Greenwood az augusztus 21-i nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy tisztázták a vádak alól, ez azonban simán csak nem igaz, ugyanis a lényegében ügyészségi feladatokat ellátó CPS azért ejtette a vádakat, mert az áldozat nem akart tanúskodni, és erre, illetve a bemutatott hangfelvételre és képekre adott alternatív magyarázatra hivatkozva nem érezték biztosnak azt, hogy a bíróságon elítélhető lenne a focista. A törvény szemében Greenwood tehát ártatlan, és az ügyet ennyiben is hagyhatnánk.

Az egyébként is rendkívül kaotikus, és sokakban erős érzelmeket kiváltó ügyet tovább bonyolítja, hogy a Greenwoodot megvádoló Harriet Robson mindeközben kisbabát szült a focistának, és minden jel arra utal, hogy a pár kibékült, és minden meg van bocsátva – hiába szólnak a vészcsengők milliók fejében, hiszen elképesztően ritka az, hogy a bántalmazás izolált eset, és nem egy életveszélyes minta része.

Csak az a biztos, hogy Mason Greenwood többé nem öltheti magára a MU mezét. Fotó: Depositphotos

Beleszaladt a pofonba a Manchester United

Ami jelenleg biztos, az az, hogy Mason Greenwood elhagyja az angol csapatot – a klubnak pedig sikerült a lehetséges legrosszabb választ adnia a krízishelyzetre. A Manchester United ugyanis mismásolt, hiszen bár azonnal felfüggesztették, a heti 75 ezer fontos fizetését tovább fizették, ez pedig üzenet nemcsak a klub többi focistája, hanem a Premier League minden játékosa számára is.

Ugyan feltételezhetjük, hogy a csapat alapvetően igyekezett jóindulattal és megértéssel kezelni a helyzetet, a határozatlanság, és az, hogy Greenwood szerződését nem tépték darabokra simán, vagy legalábbis küldték fizetés nélküli felfüggesztésre, ugyanis azt mutatta a világ számára, hogy a bántalmazásnak és a nemi erőszaknak nincsenek valódi következményei, különösen akkor, ha egy sztárfocistáról van szó.

Ez az üzenet pedig egészen egyszerűen megengedhetetlen, különösen annak fényében, hogy egy 2022-es brit statisztika szerint a szigetországban a súlyos nemi erőszakról szóló ügyekben az áldozatok közel 70 százaléka végül nem tanúskodik, mert retteg a trauma újraélésétől, és eltántorítja a bírósági késlekedés, és az elítéléssel záruló ügyek alacsony száma.

Ez a valóság aligha meglepő abban a környezetben, ahol Mason Greenwood simán csak elsétálhat, úgy hogy klubja vonakodva, elbocsátó szép üzenettel engedi el, a bántalmazás pedig csendben normalizálódik – már ha az áldozat is megbocsátja azt, hiszen na, „a legjobb házban is előfordul ilyesmi, és különben is, tényleg sajnálja”.