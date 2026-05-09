Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Dőlnek a NER-dominók, kezdődik a Tisza-korszak – Ez Viszont Privát

Gáspár András – Havas Gábor – Herman Bernadett – Izsó Márton – Wéber Balázs

Az Orbán-kormányok alatt állami kommunikációs tendereken multimilliárdossá lett Balásy Gyula a héten teljes fegyverletételt hajtott végre azáltal, hogy egy Tisza-közeli médium stúdiójában ajánlotta fel az államnak cégbirodalma zászlóshajóit, valamint magánvagyona egy részét. Mindeközben kiderült, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos alapja jórészt Fidesz-közeli celebek kifizetőhelyévé vált. Dőlnek a NER-dominók, és hol van még a vége?

Mindeközben érdekes módon a gazdaság kezd feltámadni: a forint mintegy öt éve nem volt ilyen erős, az ipar felpörgött, a fogyasztás szárnyal – márciusban még a fürdőkádba is benzint töltöttünk. Mi áll mindennek a hátterében, minek örülhetünk és minek kevésbé, és mi vár ránk a Tisza-kormány alatt? Ezt is megvitatta szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Gáspár András lapigazgató, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Herman Bernadett főmunkatárs.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találja:

00:00 Intro, beköszön
02:01 A Balásy-fegyverletétel. Miért most, miért így? Zárolt számlák, bebukott birodalom. Egy több mint beszédes kép.
20:24 Tisza:70, Fidesz 20. Összeomlás. Mit tett volna Balásy, ha a Fidesz nyer?
27:22 Az NKA-botrány. Milliárdok Fidesz közeli celebeknek.
33:23 Feltámadó gazdaság, bivalyerős forint, szárnyaló fogyasztás. De miért?
39:01 Miközben egekben a piaci árak, a fürdőkádba is benzint tankolunk. Ki állja a cehet
49:01 Az uniós pénzek hazatalicskázása.
52:06 Néma Külügyminisztérium.      
54:11 Elköszön.   

Egy történelmi nap: ilyen volt az alakuló ülés testközelből

Maratoni hosszúságú napnak ígérkezett május 9-e. Az új Országgyűlés alakuló ülésén nemcsak a parlamentben, hanem a Kossuth téren is zajlottak az események – és zaljanak is, ki tudja, meddig. A hivatalos program fénypontjának Magyar Péter miniszterelnökké választása és parlamenti beszéde számított.

Orbán Viktor már a látszatra sem ügyel – Magyar Péter viszont túlságosan is sokat ad rá

Mit üzen Orbán Viktor azoknak, akik hittek benne vagy legalább önös érdekből számítottak rá? És melyik lesz az első igazi konfliktus, amibe beleáll Magyar Péter? Jegyzet a hét eseményeiről. 

Versenyt fut az idővel Magyar Péter az uniós pénzekért Brüsszelben – Ez Viszont Privát

A héten már leendő miniszterelnökként tárgyalt Magyar Péter az EU fővárosában az uniós vezetőkkel. A Tisza Párt elnöke optimista: szerinte május végéig megszülethet a megállapodás a befagyasztott uniós pénzek felszabadításáról. Az egyik nagy kérdés, hogy ehhez pontosan milyen feltételeket kell teljesítenie. Mindeközben eldőlt, hogy Orbán Viktor 36 év után távozik a magyar Országgyűlésből – korszakváltó időket élünk.

Simor András megzsarolása jól példázza, hogyan működött a NER

Főszerkesztői jegyzet arról, meddig volt hajlandó elmenni az Orbán-rezsim, ha nem tetszett neki egy kritika. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Még egyszer, talán utoljára kiderült, hogy mit is gondol Orbán Viktor a demokráciáról, a választói akaratról – és a Fidesz-frakció tagjairól pontosan. Jegyzet.

Csöbörből vödörbe?

Kétharmados felhatalmazást kapott a Tisza Párt és Magyar Péter a választóktól, és azt sulykolja, hogy a jogállamiságot figyelembe véve fog kormányozni. Ehhez képest elég érdekes elképzelésekkel indítja az első ciklusát. Jegyzet.

Amerikából tolták meg a Fidesz-kampányt, de számít ez még? Ez Viszont Privát

A hazai közvélemény-kutató cégek többsége a Tisza Párt győzelmére számít az április 12-i országgyűlési választásokon. Gőzerővel zajlik a mozgósítás mindkét oldalon, a Fidesz kampányát az Egyesült Államok alelnöke, J.D. Vance személyesen is megtámogatta az utolsó napokban. Nemcsak az ország, az Ez Viszont Privát csapata is már a választás lázában ég.

Már hiába hajrázik Orbán Viktor, tényleg itt a vége? Ez Viszont Privát

Bőven volt téma a héten: Szijjártó Péter és Szergej Lavrov újabb telefonbeszélgetését hozták nyilvánosságra, már 16 százalékpont a Tisza Párt előnye a 21 Kutatóközpont március végi felmérése szerint, míg a Nézőpont szerint 66 egyénit nyerne meg a Fidesz, Szabó Bence és Gundalf hős vagy áruló?

Jobban sütötte el a fegyverpénzt a kormány, mint 2022-ben – de most is célba talál?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy ezúttal jobban időzítette a kormány a hangulatjavításnak szánt választás előtti trükkjét az átlagbérek kiugró növekedéséről. Kérdés, ez elég lesz-e a kormányközeli Nézőpont Intézet kivételével a közvélemény-kutatóknál vesztésre álló Fidesznek az április 12-ei győzelemhez. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Erős üzenetet kapott Orbán Viktor – és nem a közvélemény-kutatóktól

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a Medián friss, a Tisza Párt Fidesszel szembeni előnyét mérő friss közvélemény-kutatására a forint viszonylag nagyot erősödött. Ami ugyan nem példátlan a hazai országgyűlési választások eddigi történetében, mindenesetre arra utal, hogy a befektetők változást akarnak. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

