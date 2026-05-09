Dőlnek a NER-dominók, kezdődik a Tisza-korszak – Ez Viszont Privát

Mindeközben érdekes módon a gazdaság kezd feltámadni: a forint mintegy öt éve nem volt ilyen erős, az ipar felpörgött, a fogyasztás szárnyal – márciusban még a fürdőkádba is benzint töltöttünk. Mi áll mindennek a hátterében, minek örülhetünk és minek kevésbé, és mi vár ránk a Tisza-kormány alatt? Ezt is megvitatta szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Gáspár András lapigazgató, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Herman Bernadett főmunkatárs.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találja:

00:00 Intro, beköszön

02:01 A Balásy-fegyverletétel. Miért most, miért így? Zárolt számlák, bebukott birodalom. Egy több mint beszédes kép.

20:24 Tisza:70, Fidesz 20. Összeomlás. Mit tett volna Balásy, ha a Fidesz nyer?

27:22 Az NKA-botrány. Milliárdok Fidesz közeli celebeknek.

33:23 Feltámadó gazdaság, bivalyerős forint, szárnyaló fogyasztás. De miért?

39:01 Miközben egekben a piaci árak, a fürdőkádba is benzint tankolunk. Ki állja a cehet

49:01 Az uniós pénzek hazatalicskázása.

52:06 Néma Külügyminisztérium.

54:11 Elköszön.

