Dőlnek a NER-dominók, kezdődik a Tisza-korszak – Ez Viszont Privát

Mindeközben érdekes módon a gazdaság kezd feltámadni: a forint mintegy öt éve nem volt ilyen erős, az ipar felpörgött, a fogyasztás szárnyal – márciusban még a fürdőkádba is benzint töltöttünk. Mi áll mindennek a hátterében, minek örülhetünk és minek kevésbé, és mi vár ránk a Tisza-kormány alatt? Ezt is megvitatta szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Gáspár András lapigazgató, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Herman Bernadett főmunkatárs.
A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találja:
00:00 Intro, beköszön
02:01 A Balásy-fegyverletétel. Miért most, miért így? Zárolt számlák, bebukott birodalom. Egy több mint beszédes kép.
20:24 Tisza:70, Fidesz 20. Összeomlás. Mit tett volna Balásy, ha a Fidesz nyer?
27:22 Az NKA-botrány. Milliárdok Fidesz közeli celebeknek.
33:23 Feltámadó gazdaság, bivalyerős forint, szárnyaló fogyasztás. De miért?
39:01 Miközben egekben a piaci árak, a fürdőkádba is benzint tankolunk. Ki állja a cehet
49:01 Az uniós pénzek hazatalicskázása.
52:06 Néma Külügyminisztérium.
54:11 Elköszön.
