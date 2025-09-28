Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Szubjektív Beszóltam a Facebookon

“Egy átlag magyar állampolgárnak jóval rosszabb, mint a Kádár-korszak végén” – olvasói kommentek

mfor.hu

Hét elején a Tisza Párt sajtótájékoztató keretében igyekezett felvázolni, mire számíthatnak tőlük a nyugdíjasok. Nyugdíjas SZÉP-Kártya? Áfacsökkentés? Minimálnyugdíj? Olvasóink megírták, hisznek-e Magyar Péternek.

A hét végéhez érve végignézzük és bemutatjuk, melyek azok a témák, amelyek a legtöbbeket késztetnek hozzászólásra a Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain, illetve igyekszünk ízelítőt adni a viták vagy kommentek tartalmából, lényegéből. Ennek összegzése számunkra kifejezetten fontos, így kapunk képet arról, mely témák keltik a legtöbb reakciót, és mely témák azok, amelyek megosztóak olvasóink között is. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói hangok bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

Kedden a Tisza Párt sajtótájékoztatót tartott, melyen Magyar Péter mellett Kármán András, a párt adópolitikai és költségvetési politikai szakértője is részt vett. A Tisza Párt számos ígérettel igyekszik bemutatni, milyen juttatásokra számíthatnak a leendő Tisza kormány alatt a nyugdíjból élők. A részletes programcsomag kitért adócsökkentésre, nyugdíjasoknak biztosított SZÉP-kártya juttatásra, minimálnyugdíjra, idősotthonok létesítésére és otthonápolási díjemelésre is. 

Magyar ígérete szerint mindez 2026-ban valósulna meg, Kármán András közgazdász pedig igyekezett meggyőzni a hallgatóságot, hogy mindennek a költségvetési terheit kiszámolták és vállalhatónak tartják. Kérdés persze, hogy a kampányidőszak ígéreteinek hisznek-e az olvasók, vagy hogy van-e bizalom az ismert, meglévő rendszer fenntartásához?

Magyar Péter és Kármán András a Tisza Párt sajtótájékoztatóján 2025. szeptember 23-án.
“… nem hiszem egy szavát sem, mindig hazudik” – mondja János

Erre válaszol István: 
“látszik az elmúlt 15 év teljesítményén, hogy ki is hazudik. Nem, de?”

Erika is válaszolt: “Mondjuk konkrétan még alkalma sem volt bizonyítania, hogy hazudik-e, vagy nem! Egyébként is, volt már olyan kormány a „rendszerváltás” óta aki csakis az igazat, a színtiszta igazat mondta volna, különösképpen kampány időszakban? Mert nekem egy sem rémlik! 21 éves koromban, mikor először mentem szavazni, azt ígérték, még egy pár év és itt minden rendben lesz, a megélhetés, a bérek, nyugdíjak stb. Most 61 éves vagyok, és azt tapasztalom hogy egy átlag magyar állampolgárnak jóval rosszabb, mint a Kádár korszak végén!

János: “Egyébként tudnék mesélni a Kádár korszakról bőven, és mégsem háborgok, főleg nem ilyen senkiháziért, mint MP.”

Edit nem ért egyet: “Nem kellene elfelejteni, hogy kik is voltak, akik kétszer is leamortizálták az országot, sajnálom ha ilyen rövid az emlékezete. Mindent újra kellett kezdeni. Nyilván vannak hibák, de akkor is fejlődik az Ország!”

Erika válaszol: “És ez a fejlődés miben nyilvánul meg? Mert én csak azt látom, érzékelem, hogy Európa egyik legszegényebb, legkorruptabb országa lettünk, annak ellenére hogy a Fidesz-érában dőlt ránk az EU támogatások nagy része! Egyébként is, ha figyelmesen olvassa valaki a kommentem, az láthatja, hogy a szocialistákat sem magasztaltam az égig, de a Fidesz-KDNP–nek, sikerült kenterbe vágni az eddigi kormányok disznóságait együtt véve! Arról nem is beszélve, hogy az utóbbi 35 évből 20 évig fideszes kormányzás volt, most 16. éve folyamatosan ők nyúzzák a népet. Mikor akarják felzárkóztatni az átlag polgárokat is a nyugathoz, mert a politikai elit már rendesen felzárkózott!”

Tamás úriember módjára válaszol Editnek: “Kedves, az ország épp visszaesik. Tudom, a fidesz szerint a negatív növekedés is növekedés… de ne nekem tessék hinni, Varga Mihály, Matolcsy György, a KSH számai mind ezt mondják.„ majd kiegészíti: “ja, és az országot Antall, Horn, Gyurcsány amortizálta le, nem Magyar… mellesleg tessen már emlékezni, a Bokros csomag után a Fidesz teli államkasszát vett át, Medgyessy kipucoltat (talán ismerős a beléptetőkapu, az esti világítás a falusi focipályákra), majd Orbán Viktor maga mondott köszönetet, hogy Oszkó Péter rendbe rakta azt, amit Gyurcsány alatt szétbarmoltak, és nekik már nem a sz.rkupaccal kellett kezdeni… ja, hogy az M1 meg a harcosok klubja ezt nem emlegeti?”

Többen az emlegetett nyugathoz való felzárkóztatásra ezt írták, mint Józsefné: “Nincs szükség olyan felzárkózásra, ami jelenleg a nyugati államokban zajlik! Akinek az fontosabb lenne, mint a haza építése, fejlődése, annak nyitva a határ!”

“Az, hogy mit ígér, és mit fog tudni megvalósítani, az kettő!” írja Jusztina.

Laci: “Ő is olyan mint a többi politikus párt kèpviselő 35 ève. Hazudni tudni kell. Amikor még oda èr, akik azt mondja ja nincs pènz, csak a haveroknak lesz.”

Erzsi klasszikust idéz: “Még olyan szegény ember nem volt, aki ígérni nem tudott!”

Erzsébet így értékeli a Tisza nyugdíjasokat érintő programját: “Nem kérek belőle, nekem így jó, ahogy van! Ámítsa azt, akit lehet!”

Ferenc pedig így summázza: “Ha Viktornak szabad ígérni, akkor neki is szabad.”

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát és a Privátbankár Facebook-oldalát.


 

