„Egy bukott Fityesz Matyi!” – Magyar Péter és Orbán Viktor ígéreteiről döntöttek olvasóink

Ezen a héten azonban nagyon is így történt. Egy olyan cikkünk alá érkezett a legtöbb komment, amelyben arra kértük olvasóinkat, hogy szavazzanak arról, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének ígéreteivel szimpatizálnak inkább vagy esetleg Orbán Viktor, illetve a kormány intézkedéseit tartják jobbnak.

Bár a 2026-os választás még távolinak tűnhet, a kampány mintha már nagyon is tartana: a kormány és a legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza is célzottan szólít meg fontos választói csoportokat. Ezzel párhuzamosan pedig a közbeszéd hőfoka is emelkedik, ez a politikusi megszólalásokon túl – amelyek mintha az utóbbi időben még a korábbi, alacsony színvonal alá is be-benéznének – a kommentek megfogalmazásán is tettenérhető.

Kapcsolódó cikk Szavazzon! Magyar Péter vagy Orbán Viktor terveivel ért egyet? Bár a 2026-os választások még távolinak tűnnek, a kampány már most elkezdődött, és mindkét esélyes politikai erő jelentős ígéretekkel állt elő.

De mik ezek az ígéretek?

A kormány bejelentette az nyugdíjasok áfa-visszatérítését, amely legfeljebb havi 15 ezer forint értékig igényelhető bizonyos alapvető élelmiszerek vásárlása után. Az elszámolás automatikus, a visszajáró összeg a nyugdíjjal együtt érkezik. Az infláció kezelésére a kormány árréssapkát vezetett be 30 termékre: ezeknél a nagy forgalmú üzletek esetében az árrés legfeljebb 10 százalék lehet. Az intézkedés kezdetben árcsökkenést hozott, ugyanakkor több boltban üres polcokat vagy mennyiségi korlátozásokat tapasztaltak.

A Tisza Párt bevezetné a nyugdíjas SZÉP-kártyát, amelynek éves kerete 200 ezer forint lenne, és élelmiszerre, gyógyszerre, valamint egészségmegőrzésre lehetne fordítani. Ez havonta nagyjából 16 ezer forintnyi támogatást jelentene. Az infláció csökkentése érdekében 5 százalékra mérsékelnék az egészséges élelmiszerek áfáját, emellett fontolóra vették a gyógyszerek teljes áfamentességét is – erről és más kérdésekről is társadalmi konzultációt indítanak. A Tisza Párt javaslatainak költségvetési hatása várhatóan jelentősebb lenne, mint a kormány intézkedéseié.

Sándor egyik megoldással sem elégedett: „Nem a SZÉP-kártyának kellene bejönnie, hanem a svájci indexálásnak, hisz az pontosabban követi a nyugdíjak értékét a keresetekhez. ÁFA-csökkentés. Vajon, mondjuk eddig az az áru belekerült 1000 Ft-ba – vajon az eladáskor 1000 ÁFA lesz az érték? És ez meddig lesz 1000 ÁFA? Egy hétig, egy hónapig, vagy egy napig? Az árréssapka meg egy olyan nevetséges dolog, amit csak egy diktatórikus rendszer tud kitalálni. SZJA. Vegyünk egy példát. Van egy család, ahol az anyuka világra hoz egy vagy több gyereket (ikrek). Történik egy sajnálatos esemény, és az anyuka meghal. Vajon a férj, aki felneveli a gyermeket, megkapja az SZJA-mentességet?”

„Egy csontig kifosztott országban, ahol mindent elloptak! Orbán, ha netalán a 2026-os választást megnyerné, saját halefjába dől, mert visszakapja saját aljas munkája eredményét! Pénz nuku, csak a szegénység és a koldus ország!” – írta Ákos.

Károly is ehhez a véleményhez csatlakozott: „Orbán hataloméhes diktátor, kuka! Marad Magyar Péter!” Gábor pedig két lehetséges utat vizionált a miniszterelnöknél: „Orbán – börtön vagy száműzetés.” Margit véleményére pedig cikkünk írásakor 46 lájk érkezett: „Magyar Péter terveit támogatom!”

Olvasóinkat kérdeztünk, olvasóink leírták véleményüket is

Mariann viszont másképpen látta: „Magyar Péter hazaáruló, hazug, hiteltelen ember!”

„Magyar Péter háború- és migránspárti. Na meg ő is csak lopni akar” – közölte kétségeit Max. Hasonlóan érvelt Béla is:

„Hajrá Brüsszel Peti! Egy hazudozóval, köpönyeg forgatóval több!!! Na bumm! Amit a Tiszától kaphat az ország, azt inkább kihagynám! Jobb lenne új párt értelmes, tanult emberekkel, mint egy bukott Fityesz matyi!”

Szilveszter megindokolta, hogy miért marad a Fidesz mellett és hogy hogyan látja a Tisza Párt jövőjét: „Maradunk Orbán Viktor miniszterelnök mellett. A moslék koalíció banda most vergődik össze!! A Tisza Pártban az összes megélhetési bukott politikus ott lesz, meglássátok!”

Ili pedig úgy tűnik, hogy már senkinek sem tud hinni: „Egy pártnak sem hiszek.” Ahogyan Irina sem: „Fújj mindkettő!”

