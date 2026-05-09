Egy történelmi nap: ilyen volt az alakuló ülés testközelből

Május 9-én délelőtt 10 órakor kezdődött el az új Országgyűlés alakuló ülése, amit Magyar Péter, akkor még csak leendő miniszterelnök előzetesen az „új korszak kezdeteként” harangozott be. A hivatalos, parlamenti munka alatt a Kossuth téren is folyamatosan gyűlt a tömeg, óriáskivetítőkön keresztül lehetett követni a ház falai közötti eseményeket.

Óriási médiaérdeklődés fogadta az érkező képviselőket

Fotó: Klasszis Média / Imre Lőrinc

Amikor 15 óra előtt nem sokkal Magyar Pétert az Országgyűlés 140 igen szavazattal, 54 ellenszavazattal, 1 tartózkodással miniszterelnöknek választotta, a téren ekkor már tekintélyessé duzzadt tömeg óriási üdvrivalgásban tört ki. A felfokozott hangulat a beszéde alatt is kitartott, és vélhetően hajnalig tart majd a rendszerváltás miatti eufória.

Büszke tiszások, rejtőzködő fideszesek

A Magyar Péter megválasztását követő népünnepélyre már reggel 8-9 óra magasságában az utcai árusok is elkezdtek nagy erőkkel készülni, pultjaikkal kitelepülni. Nem beszélve a fellépőkről: a parlamentbe való belépésem előtt épp Oláh Ibolya „Magyarország” című örökzöldjének színpadi főpróbája zajlott.

Az Országházban aztán elképesztő újságírói érdeklődés övezte az alakuló ülésre érkező képviselőket. A magyar média színe-java mellett a külföldi médiumok is szép számmal képviseltették magukat.

Az első, akciófilmbe illő tömegjelenetet Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter felbukkanása váltotta ki. Azonban hiába követték majd vették is körbe futólépésben Hankót az újságírók és a stábok, nyilatkozatot nem sikerült belőle kicsikarni.

Miként a Fidesz-KDNP képviselőit is nagyítóval kellett keresni a Parlament folyosóin. Feltűnt például Lázár János, de nem akart megállni. Az egykori kormánypárt országosan ismert politikusai pedig mintha felszívódtak volna az ülések közötti szünetekben.

Magyar Péter megérkezett a parlamentbe, ekkor még leendő miniszterelnökként

Fotó: Klasszis Média / Imre Lőrinc

Magyar Péter sem sűrűn mutatkozott az újságírók környezetében. Egyszer akkor tűnt fel, amikor megérkezett a Parlamentbe, Forsthoffer Ágnes, Orbán Anita, Bódis Kriszta, Bujdosó Andrea és Radnai Márk kíséretében, másodszor pedig akkor rohant össze a teljes magyar sajtó, amikor pár másodpercig megállt a korona előtt a fiaival.

Nyilatkozni Magyar Péter sem állt meg, az új kormány minisztereit és a Tisza-képviselők zömét viszont annál egyszerűbb volt megállítani egy-egy villáminterjúra.

Még sok kihulló csontvázra lehet számítani

Lapunknak Vitézy Dávid, leendő közlekedési és beruházási miniszter, valamint Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter fejtették ki a véleményüket. Bár minden jövőbeli tárcavezetőt élénk érdeklődés fogadott, a legnagyobb „médiaeseménynek” a külügyminiszternek jelölt Orbán Anita, és a gazdasági és energetikai miniszternek javasolt Kapitány István felbukkanásai számítottak.

Orbán Anita érkezésére is összesereglett a sajtó

Fotó: Klasszis Média / Imre Lőrinc

Ilyenkor a sajtó munkatársai egy emberként pattantak fel és vették körbe a leendő minisztereket, majd miután néhány perc után a politikusok visszatértek az ülésterembe, a rendezők részéről elhangzott a „Visszarendeződés!” felkiáltás és mindenki folytatta az addig végzett munkáját.

A folyosón elkapott képviselők és miniszterek nyilatkozataiban két hasonlóságot lehetett felfedezni. Egyrészt büszkeséget és megtiszteltetést, amiért ekkora felhatalmazással lehetnek a következő 4 év parlamenti ciklusának meghatározó szereplői, kormánypárti képviselőkként.

Másrészt pedig – és ez főleg a miniszterek szavaiból tűnt ki – még nagyon sokan kellemetlen, az előző kormány ténykedése után hátramaradt „meglepetésekre”, csontvázakra számítanak az átadás-átvétel folyamata és a minisztériumi munka megkezdése során.

Ezt emelte ki a teljesség igénye nélkül Kármán András pénzügyminiszter is, aki szerint a költségvetés még rosszabb helyzetben lehet, mint amire jelenleg számítanak. Kapitány István szerint akkora volt a korrupció az elmúlt években, „amilyet Európa még nem látott.”

Bódis Kriszta megemlítette az elmúlt időszakban a gyermekvédelem területén történt bűncselekmények feltárását, de pontos határidőt nem tudott mondani azzal kapcsolatban, hogy például a Szőlő utcai borzalmak teljes feltárása mikorra valósulhat meg.

Tarr Zoltán a kulturális köztestületek nem megfelelő támogatási rendszerének, pénzosztásának az átvizsgálását, Vitézy Dávid pedig a Lázár János minisztériuma által elvégzett pusztítás helyreállítását emelte ki első teendőként. De a sor még hosszan folytatható.

Kapcsolódó cikk Vitézy Dávid az Mfornak: „Rengeteg cinkes ügyet örököltünk meg” A leendő közlekedési miniszter nyilatkozott.

A miniszteri meghallgatások jövő hétfőn lesznek, ez lesz majd az első igazi munkanap az új Országgyűlés és a Tisza-kormány életében.

Egy volt miniszterelnök tanácsai

Ami újságíróként örömteli, hogy az elmúlt évekhez képest lényegesen szabadabban lehetett közlekedni a parlamenti folyosókon és a képviselők is jóval nyitottabnak tűntek a válaszadásra. Remélhetőleg ez így marad akkor is, hogyha majd a tényleges munka elindulása után, egyes Tisza által hozott intézkedések akár a kritika kereszttüzébe is kerülnek majd.

Ami biztos, hogy óriási reményt vetítenek a választók az április 12-én kétharmados, soha nem látott többséget szerző Tisza-kormányba.

„Remélem, hogy képesek lesznek ezeket a reményeket beváltani. Az biztos, hogy nagyon nehéz helyzetben veszik át a kormányzást. Gazdasági értelemben is, de az emberek egymás közötti viszonyaiban is vissza kellene térni egy normális, békés, egymást tisztelő hangvételhez. Ha ezt el tudjuk érni, akkor a gazdaság már könnyen fog menni”

– osztotta meg az Mforral az új kormánnyal kapcsolatos várakozásait egy korábbi kormányfő.

A 2002 és 2004 között a miniszterelnöki tisztséget betöltő Medgyessy Péterről van szó, akivel teljesen véletlenül futottunk össze egy félreeső folyosón.

„A kritikus énünket nem lehet félretenni, de kell egy idő, ameddig a Tisza képviselői eligazodnak, látják, hogy mi a helyzet, milyen irányba kellene menniük. Türelemre intek mindenkit, de ettől még legyünk kritikusak. A kritika és a türelem kiválóan megférnek egymás mellett”

– javasolta Medgyessy. Ezzel egy ilyen 16 év után újságíróként valójában csak egyetérteni tudok.